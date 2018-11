Ove će dvije djevojke očistiti Brački kanal: napravile su 'biokugle' koje ragrađuju amonijak, mulj i bakterije koje stignu iz kanalizacije

Kako bi poboljšali kvalitetu morskog dna, ujedno ga i očistili od štetnih sastojaka, u more ispred Sutivana na Braču ekolozi su bacili 10.000 biokugli, zanimljivog rješenja s japanskog sveučilišta koje se već 30 godina primjenjuje u brojnim azijskim i europskim zemljama.

Ovu "bračku" ideju pokrenule su Nika Ugrini Anamarija Paradinović, biologinje mora, koje su naišle na veliku podršku Ronilačkog centra "Draulik" iz Milne i Općine Sutivan, koji su omogućili realizaciju ovog projekta.

- Riječ je o mikroorganizmima koji se miješaju s glinom, te se bacaju u more u kojem razgrađuju amonijak, mulj koji se nataložio na dnu, te sve one neželjene organizme koji su dospjeli u more, primjerice iz kanalizacijskih ispusta i sličnih izvora. Za njih sam čula na jednom predavanju, malo "guglala" i kontaktirala jednu našu tvrtku koja biokugle uvozi u Hrvatsku.

Kolegica i ja napisale smo projekt dok smo studirale, no nije prošao na natječajima studentskih projekata, ali jest ovdje, pa smo uz pomoć Petronija Tasića iz centra "Draulik", članova Centra za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez" iz Vrlike koji skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama, učenika i učiteljica Područne škole "Sutivan", službenika općinskog Jedinstvenog upravnog odjela, komunalne tvrtke "Sutivan", mještana, te načelnika Ranka Blaževića i njegova zamjenika Valerija Radmilovića, napravili kugle i bacili ih u more.

Ronioci su prije toga proveli akciju čišćenja podmorja, odakle su izvukli staklo, plastiku, gume i ostali otpad, a potom smo bacili biokugle koje će se unutar dva mjeseca razgraditi, odnosno tretirat će onečišćeno morsko dno efektivnim mikroorganizmima - objašnjava Nika uz napomenu da će se nakon proteka određenog vremena provesti analiza stanja morskog dna.

Kuglice koje su izradile u potpunosti su prirodan proizvod, nisu laboratorijski uzgojene niti genetske modificirane. Sadrže oko 80 vrsta različitih mikrobnih kultura (bakterije mliječne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasci, aktinomicete i plijesni), a svojim biokemijskim procesima sve tvari iz mora pretvaraju u zdrave i korisne.

Ukratko, stvaraju zdrave ekološke uvjete za sva živa bića koja obitavaju na tom području. Ideja dolazi od japanske EM tehnologije koja stimulira prirodnu mikrofloru okoliša, pomažući joj da se obnovi na prirodan način.

Djelovanje biokugli je oko godinu dana. Nika Ugrin ističe da su one prilično skupe, no ako kod nas bude zainteresiranih za ovakve buduće akcije čišćenja podmorja, rado će se odazvati.