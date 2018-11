Prevalile 500 km do lažnih apartmana u Omišu: prevarant koji se predstavljao kao Ivana namamio gošće pred tuđi apartman s pogledom na Cetinu, kad su stigle i shvatile što ih je snašlo mogle su jedino - pravac na policiju

Za tridesetogodišnjim Dejanom Pušonjićem iz Celja PU splitsko-dalmatinska raspisala je potragu zbog četiri kaznena djela prijevare i jednog kaznenog djela prijevare u pokušaju.

Slovenac je ovog ljeta izradio lažni Facebook profil pod imenom Ivana Buljić te je postavio oglas na Facebook stranici "Apartmani Hrvatska" te je jednostavno fotografije tuđih apartmana iz Omiša predstavio kao svoje i zalijepio ih na svoju stranicu koju je nazvao Ivana Omiš.

Naveo je da iznajmljuje dva manja i pet velikih novoadaptiranih apartmana u Omišu, da gosti iz apartmana imaju prekrasan pogled na more i rijeku Cetinu, da su apartmani udaljeni 50 metara od plaže i da svaki ima wi-fi, veliku terasu i najnoviji klima-uređaj, a cijena je po danu prava sitnica - od 35 eura za manji do 100 eura za veliki apartman, u kojem može stati i šestero ljudi.

Naveo je i da se apartmani nalaze na adresama Trg Ivana Raosa 1 i Trg Ivana Raosa 5, a zainteresiranima je ostavio i broj svog računa u Erste banci, koji je otvorio u njihovoj filijali na otoku Krku.

Zamalo i peta

Ne sumnjajući da se radi o klasičnoj prijevari, na oglas su se javili 39-godišnjakinja iz Bizovca, norveška državljanka s hrvatskim prezimenom, Slovenka te 45-godišnjakinja iz Štrigovca. One su mu na račun u Erste banci uplatile predujam, svaka za nepostojeći apartman.

Bizovčanka je uplatila 250 eura, Norvežanka novac u protuvrijednosti od 375 eura, Slovenka u visini od 300 eura i gospođa iz Štrigovca iznos od 200 eura. Dakle, ukupno je Slovenac uzeo 1125 eura u kunama od četiriju prevarenih žena za predujam, prije nego što su se uopće uputile do nepostojećih apartmana. Zapravo, ti apartmani postoje ali su u vlasništvu drugih osoba.

Kada su iz mjesta koja su i 500 kilometara udaljena od destinacije gdje su trebale ljetovati došli na ove omiške adrese, žene su shvatile da su prevarene. No, novac su već uplatile i u prvi tren su mislile da će problem riješiti pozivima na Pušonjićev mobitel, na koji se on nije javljao. No, Slovenac je znao za te uplate, pa je evidentirano da je došao iz Slovenije podizati taj novac, i to u poslovnicama Erste banke u Rijeci i Crikvenici, a uputio se i do Krka, gdje je i otvorio račun.

35-godišnja gospođa iz mjesta Lukarišće je krenula stopama ove četiri žene i htjela je uplatiti 2500 kuna predujma za ljetovanje, ali je imala sreće da je na vrijeme saznala za prijevaru. Pogledala je Facebook profil prevarene Norvežanke, koja je detaljno opisala kako je prevarena, a Erste banka je već blokirala račun Dejana Pušonjića, tako da do štetne uplate nije ni došlo.

Ima ih još?

Policijska postaja Omiš je radila krim-istraživanje ovog slučaja i Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu poslala je četiri kaznene prijave protiv slovenskog prevaranta i jednu kaznenu prijavu za pokušaj prijevare.

Slovenac je za sada nedostupan, nije uhićen ni u Sloveniji do završetka ovog teksta, a postoji mogućnost da ove četiri žene nisu jedine koje je ovo ljeto prevario, pa nije naodmet da se prevareni jave policijskoj postaji na svom teritoriju i da kompletiraju dosje Dejana Pušonjića.