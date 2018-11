Još danas jugo i kiša, a onda slijedi nova velika promjena: evo kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih nekoliko dana

Nakon još relativne topline i kiše u ponedjeljak, od utorka će biti sve hladnije, od srijede do subote u mnogim mjestima kao rijetko kada potkraj studenoga i početkom prosinca, piše HRT.

Jutarnja temperatura zraka spuštat će se i na oko -5 °C, ponegdje vjerojatno i niže, a i najviše dnevne vrijednosti posvuda će biti niže od prosječnih. Na Jadranu će do utorka kiše biti sve manje, a zatim će biti i dosta sunčanog vremena. Osim njega, vrijeme će obilježiti jaka i olujna bura. Stoga će upozorenja na buru zamijeniti još trenutačno važeća za mjestimice obilnu kišu i jako jugo, u ponedjeljak i jugozapadnjak, ponegdje i sjeverozapadnjak.



Ponedjeljak



U Dalmaciji će još biti povremene kiše, pa i lokalno izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. No, očekuje se i smanjenje naoblake, pa će ponegdje biti i sunčanog vremena. Vjetar većinom slab i umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a more poslijepodne u smirivanju na malo do umjereno valovito.



Kao i na srednjem Jadranu, i na jugu Hrvatske će najviša temperatura zraka biti oko 16 °C. Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i obilnijim pljuskovima i grmljavinom. Jugo će slabjeti i okrenuti na umjeren i jak jugozapadnjak, a more će biti umjereno valovito do valovito.



Utorak

U nastavku tjedna na kopnu sve hladnije, ali od srijede uglavnom suho i uz razdoblja sunca i vedrine.

I na Jadranu će zahladnjeti. Osim temperature niže od prosjeka za kraj studenog i početak prosinca, vrijeme će obilježiti jaka, osobito podno Velebita i olujna bura, koja će u četvrtak postupno slabjeti. Povremene kiše u utorak će još biti uglavnom u Dalmaciji, a zatim će prevladavati sunčano, donosi HRT.