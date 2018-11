Potraga za sezoncima krenula nikad ranije: hotelijeri krstare Srbijom i Makedonijom, a nude plaće od 7000 kuna, smještaj, prehranu, prijevoz, pa čak i božićnice!

Za učenike smo prvi put objavili natječaj za stipendije s mogućnost odrađivanja prakse u Hotelima Makarska, a riječ je o zanimanjima kuhar, konobar i slastičar kojima nudimo 1200 kuna mjesečno stipendije za 10 mjeseci i, naravno, zapošljavanje nakon završetka školovanja kao i edukacije i usavršavanja - kaže nam Joško Lelas, predsjednik Uprave Hotela Makarska

Konobari, kuhari, kuhinjski radnici, sobarice i čistačice koje su se od naporne turističke sezone počele odmarati prije mjesec i pol dana, već su postale najtraženija "roba" jer se potraga za sezonskim radnicima zapravo nije niti završila, već se baš sada zahuktala.

Takva je situacija u hotelskim kućama od Brela do Podgore koje za sezonu 2019. godine traže najmanje 1500 sezonaca koji bi radili u 18 hotela, a osim na Makarskoj rivijeri, Vrgorcu i Imotskom, radnici se traže u Slavoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji.

Sezoncima koje se doslovno poteže za rukav, nude se prosječne plaće od oko 7000 kuna, smještaj, prehrana, prijevoz, potpisivanje ugovora za stalnog sezonca, pa čak i božićnice, tako da će, sudeći prema informacijama koje smo dobili iz hotelskih kuća, sezona 2019. biti berićetna za radnike, barem one koji će je odraditi u hotelima.

Hoteli Makarska by Valamar sljedeću sezonu, baš kao i nedavno završenu, startaju sa 330 radnika od kojih im je potrebno 170 sezonaca s time da je s njih 90 Uprava potpisala ugovore za stalne sezonce. Prema riječima predsjednik Uprave Joška Lelasa, kao i svake godine, riječ je o radnicima iz Makarske, Vrgorca i Imotskog, a potražnja kreće posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Hotel "Meteor" vrata otvara u ožujku, "Dalmacija" u travnju, "Rivijera" u svibnju, a idealno rješenje za brz pronalazak sezonskih radnika je nedavno raspisan natječaj za stipendije.

- Potrebni su nam konobari, kuhari, poslužitelji, kuhinjski radnici, sobarice, čistačice, pomoćni radnici i nosači prtljage, zapravo je riječ o kadru koji tražimo svake godine. Za učenike je prvi put objavljen natječaj za stipendije s mogućnost odrađivanja prakse u Hotelima Makarska, a riječ je o zanimanjima kuhar, konobar i slastičar kojima nudimo 1200 kuna mjesečno stipendije za 10 mjeseci i, naravno, zapošljavanje nakon završetka školovanja kao i edukacije i usavršavanja - kaže nam Lelas i dodaje kako je optimističan po pitanju pronalaska sezonske radne snage.

Nešto više od 50 sezonaca dogodine će biti zaposleno u makarskim hotelima "Biokovo" i "Miramare" u kojima je također već dobrano započela potraga za sezoncima. Prema riječima direktora tvrtke Sol turizam Drage Nosića, sezonci će raditi s 50 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, a najniža plaća je oko 4500 kuna.

- Plan je da do kraja siječnja popunimo sva radna mjesta, a radnike tražimo po cijeloj Hrvatskoj i kompletnoj regiji, uglavnom su to Bosna i Hercegovina te Srbija - kazuje Nosić.

"Miramare" vrata otvara u ožujku ili travnju, a radnicima se nudi topli obrok, a od sljedeće godine i smještaj, dok su plaće konstantno povećavane u zadnje tri godine. Tako je plaća sobarice 4500 kuna plus prekovremeni sati, konobari imaju od 5500 do 6000, kuhari oko 8000, a pomoćno osoblje od 4500 do 5500 kuna.

- Premda je svaki sezonac zlata vrijedan, i nesporno je da ima krasnih ljudi koji su izvrsni radnici, pojavio se problem oko iznalaska kvalitetne sezonske radne snage na tržištu jer ako ih se plati više ne znači da dobijemo bolje, a muči nas i oporezivanje rada što nas čini nekonkurentnima - kazuje Nosić.

