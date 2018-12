Na 160 hektara opasnog terena raspoređeno je danas bilo više od 150 ljudi, a istovremeno su tijekom tri sata u potrazi bili osposobljeni psi, bespilotne letjelice, infracrvene kamere, raftovi, helikopter...

Srećom, ne iz potrebe, već u povodu obilježavanja 62. obljetnice osnutka HGSS-ove stanice Split, koja je u kanjonu Cetine i na obroncima planina koje okružuju Omiš održala prezentacijsku vježbu.

Prema najavi, cilj je bio pokazati osposobljenost, opremljenost i kapacitiranost ove temeljne operativne snage sustava civilne zaštite u našem kraju, no volonteri, kakvi već jesu, nisu je iskoristili da bi se samo "šepurili" pred okupljenima, nego je ona poslužila za dodatno uvježbavanje spašavanja u nemogućim uvjetima.

- Na stranu pokazni segment, ali želja nam je bila i preispitati svoje mogućnosti u situaciji da zaista imamo organizacijski i ljudski izazovne situacije kao što su nam se znala dogoditi velika snježna nevremena, poplave ili požari. Za takve situacije odlično je što smo unaprijed izvježbali spašavanje s najdelikatnijim tehnikama - kazao nam je Frane Bebić, pročelnik HGSS stanice Split, dok smo pored Meštrovićeva spomenika heroini Mili Gojsalić promatrali spašavanje nekoliko "ozlijeđenih" na 300-metarskoj stijeni Ilinac, koja je posljednjih godina, uz Paklenicu, postala prava meka zaljubljenika u ekstremno penjanje.

- Ovo je mjesto na kojemu je do sada već bilo jako puno akcija spašavanja i ozljeda, od kojih su neke, nažalost, bile i tragične, no HGSS je upravo zbog toga doktorirao ovo područje na kojemu spašavati mogu zaista samo vrhunski licencirani spašavatelji jer i najmanje pogreške mogu biti kobne - tvrdi Bebić, koji nam je opisao i akciju spašavanja utopljenika iz divljih voda koja je uslijedila.

Ništa ih ne može iznenaditi

- U njima sudjeluju naši najiskusniji rafteri koji su dodatno obučeni u Wallesu i SAD-u. Na Cetini toga ima jako puno, barem 3-4 intervencije po sezoni. Iako treba naglasiti kako je i taj trend u padu, jer vodimo obuku za vodiče pustolovnog turizma, pa je došlo do smanjenja broja utapljanja - objasnio nam je pročelnik HGSS stanice Split.

Iako se najavljivalo kretanje na jugo, niska tempratura i oštra bura iznenadile su okupljene, pa su HGSS-ovci župana Blaženka Bobana koji je stigao pratiti vježbu "spašavali" svojom vunenom kapom, dok je Nino Vela, dogradonačelnik Splita, na teren ipak stigao nešto pripremljeniji za gotovo pa zimske uvjete.

Ukratko, današnja vježba, koja je održana u suradnji s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, sadržavala je sve elemente potrage i spašavanja na različitim terenima upotrebom različitih tehnika i opreme. Velik broj sudionika, rad sa zapovjednim vozilom, GPS-om, korištenje radio-komunikacijske opreme, pružanje prve pomoći, transport unesrećenih, rad sa psima i dronovima.

Vinko Prizmić naglasio je kako je upravo HGSS bio pokretač sustava civilne zaštite u Hrvatskoj, čijom zaslugom su spašene stotine "junačina" koji su u japankama i bez zaliha vode krenuli u osvajanje planinskih vrhunaca.

- Galopirajući porast avanturističkog turizma u cijelom svijetu osjeti se naravno i kod nas. Dodajmo tome klimatske promjene i ekstreme koje to donosi, i broj naših intervencija u posljednjih 10 godina je pet puta veći. Imamo oko 1000 intervencija godišnje, ali ono što se ne vidi je velik preventivni rad koji obuhvaća 90 posto naših cjelokupnih aktivnosti - kazao je Prizmić, pročelnik HGSS-a, koji je ipak naglasio kako je potrebno sustav kojem su oni produžena ruka - unaprijediti.

- Zahvaljujući HRZ-u i MORH-u činimo što se može, međutim, to nisu međunarodni standardi. Nužna nam je bolja i dostupnija helikopterska podrška za brže intervencije i dolazak na nepristupačan teren. Jer nas se zove za područja do kojih nije jednostavno doći i upravo zbog toga nam treba helikopter. Ako mi do nekoga ne dođemo, a teško je ozlijeđen, gubi se smisao svega. Mora se prepoznati da smo temeljna operativna snaga sustava zaštite i spašavanja, ali ta potpora mora biti i zakonski snažnija - naglasio je Prizmić, prepoznatljivo lice HGSS-a.