Ja ću ga roknit sto posto ako ga nađen, bolje mu je da ga policija uvati prije nego ja, bar će ga spasiti. Smradu, pokaži se ti di si sada, krivu si ženu iša preveslat.

Svi koji me znaju, znaju da ne govorin bez veze, može meni govoriti i raditi šta oće, al ne diraj mi ženu, poginit ću za nju – ljutito nam je jučer preko telefona kazao Mijo Topić (45), zvani Mijo Francuz, iz Solina koji već nekoliko dana u Zagrebu traga za Alenom Novakovićem (46), međunarodnim bjeguncem kojega sumnjiči da je na prijevaru namamio i oteo njegovu suprugu Emu Topić (19). Mijo je, inače, niz godina bio u zatvoru nakon što je osuđen za pokušaj ubojstva solinskog policajca koji ga je s kolegom došao privesti zbog neke krađe 2002. godine.

Emin nestanak prijavio je, kaže, šibenskoj policiji budući da je u vrijeme kad je otišla s adrese stanovanja bio u istražnom zatvoru u Šibeniku zbog sumnje da je upleten u neke krađe na šibenskom području.

Na MUP-ovoj internetskoj stranici Nestali. hr Ema se vodi kao nestala od 4. rujna ove godine. Visoka je oko 160 centimetara, ravne svijetloplave kose, kestenjastih očiju, ovalnog lica, srednje tjelesne građe i na lijevom zapešću ima ispisano ime Mijo. Njih dvoje, kako ponosno stoji i na njezinu Facebook profilu, vjenčali su se tri mjeseca prije njezina nestanka, 19. lipnja ove godine.

– Sto posto sam uvjeren da on nju drži negdi protiv njene volje. Sve sam svoje sumnje i saznanja reka i policiji, a dokaz su i poruke koje je jedna naša zajednička prijateljica razmjenjivala s njim te uplatnica kojom je posla novce na njen račun da dođe do Zagreba. Tu je navedena adresa Ozaljska 146, ali policija mi je rekla da su tamo bili i nikoga nisu našli. On i ja znamo se 25 godina i on je Emu, koja ima ozbiljnih zdravstvenih problema, navuka pričom da će joj pomoći financijski dok sam ja u zatvoru, da ko zna koliko ću ja tamo biti i kad ću izaći, da je dobar sa mnom, da će joj pomoći... Istu je stvar svojevremeno napravija još jednoj curi – govori Mijo, dodajući kako je zadnji kontakt s Emom imao noć prije nego što je priveden, 3. rujna.

Kaže i kako mu se nedavno javila s lažnog Facebook profila pozivajući ga da joj pomogne.

"Mijo, zovi policiju, skrivećki pišem, dao me puno ljudima, uništija me... drogirali su me... Pomozi mi, nije mi dao da idem kući", dio je poruke poslane s profila koji je, kaže Mijo, ugašen pola sata nakon toga.

– Daj Bože da je moja Ema živa i zdrava, samo se za to brinem. Ona i ja nismo imali nikakvih problema osim svađa kakve, virujen, ima svaki bračni par. On bi nju možda i pustija, ali se boji jer zna da ga čeka još robije, a onda ako ga prijavi za otmicu i slično, neće izaći do kraja života. A mislin da se više plaši mene nego policije. I neka, zna on šta ga čeka kad se dirnija u moju obitelj. Grizem se već dva miseca, u meni sve kipi gore neko kad neko loži vatru u kominu, pogotovo kad znan koliko se ona boji i šta je sve dosad u životu prošla – govori Mijo.

Na svojem profilu već danima objavljuje "osvetnički" nastrojene poruke poput ove od 26. studenog: "Od danas živin samo za osvetu onom tko drži moju ženu Emu Topić na silu itd. Ima da ga nema ako ga MUP prvo ne spasi od mene"; "Ima nekom da se grdno napijem krvi zbog žene mi Eme Topić. Bolje bi bilo da ga mater nikada nije rodila."

Splitska policija koja, s obzirom na adresu stanovanja, vodi slučaj, bila je u ovoj situaciji poslovično suzdržana. Kazali su nam tek da se na slučaju radi i da se uzimaju u obzir sve informacije.

A tko je uopće Alen Novaković kojega Mijo Francuz sumnjiči za otmicu supruge?

Riječ je o 46-godišnjaku rodom iz Splita s prebivalištem u Solinu kojega su, zbog više od sto kaznenih prijava za razne prijevare i krivotvorenja na području Hrvatske, mediji svojedobno prozvali i "dalmatinskim kraljem prijevara".

Novaković se trenutno nalazi u bijegu pred hrvatskim pravosuđem i za njim je od travnja ove godine Zatvor Zagreb raspisao tjeralicu, i to nakon što je tražio od suca izvršenja Županijskog suda u Velikoj Gorici da mu prekine izdržavanje kazne koju je služio u Zagrebu od 17. siječnja do 18. travnja ove godine, i to zbog zdravstvenih problema.

– Prema rješenju Županijskog suda u Velikoj Gorici od 3. siječnja 2018. godine, zatvoreniku Alenu Novakoviću odobren je prekid izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri mjeseca. Naime, Zatvorska bolnica u Zagrebu bila je mišljenja da je kod zatvorenika došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja, zbog čega je bilo nužno obaviti revaskularizaciju miokarda, koju nije moguće obaviti unutar zatvorskog sustava. Kako se zatvorenik nije vratio s prekida zatvorske kazne 18. travnja 2018. godine, Zatvor u Zagrebu izdao je naredbu 19. travnja 2018. za raspisivanjem centralne tjeralice – potvrdio nam je sudac Ante Zeljko, glasnogovornik za kaznene predmete Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Kako smo jučer provjerili kod suca Zeljka, situacija se od tada do danas nije promijenila, odnosno Novaković do danas nije pronađen. No, u međuvremenu je postao i međunarodni bjegunac i za njim je izdan europski uhidbeni nalog zbog vođenja kaznenog postupka zbog krijumčarenja narkotika u sastavu kriminalne skupine na području talijanske provincije Trento. Nalog je izdao istražni sudac u Trentu 26. srpnja ove godine.