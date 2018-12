Zviždač pozvao našeg novinara da se nađu daleko izvan grada: Imam popis ljudi koji kradu vodu! Ako netko dozna moje ime, zapalit će mi kuću...; Direktor 'Komunalnog': Ne vrijede nam anonimne prijave

– Molim vas, možemo li se naći negdje izvan Vrgorca? Jedino ste mi vi iz medija ostali kao nada da se nešto može promijeniti – čuo se glas s druge strane slušalice.

U prvi trenutak, iskreno, nismo se ni snašli dok smo razgovarali s nepoznatim sugovornikom koji se nije ni predstavio. Međutim, poziv nismo odbili, dogovorili smo sastanak i točno vrijeme. Daleko izvan Vrgorca, kako je naš sugovornik i zatražio.

I stvarno, kako smo se dogovorili, stiže čovjek u srednjim 40-im godinama, točno u minutu, i dok sjeda za stol, traži novu molbu.

– Možemo razgovarati ako mi obećate potpunu anonimnost. Ako netko u Vrgorcu dozna moje ime, zapalit će mi automobil, kuću... neće prezati ni od čega – upozorava sugovornik.

– Dobro, što je u pitanju? Ne znamo o čemu se radi – odgovaramo odmah.

– Krađa vode! Imam popis ljudi koji kradu vodu. To je ozbiljan kriminal. Već nekoliko mjeseci šaljem SMS poruke Miljenku Poliću, direktoru "Komunalnog", i vrgoračkom gradonačelniku Anti Praniću sve što znam o tome. A znam puno. No, oni ne reagiraju ili štite te ljude, ili se ne žele uhvatiti u koštac s problemom – počinje naš sugovornik s pričom, te nastavlja dalje:

– Prije nekoliko dana pročitao sam članak u "Slobodnoj" kako četiri od pet litara dođe do špine u Vrgorcu, odnosno kako je vodovod u raspadajućem stanju. To je istina, ali istina je i da se voda krade, a svi pred time zatvaraju oči. Lokalna tvrtka gubi milijune godišnje zbog toga. Vrgoračka krajina puna je ilegalnih priključaka. Uhvatili su samo tri osobe zbog krađe vode, od toga jednu na temelju moje prijave, dok ostale nisu htjeli dirati. Stotine i stotine kubika pojedinci troše na zalijevanje okućnica, voćnjaka i vinograda a dođe im mjesečni račun od desetak kubika vode. Kako to?

- Dosad sam im poslao osam SMS poruka s imenima i mjestima gdje se krade voda. Prvu direktoru Poliću 29. lipnja, a zadnju gradonačelniku Praniću 8. studenoga. No, nitko od njih ne reagira ni na što, voda se i dalje krade. S time da sam ih upozorio, ako nešto ne poduzmu, da ću o svemu obavijestiti medije – veli vrgorački zviždač.

Kontaktirali smo i dipl. ing. Miljenka Polića, direktora "Komunalnog", da čujemo i drugu stranu priče. Polić nije demantirao da su na njegov mobitel stigle SMS poruke s imenima potencijalnih kradljivaca, no kaže da mu treba nešto opipljivije.

– Ne mogu komentirati anonimne prijave. Morate me razumjeti. Imamo previše posla i izvan toga. Ne mogu poslati ljude da kopaju i traže nešto tek tako – rekao nam je direktor Polić.