Policija traži očevice nesreće na 'crnoj dionici' kod Splita: nesretni pješak izišao je iz autobusa, a onda je na njega naletio motociklist koji ga nije vidio; Mještani svakodnevno gledaju jurnjavu: 'Znaju voziti nenormalno brzo'

Prestrašno je bilo, čula sam sviranje i zvukove kočenja, a kada sam izletjela vani vidjela sam na cesti mog sumještanina 75-godišnjaka kako leži u krvi, a uza zid na trotoaru na tlu motociklista krvavog ogrebanog lica, kako se drži za nogu.

Prepričala nam je to potresena 35-godišnja Podstranka, očevidac stravične prometne nesreće u četvrtak oko 10.30 na predjelu Mutograsa.

Motociklist sletio s ceste i ubio pješaka: 'Prestrašno je bilo, čula sam zvukove kočenja, a kada sam izletjela vani vidjela sam na cesti mog sumještanina, 75-godišnjaka kako leži u krvi'

Iz PU splitsko-dalmatinske smo obaviješteni da je došlo do slijetanja motociklista s prometnice, prilikom čega je zahvatio pješaka, koji je preminuo na mjestu događaja. Očevidom će se utvrditi sve okolnosti.

Prema prvim neslužbenim informacijama, nesretni pješak je izišao iz autobusa kojim je došao iz pravca Splita, a motocikl je naišao iz smjera Omiša.

Pretpostavlja se da je 75-godišnjak nakon izlaska iz autobusa s donje strane ceste krenuo prijeći kolnik, kada je na njega naletio motocikl koji ga nije vidio od vozila javnog prijevoza, a vozio je prema Splitu.

- Svaki dan vam on ide u kupovinu u grad, to je njegov ritual kojeg se drži, zato i pretpostavljamo da je tako bilo i jutros te da se upravo vraćao kući. Kada smo jedan momak i ja došli do njega, ležao je na cesti u traci koja ide iz pravca Omiša, već modar, a krvi je bilo sve više. Kraj njega je bila vrećica sa razasutom "spizom". Motociklist je ležao na trotoaru uza zid, ogreban i krvav po licu, a držao se za jednu nogu. Motor je ležao na cesti – kaže naša sugovornica.

Prema njezinim riječima, na tom dijelu ceste nitko ne poštuje ograničenje brzine od 50 kilometara na sat. Preko dana, a i cijelu noć čuju se jureća vozila, pogotovo motori.

- Znaju voziti nenormalno brzo. Moram priznati da je prije bilo još više prometnih nesreća, ali se broj smanjio kada su uklonili tamarise s donje strane ceste. Od tada su nesreće rjeđe, ali se i dalje vozi brzo. Najgore je zbog djece i prelaska kolnika jer je potok za odvod kišnice koji služi kao pothodnik ispod ceste neodržavan, obrastao u raslinje, pun ustajale vode i štakora. Na našu sreću, školski autobus ih pri povratku iz škole u Strožancu ne ostavlja na donjoj strani ceste već se okrene i iskrca ih s gornje strane – prepričava 35-godišnjakinja svakodnevicu života uz podstransku cestu.

Jadranska magistrala je prema broju nesreća najopasnija prometnica na području Splitsko-dalmatinske županije. Najkritičniji je potez od Podstrane do Omiša, na kojem se najčešće gube ljudski životi.

Neslavan naziv "crne dionice" taj je dio Magistrale dobio zbog činjenice da je na njemu krajem 2017. godine u razdoblju od godine dana evidentirano 50 prometnih nesreća, pri čemu su tri rezultirale stradavanjem ukupno pet osoba.