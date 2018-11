Vijest iz hrvatske budućnosti: prvi put u povijesti u dalmatinskom gradu naplaćena kazna za ilegalni priključak na Vodovod! 'Postali smo vijest jer smo počeli uvoditi kontrolu, zar to ne bi trebalo biti normalno'

U Vrgorcu je prije nekoliko dana gradska tvrtka Komunalno d.o.o. prvi put otkad postoji naplatila novčanu kaznu za ilegalni priključak vodovoda, i to 10 tisuća kuna.

U normalnim okolnostima kazna za ilegalni priključak ne bi bila nikakva vijest i eventualno bi zapela za oko nekom mladom novinaru početniku koji skuplja najmanje vijesti i tako brusi zanat, ali u Vrgorcu i dobrom dijelu 27 godina stare, a još uvijek tranzicijske Hrvatske kazna za ilegalni priključak je skoro pa prijelomna vijest.

Tragom te vijesti zaputili smo se u gradsku tvrtku Komunalno d.o.o. kod direktora Miljenka Polića raspitati se o naplaćenoj kazni. Na pitanje kako su na 250 kilometara primarnog i sekundarnog vodovoda uspjeli doznati za ovaj prekršaj, Polić odgovara da je stigla anonimna dojava, a koja se pokazala istinitom.

– Otvoreni smo za bilo kakve načine dojavljivanja neovlaštenih korisnika vode, bilo putem telefona, mail, pošte ili nekako drugačije - uvodno nam kaže Polić.

Inače, što se tiče same procedure koju "Komunalno" provodi prilikom saznanja za ilegalni priključak, na teren prvo izlazi tim od tri do četiri djelatnika koji čine jedan ili dva djelatnika iz odjela vodoopskrbe koja su dostupna u tom trenutku, jedan djelatnik iz odjela naplate i pravnik radi sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se istragom zaista utvrdi da ilegalni priključak postoji, sačinjava se zapisnik i potom prekršitelju nudi sporazum o otplati naknade štete za neovlašteno korištenje vodovoda. Ako je osoba suglasna s tim prijedlogom, tu staje cijela priča. Ali ako u zadanom roku prekršitelj ne pristupi potpisivanju sporazuma ili ne podmiri naknadu štete u potpunosti, podnosi se optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu uz sudsko osiguranje dokaza po vještačenju.

U slučaju da korisnik po nađenom neovlaštenom priključku ne prihvaća zapisnik, isporučitelj mu može isključiti ilegalni priključak vode.

- Sve ovo korisniku generira samo dodatni trošak na kraju procesa, pa svakako preporučamo mirno rješavanje situacije otplatom naknade štete kaže nam direktor Polić.

Vrgorska tvrtka "Komunalno" upravlja vodovodnom mrežom na prostoru površine 320 četvornih kilometara, od čega 284 otpada na Vrgorsku krajinu, a ostalo na cijelu općinu Pojezerje i rubna naselja grada Ploče i općina Zagvozd, Podgora i Kula Norinska, kao i dijelove općine Ljubuški u BiH. Na tom području nalazi se 130 kilometara primarne vodovodne mreže i 120 kilometara sekundarne s ukupno 18 crpnih stanica i 27 ostalih objekata kao što su vodospreme, hidropakovi i preljevne stanice.

Usprkos malenom broju stanovnika raštrkanih u stotine naselja, vrgorskom komunalcima je nemoguće znati koliko je trenutačno ilegalnih priključaka na njihovu upravnom području, ali zato je manje-više poznat način na koji se krade voda.

Mudri prekršitelji na vodovodnoj mreži premošćuju vodomjer na mjestu neposredno prije njega i to je najmanje sumnjivo i najteže otkriti. Najefikasnija borba protiv toga je sustavno izmještanje vodomjera po pojedinim naseljima, što vrgorsko "Komunalno" i radi.

– Planiramo i dalje izmještati vodomjere na svim područjima gdje god se provodi nekakav projekt rekonstrukcije ili izgradnje nove kanalizacije. Naravno, ne planiramo stati niti s izlascima na teren po dojavi građana, kojih imamo i dalje - kaže Polić.

Nema sumnje da će naplaćena kazna potaknuti građane koji savjesno plaćaju vodu na prijavljivanje ilegalnih priključaka. No zašto građani uopće kradu vodu, radi li se o pukoj ljudskoj potrebi ili nečem drugom? Direktor Polić odmah odgovara da se to radi najčešće za poljoprivredne i gospodarske namjene, a negdje i za zalijevanje zelenih površina.

– Oni koji jedva spajaju kraj s krajem najčešće koriste vodoopskrbu prema propisima, a oni koji bi mogli platiti račune bez problema i kojima ta voda koristi za ostvarivanje profita koriste "zaobilazne" načine - kaže direktor.

Ilegalni priključci ne postoje samo u Vrgorcu. Pitamo direktora Polića razgovara li o njima sa svojim kolegama diljem Hrvatske i kakva su iskustva u drugim područjima. On odgovara da stanje varira od grada do grada i od općine do općine. Negdje su ilegalni priključci veliki problem, a negdje, poput Pule, postoji toliko dobro razrađen sustav kontrole gubitaka da praktički znaju ako se samo jedan korisnik spoji na bez vodomjerila.

- Ipak, ovakav stupanj uređenosti se nipošto ne dostiže preko noći. Mi smo se ovom problematikom počeli baviti 2018., a u pulskom vodovodu još 2003. godine. Ove naplaćene naknade štete za neovlašteno korištenje nisu ništa novo, no od nekud se mora početi jer nema koristi samo od kukanja. Na kraju, ipak se nadam da ćemo mi ovu razliku od petnaest godina sustići u deset - optimističan je direktor "Komunalnog" i navodi da je u tvrtki doneseno mnogo odluka koje idu za sređivanjem zatečenoga stanja.

- Osim prve kazne za ilegalni priključak, dosta je stvari koje su prvi put uvedene: radni nalozi, kontrole zaduženja i vozila, GPS, evidencije radnog vremena i sve ostalo što je potpuno normalno u svakoj tvrtci u današnje vrijeme. Uveli smo 24-satni nadzor cijelog vodoopskrbnog sustava, a prije tijekom noći nitko nije znao što se događa s vodoopskrbnim sustavom - završava Polić.