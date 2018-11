Jedinstvena i nevjerojatna priča o 16 i pol godina starom rješenju ministarstva koje nitko ne želi izvršiti: 'Grad je protupravno betonirao moju česticu i do danas nije uradio ono što je morao'; Iz Grada, pak, tvrde da je rješenje ništavno...

Upravo počinje jedinstvena i nevjerojatna priča o 16 i pol godina starom rješenju jednog hrvatskog ministarstva koje ne samo što nitko ne želi izvršiti, nego i onaj tko je to trebao uraditi – Grad Solin – tvrdi da je ništavno. I o Dragi Markoviću iz Kučina koji se zainatio, pa ne popušta. I traži izvršenje.

Zanima vas?

Sjednite i čitajte.

Davnog 17. svibnja 2002. godine Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja donijela je rješenje kojim naređuje Gradu Solinu "zastupanom po Prkić Renato, šef odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom grada Solina, uklanjanje građevine – dijela izbetoniranog puta tlocrtne površine cca 8,0 puta 4,0 m, debljine cca 0,10 m koje je izvedeno južno od ceste Mravince – Žrnovnica, Ul. D. Markovića bb, na dijelu č.z. 1353/1 K.O. Kučine te uspostavu prijašnjeg stanja uklanjanjem materijala i poravnavanjem terena u roku 5 dana od dana dostave ovog rješenja". Spomenuti Drago Marković "grmi": "Solin je protupravno betonirao baš moju česticu i do danas nije uradio ono što je morao prema rješenju".

Sporno betoniranje

Bilo je to, ponovit ćemo još jednom, 17. svibnja 2002. godine. Resorno ministarstvo koje je donijelo rješenje vodio je Božo Kovačević – odavno nije u aktivnoj politici – premijer je bio pokojni Ivica Račan, predsjednik države danas umirovljeni Stjepan Mesić, a gradonačelnik Solina sadašnji splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Eto, tako je davno to bilo. Ali ipak previše nedavno za Republiku Hrvatsku i Grad Solin, jer do danas nisu našli način kako izvršiti rješenje.

Stojimo mi tako nedavno u Kučinama, baš na mjestu spornog betoniranja. Ono je na početku puta koji se od mjesne ceste okomito spušta prema nekim kućama: jedna je, govori nam Marković, "u vlasništvu jednog što HDZ-ovcima peče soparnike".

bog njega je, veli, njegova čestica betonirana i pretvorena u put.

– Prvo su htjeli to uraditi s građevinskom dozvolom. Ja sam ih zaustavio. Onda su došli na moju zemlju na silu s policajcem i zaštitarima. Policajac me diga, okružilo me dvadeset zaštitara koje je Grad naručio – prisjeća se Marković događaja od prije 16 godina.

Gradske su službe, potom, betonirale što su htjele betonirati, a Marković je pokrenuo postupak. I dobio citirano rješenje o uklanjanju "izbetoniranog puta" koje do danas nije obavljeno. Zašto?

'Pranje ruku'

Prvo smo pitali Ministarstvo, a ova je tematika danas u nadležnosti resora graditeljstva. Zanimalo nas je kako je moguće da ne izvršavaju ono što su sami riješili prije punih 16 godina. Evo odgovora:

– Poštovani, izvršenja inspekcijskih rješenja, odnosno uklanjanje bespravno izgrađenih građevina provodi se po službenoj dužnosti i sukladno operativnom planu koji se priprema za određena područja. U postupku donošenja odluka o prisilnom uklanjanju, razmatraju se sve okolnosti i činjenice kako bi se procijenila svrhovitost prisilnog uklanjanja (rušenja) svake pojedine građevine iz prostora – poručuju iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Nećemo citirati do kraja, u nastavku objašnjavaju kakve se građevine prioritetno uklanjaju. Uglavnom, shvatili ste, nisu ništa odgovorili.

Vrijeme je isteklo

Grad Solin svakako nudi zabavnije viđenje problema. Po njihovu je mišljenju citirano rješenje o uklanjanju betonskog puta "ništavno" prema članku 135. Zakona o općem upravnom postupku "kojim je propisano da se rješenje ne može izvršiti po isteku roka od pet godina od dana kada je rješenje postalo izvršno, a rješenja koja se ne mogu izvršiti su ništavna".

Solinsko gradsko vodstvo poziva se, dakle, na zastaru. I, k tome, tvrdi kako nije betoniralo Markovićevu česticu, nego su izveli radove koji "ne podliježu ishođenju građevinske niti lokacijske dozvole, budući da je riječ o radovima koji su bili nužni za održavanje javne ceste u uporabljivom stanju, a tim radovima nije nastala nova, niti je rekonstruirana postojeća građevina.

Navedenim radovima samo je popravljen stari betonski sloj koji je bio dotrajao i vrlo oštećen", naglašavaju iz Solina te dodaju kako je riječ o čestici "oduvijek u posjedu Grada Solina".

Grad Solin i Markovići, Drago i otac mu Srećko, zbog ovoga se i parniče. Javit ćemo rezultat.