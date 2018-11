Znate li priču o Krotuši? Kako je fra Ante Gnječ vizionarskim tunelom potpuno izmijenio vrgorački i neretvanski kraj te, nakon stoljeća gladi, nahranio sirotinju

U srijedu 21. studenoga navršilo se točno 80 godina od svečanog otvaranja odvodnog tunela Krotuša u Vrgorskom polju. Njime je omogućena odvodnja viška vodâ iz nekadašnjeg Vrgorskog jezera u Baćinska jezera čime se broj poplavnih dana drastično smanjio, a nekadašnje povremeno jezero postalo polje. To je za vrgorski i obližnji neretvanski kraj imalo revolucionarne posljedice – omogućena je intenzivna poljodjelska proizvodnja koja će othraniti generacije, a nekadašnja naselja će se spustiti s okolnih brda na rubove polja.

Davno prije 1938. godine, polje je dobar dio godine bilo pravo jezero, što svjedoči i njegov prastari naziv „Jezero“ koji više nije u službenoj uporabi, ali se i danas široko koristi među lokalnim stanovništvom. Talijanski putopisac Alberto Fortis je tijekom svoga posjeta Vrgorskoj krajini 1772. godine zapisao kako je okolica Jezera brdovita, a voda vrlo čista i bistra. Kaže kako se na nekim mjestima na dnu vide razvaline kuća, a od lokalnog stanovništva je doznao kako je u „minulim vremenima“ to jezero bilo obradivo tlo „s kojega su vode otjecale kroz ponore ili podzemne jame što su ih Turci zatrpali kada su napuštali ovaj kraj“. Prema Fortisu, Jezero bi nekad presahnulo i omogućilo morlačkim ratarima vrlo plodno zemljište. Mletačke vlasti su imale plan čistiti jezero i ograditi ponore na jugozapadnoj strani polja. Posao su nastavili Francuzi koji su 1810. naložili čišćenje ponora Maričevac na Crnom viru. To nije pomoglo smanjenju poplavnih dana pa je zapisano kako je nakon francuskih radova polje 40 godina bilo stalno pod vodom. Austrijanci također rade na projektima otvaranja ponora koji bi ranije progutali poplavnu vodu Jezera. Pred početak Prvog svjetskog rata austrijska vlada je raspisala natječaj za izvođača radova za izgradnju tunela iz Vrgorskog polja/jezera u Baćinska jezera kroz brdo Smokvicu. Posao je dobila austrijska tvrtka Seiz und Horn s rokom dovršetka radova od 10 godina. Planirani su troškovi od 600 tisuća zlatnih kruna, ali sve je obustavljeno zbog početka Prvog svjetskog rata.

U ovo vrijeme egzistencija gotovo 20 tisuća ljudi ovisi o poplavama u Vrgorskom polju u kojemu parcele imaju ne samo mještani okolnih naselja (Vina, Umčane, Dusina, Veliki Prolog, Draževitići, Mali Prolog, Pasičina, Otrić-Seoci, Pozla Gora, Plina, Struga), već i oni iz sela udaljenih i deset do dvadeset kilometara (Kozica, Dragljane, Zavojane, Ravča) gdje nije bilo dovoljno obradivih površina pa su se okretali udaljenom Jezeru. Poplave i suše ograničavale su poljodjelstvo na kulture kratkog vegetacijskog razdoblja kao što su pšenica, kukuruz, proso i razne povrtlarske kulture, dijelom duhan i lozu. Prema dostupnim podacima, od 1920. i 1922. vrgorska polja su plavila četiri puta uništavajući ljetinu i ostavljajući ratare bez prihoda. Međutim, sve se mijenja tih godina kada na scenu stupa župnik Vrgorca i Pasičine – fra Ante Gnječ. Njegovo su vizionarstvo i aktivizam na kraju rezultirali probijanjem tunela na Krotuši.

Gnječ je rođen u zarilićkom selu Pasičina, na rubovima Vrgorskog jezera i tijekom svoga djetinjstva je iz prve ruke upoznao siromaštvo i besperspektivnost sumještana uzrokovane poplavama u polju. Kao župnik Vrgorca i potom Pasičine želi probiti tunel na Krotuši putem vodene zadruge u koju bi ušli vlasnici zemalja u polju, uz značajnu financijsku pomoć države. Takav revolucionarni projekt mogao je zapravo i provesti samo lokalpatriotski nastrojen svećenik, kao osoba od povjerenja i institucija i seljaštva. Gnječ oko sebe okuplja istomišljenike i osniva „Promotivni odbor vodene zadruge u Vrgorcu“ koji će biti nakladnik njegove programatske knjižice izdane 1922. pod naslovom „Vrgorsko-Neretvansko Jezero i Problem Njegova Presušenja“.

