Zbog povišenih klorida voda u Marini nije za piće; Iz ViK-a šalju cisterne, evo rasporeda

Iz splitskog Vodovoda i kanalizacije upozoravaju sve potrošače na području Općine Marina, koji se pitkom vodom snabdijevaju iz kaptaža Rimski bunar i Dolac, da danas voda iz vodoopskrbnog sustava nije za piće zbog povećanih klorida.

Djelatnici Vodovoda i kanalizacije svakodnevno provode testiranja, a današnji rezultati pokazuju kako voda na području Općine Marina nije za piće, ali se može koristiti za kuhanje i za higijenske potrebe.

O svim daljnjim preporukama i mjerama, stanovništvo Općine Marina bit će na vrijeme informirano, a potrošačima navedenog područja Vodovod i kanalizacija uputit će na teren cisterne s pitkom vodom.



Cisterne će biti raspoređene na idućim lokacijama:



Obilazak cisternom po naseljima



1. Vrsine - kod spomenika - dolazak u 9:30 do 10:10, ostaje 40 min



2. Najevi - kod trga - dolazak 10:15 do 10:45, ostaje 30 min



3. Dograde - kod trga/zadruge - dolazak 10:50 do 11:20, ostaje 30 min



4. Gustirna - kod zadruge - dolazak 11:25 do 12:05, ostaje 40 min



3. Pozorac (pod Bilo, Podošljak, Podubašćak) - kod spomenika - dolazak 12:10 do

12:40, ostaje 30 min



4. Marina - parking u mandrači - dolazak 12:45 do 13:45, ostaje 1h



5. Vinišće - predio Bačine konoba Vinišće - dolazak 14:00 do 14:30, ostaje 30 min te

se onda prebacuje na drugu stranu na Zagradu kod pocetka ulice presv. srca Isusova -

dolazak 14:35 do 15:00, ostaje 25 min.



6. Poljica - širina kod autobusne stanice kod skretanja za Vrsine - dolazak 15:20 do

16:00, ostaje 40 min.



Gornja zona Vinišće; spremnik od 1m3 na vozilu:



7. Bašini, Milasi, Greben - kod skretanja za Ljubljevu - dolazak 9:00 do 9:30,

ostaje 30 min



8. Kopače, Dubrave - centar Dubrava kod skretanja za Voluju - dolazak 9:35 do 9:55,

ostaje 20 min



9. Voluja - kod početka ceste prema moru - dolazak 10:00 do 10:20, ostaje 20 min



10. Ilovica - kod kuca - dolazak 10:25 do 10:35, ostaje 10 min



11. Ljubljeva - na pocetku ulice put male Ljubljeve - 10:40 do 11:10, ostaje 30 min.