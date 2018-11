Može li tko zaustaviti gradnju: na licu mjesta bili su i policajci i komunalni redari, alarmirani su i lučki kapetan i inspektor, ali ilegalni kafić ide dalje

Na Sv. Petru, koji se u prostornom planu grada Makarske navodi kao zaštićeni krajobraz, očigledno se sprema otvaranje novog ugostiteljskog objekta za koje nitko nikomu nije dao dozvolu. Radovi na pomorskom dobru se nastavljaju unatoč izlasku na teren policije, komunalnih redara, te traženju žurne reakcije inspekcije zaštite okoliša i predstavnika Lučke kapetanije, i svojevrsni su crveni alarm koji nas podsjeća na zahtjev Građanske inicijative SOS Osejava da Sv. Petar dobije trajnu zaštitu, a ne samo očito klimavu zaštitu kroz prostorni plan.

Naime, radovi su započeli "pod okriljem noći", a počinitelj je uhvaćen na djelu u noći s 18. na 19. studenoga, što nam je službeno potvrđeno u Gradu Makarskoj. Komunalni su redari putem Gradskog centra Osejava obaviješteni o sumnjivim radnjama te su izišli na teren oko 2.30 sati utvrdivši kako se na pomorskom dobru razbija kamen štemalicom te da za to ne postoje nikakva odobrenja i suglasnosti.

Utvrđen je identitet "investitora", a doznajemo da se radi o Anti Prgometu koji na ovoj lokaciji inače ima objekt s pićem. Redari su obavijestili Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, a u trenutku nadzora s njima su bili i policajci iz makarske postaje. Obaviještena je i inspekcijska služba Ministarstva zaštite okoliša, što nam je potvrđeno još protekle srijede u dopisu od Grada.

Međutim, unatoč tomu što su obaviještene sve nadležne institucije, Prgomet nije odustao od svojega nauma. Po svoj prilici ohrabren je činjenicom da je odrađen protokol, da nitko nije nadležan, pa je nastavio s radovima na pomorskom dobru tijekom protekloga tjedna. Naime, policija s ovim nema ništa. Kažu kako nisu utvrđeni elementi prekršaja ili kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.

- Napominjemo da su se na navedenom mjestu nalazili komunalni redari grada Makarske koji su preuzeli daljnje postupanje - stoji u odgovoru od policije koji sa sebe skidaju ikakvu odgovornost.

Redari su obavijestili inspekciju koja je trebala izaći na teren. Tako nam je kazao Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika, međutim do zaključenja broja nismo dobili odgovor od Ministarstva zaštite okoliša na upit o tome što je utvrđeno te što su poduzeli. Otprilike tu se zatvara priča koja se prošloga tjedna ponovno aktualizirala samo iz razloga što su građani ponovno alarmirali Gradski centar, a ne zato što su odrađeni zapisnici i prijave urodile plodom.

Ne može se reći da se nije poduzelo ništa, međutim, čini se da je za pojedince takvo mlako postupanje nedovoljno. S druge strane, ne treba čuditi ovakva drskost kada znamo da je Grad Makarska, u svom Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu napravio veliki ustupak Marku Jakiru koji je tik do sporne čestice na kojoj Prgomet kopa dobio zeleno svjetlo za ugostiteljski objekt.

Tu je Grad želio pokazati humanost prema specifičnoj situaciji Jakira kao nezaposlene mlade osobe s invaliditetom, no vrlo skoro su shvatili da im se to obilo o glavu kada je investitor umjesto na 80 metara četvornih napravio daleko veći štekat. Doduše, Jakir nije ništa devastirao jer se radi isključivo o montažnom objektu, no činjenica da su progledali kroz prste po svoj je prilici poslužila kao izgovor Prgometu.

Ovaj je slučaj samo još jedan dokaz da zaštićeni krajobraz nije dovoljno zaštićen i da ga je uz dovoljno brzu akciju tijekom nekoliko večeri, kada nema šetača, prilično lako devastirati. Ako je suditi po tvrdnjama kako ovo nije ničija nadležnost, ispada da bi izvođač trebao provesti svoju ideju u djelo kako bi tek potom reagirala - dakako po pozivu - inspekcija Ministarstva graditeljstva.