Vodena zadruga, kako ju je zamislio Gnječ, je kao pravna osoba jedina mogla mogla na sebe preuzeti obvezu izvođenja projekta isušenja. Imala je pravo sklapanja zajmova kod privatnika ili banaka te je mogla na sebe preuzeti posao melioracije. Kako bi se to izvelo, trebalo je poljoprivrednike udružiti što je, kako piše Gnječ, bio glavni problem. Naime, narod je bio nesklon udruživanju radi višeg dobra od kojega se tek u budućnosti može vidjeti opipljiva korist. Jer „(…) narod, kojega bijeda tišti, najmanje opaža tu svoju nevolju, a vičan trpjeti, fatalistički odgojen, i ne će da se svojeg slaboga udesi riješi. Prosti puk nikomu ne vjeruje, a najmanje svomu komšiji i onomu koga svagdano vidi (…) On je miran, jer ne poznaje svoje nutarnje energije, kao ni vol, a ne će se ni buniti; jedino kada hljeba ne ima i kada djeca gladna plaču – rogobori, viče, buni se (…). On ne će ni prebijene pare uložiti u jedno poduzeće, iz čega ne crpi odma koristi, odlučan da sve traži od Vlade, ne pouzdaje se u se, nit hoće, da išta žrtvuje u nesjegurno“.

Usprkos svemu Gnječ ne odustaje i Vodena zadruga „Jezero“ je osnovana u srpnju 1922. godine. Osnovan je isprva promotivni odbor zadruge radi animiranja stanovništva, a potom 16. srpnja osnivačka skupština Vodne zadruge „Jezero“ na kojoj su sudjelovali predstavnici vrgorske i opuzenske općine, delegat Generalne direkcije voda inženjer Tadić i brojna zastupstva iz svih sela predvođena svojim župnicima, učiteljima i glavarima. „Ovog puta baš u ovoj stvari, pokazalo se je, kako u nas nije još sasvim nestalo razboritosti i smisla za pozitivan rad i kako smo još sposobni, da se nadjemo zajedno i na okupu svi bez razlike stranaka, kad se radi o ozbiljnim pitanjima našeg ekonomskog preporoda“, piše tada izvjestitelj splitskog Novog doba.

Vodna zadruga „Jezero“ službeno je s radom započela 1923., a njezino vodstvo je otpočetka svoj rad organiziralo na dva „fronta“ – s jedne strane animirajući stanovništvo za ideju kopanja tunela putem zadruge, a s druge lobirajući na svim razinama državnih i pokrajinskih vlasti. Razni viđeniji predstavnici struke i politike dolazili su tih godina u Vrgorac, a članovi vodne zadruge održavali sastanke u institucijama. Zbog toga su Gnječ i njegovi suradnici više puta odlazili u Beograd. Godine 1930. ovaj neumorni svećenik odlazi na audijenciju kod kralja Aleksandra Karađorđevića zajedno s Petrom Vukosavom i Stjepanom Čotićem. Prema sjećanjima suvremenika, Gnječ je kralju iz kožne torbe izvadio malo soli, luka i kruh od prosa i rekao kako narod njegova kraja ni toga nema. Na Aleksandrovo pitanje što hoće i kako bi on riješio taj problem, Gnječ je istaknuo potrebu probijanja odvodnog tunela iz Jezera i rekao kako posjeduje gotov idejni i glavni projekt za izvršenje radova. Aleksandar je pohvalio Gnječa jer brine za svoj narod, dok „ovi naši kaluđeri gledaju samo svoju obitelj i svoje interese“ i obećao dati nalog da se isplati nekoliko milijuna dinara za početne radove. Mjeseci su prolazili, ali obećani novac nije stizao, pa se Gnječ ponovno uputio u Beograd kod kralja Aleksandra, gdje ga je ovaj opet primio. Žalio se kako zadruga nije dobila novac za radove, pa je kralj naložio da se novac za melioraciju smjesta pošalje preko Hipotekarne banke i Primorske banovine. Vodna zadruga nastavlja svoje aktivnosti i dalje, ali stvari se presporo miču s mrtve točke, a narod stalno trpi štetu. Tako je krajem ljeta 1934. poplava uništila ljetinu u Vrgorskom polju i Rastoku. Do kraja 1935. godine izgrađeno je svega 218 metara odvodnog tunela s baćinske strane, a 71 metar od Marićevca.

Posljednji impuls dovršenja tunela dogodio se 1936. godine kada je Banska uprava u Splitu raspisala licitaciju za nastavak radova. Sredstva je uložila Primorska banovina, vlada iz Beograda i Generalna direkcija voda. Projekt je izradio inženjer J. Mamatzi, a na natječaju je posao dobila tvrtka Marina Bezića iz Zagreba s inženjerom Pavlom Rosetom iz Splita na čelu za iznos od 2,5 milijuna dinara. Radovi su se nastavili kroz 1937. godinu. Dnevnica za osam sati rada u tunelu iznosila je 17 dinara, a mineru 25-27 dinara. Radile su tri smjene dnevno, svaka po osam sati. Inženjer Lazarenko obilazio je radove dan i noć, ali su se oni zbog poplave podzemnih voda često prekidali. U srpnju i kolovozu se radilo s obje strane tunela. Do ožujka 1938. probijeno je 1.900 metara tunela, a u jesen iste godine ostalo je samo 88 metara da cijeli tunel bude probijen, ali su kiše i podzemne vode natjerale ljude da napuste rad. Fra Ante Gnječ je išao od kuće do kuće i nagovarao ih da nastave raditi uz povećanje nadnice. Koncem listopada dovršen je ulazni portal i kula nad ulazom u Krotuši, da bi 14. studenoga u šest sati ujutro bili iskopani i posljednji metri tunela. U 14 sati istoga dana pukle su i posljednje mine i tunel je konačno probijen. Vrgorski tunel spojio je Krotušu u Vrgorskom polju i Baćinska jezera. Dug je 2.138 metara, s presjekom od 7,44 metra kvadratna, nagibom od 7,56% i kapacitetom od 30 metara kubičnih u sekundi.

Svečano otvorenje tunela je održano na blagdan Gospe od Zdravlja 21. studenoga 1938. kod ulaza u tunel u Krotuši. Još od ranog jutra toga dana, kod tunela se počelo sakupljati brojno seljaštvo Vrgorske krajine i Neretve. Vrgorac je bio okićen hrvatskim i jugoslavenskim zastavama, a velike grupe Vrgorčana uputile su se toga jutro prema ulazu u tunel. Iz Splita je došla nekolicina inženjera koja je nadgledala cijeli projekt izgradnje tunela. Također je stigao veći broj pojedinaca iz Omiša, Makarske i Imotskoga. Skupa s njima kod tunela se skupilo brojno svećenstvo iz svih župa Vrgorske krajine i Neretve, kao i načelnici općina. Na svečanost je iz Splita došao ban Primorske banovine dr. Mirko Buić, u pratnji načelnika tehničkog odjeljenja inženjera Steele, načelnika poljoprivrednog odjeljenja Morovića i tajnika Devića. Ministra Maštrovića zastupao je Marcel Barbieri iz Makarske. Novine su masovno popratile ovaj događaj. Nakon govora Buić je zapalio posljednju minu u tunelu, a nakon toga se spustio do ulaza gdje je prerezao vrpcu. Otkrivena je i spomen-ploča u čast ovom povijesnom projektu. Narod je tijekom manifestacije vikao: „Živio fra Ante Gnječ! Blagoslovljen čas u koji se rodio, da nahrani ovu sirotinju!“. Nakon svečanosti narod se razišao po polju, a neki su otišli kućama kroz još suhi tunel na Neretvu.

Do izgradnje odvodnog tunela u Vrgorskom polju 1938. bilo je više različitih projekata koji su imali za cilj smanjenje broja poplavnih dana što bi omogućilo intenzivnu poljodjelsku proizvodnju višegodišnjih kultura, ali svi oni nisu davali željene rezultate. Izgradnjom odvodnog tunela 1938. poplave nisu u cijelosti odstranjene, štoviše, one su konstanta u polju i početkom 21. stoljeća, ali je činjenica je realizacijom toga projekta broj poplavnih dana drastično smanjen, tako da se otada više ne govori o jezeru, već o polju. Kakve je pozitivne posljedice po ovaj kraj ostavila izgradnja odvodnog tunela svjedoči i u naseljima Vrgorskog polja raširena poslovica: „fra Ante mrtav nas i dalje hrani.“ Intenzivna poljoprivredna proizvodnja na polju nakon Drugog svjetskog rata pa sve do danas, kao i kasniji projekti naslonjeni na tunel, a koji su imali za cilj smanjenje broja poplavnih dana dovoljno govore o vizionarstvu fra Ante Gnječa i stoljetnom uspjehu njegova životnog djela. On nažalost nije predugo mogao uživati u svome djelu jer je već četiri godine kasnije preminuo od teške bolesti.