Slična situacija vezana za iznos plaća i tržište rada na kojemu se traže sezonci je i u Hotelima Baška Voda u kojima će za hotele "Slavia" i "Horizont", turističko naselje "Urania" i restorane "Borik" i "Matrioška" biti potrebno 370 radnika od kojih je 250 sezonaca, dok ih 124 rade na neodređeno što nam je potvrdio predsjednik Uprave Jakša Medić.

- Proces potrage za sezoncima kod nas je konstantan, nikada ne prestaje, a za sezonu 2019. godine bit će nam potrebno 250 sezonaca od čega će 50 posto biti ovogodišnjih koji će ponovno raditi u našoj hotelskoj kući. Ugovor za stalnog sezonca potpisan je s 40 radnika, a ostatak tražimo na domaćem tržištu te u BiH i Makedoniji. Sezoncima su plaće veće nego stalnim zaposlenicima, u rasponu od 5000 do 8000 kuna uz smještaj i prehranu - kaže Medić koji nadodaje da se hoteli, izuzev "Slavije" koja radi cijelu godinu, otvaraju krajem ožujka ili početkom travnja.

- Tražimo konobare, kuhare, sobarice, čistačice, pomoćne radnike i zapravo sav kvalificirani kadar - nadodaje Medić.

Isti broj od 250 sezonaca dogodine će raditi u podgorskim Medora hotelima i ljetovalištima u kojima će ukupno u dva hotela i novoobnovljenom kampu "Medora Orbis" startati s radom 320 radnika. Prema riječima voditeljice marketinga i PR-a Marte Kuliš, od 250 sezonaca 70 posto je ovogodišnjih zadovoljnih koji žele nastaviti raditi u kompaniji.

- Cilj nam je zaposliti kvalificirane radnike sa znanjem stranih jezika te ulagati u kadrove kroz stručne edukacije koje im nudimo. Budući da će hotel "Medora Auri" raditi gotovo cijelu 2019. godinu, natječaji za zapošljavanje aktivni su nam već više od mjesec dana - kaže Kuliš.

Napominje kako se za rad u podgorskoj hotelskoj kući prijavio veliki broj kandidata koji odgovaraju traženim profilima pa vjeruje kako neće imati većih problema pri odabiru sezonske radne snage.

- Nudimo mogućnost napredovanja, edukaciju te priliku za usavršavanje i razvoj karijere, a kandidatima s mjestom prebivališta izvan Podgore osiguravamo udoban smještaj u neposrednoj blizini hotela i tople obroke - kazuje Kuliš dodajući kako će hotel "Medora Auri" gostima otvoriti vrata polovicom siječnja, kamp "Medora Orbis" početkom travnja, a hotel "Podgorka" krajem svibnja.

Posebnu priču oko zapošljavanja sezonaca imaju Bluesun hoteli Brela i Tučepi koji u 2019. godinu počinju raditi sa 600 sezonaca u devet hotela, četiri breljanska i pet tučepskih. Ove godine je u Hotelima Brela ("Berulia", "Soline", "Maestral" i "Marina") radilo 340 djelatnika od čega 60 posto sezonaca kojih je u Hotelima Tučepi d.d. - "Afrodita", "Alga", "Kaštelet" i "Neptun" i u WOT-u (hotel TUI BLUE Jadran), bilo 400 što čini 66 posto od ukupnog broja djelatnika.

Premda se brojka od oko 600 sezonaca čini zbilja velika, Bluesun hotelima neće biti problem iznaći radnu snagu jer se, kako nam je kazala voditeljica poslova za odnose s javnošću Bluesun hotela Stanislava Čulina, najveći broj sezonskih radnika svake godine zbog višegodišnje suradnje i uzajamnog povjerenja vraća u tvrtku, a kontinuirano se ulaže u plaće i uvjete rada s posebnim naglaskom na podizanje kvalitete života sezonskih radnika.

- Uz plaću, našim sezonskim djelatnicima koji su u radnom odnosu u trenutku isplate osiguravamo i božićnicu u iznosu od 2500 kuna, a svima koji dolaze na rad izvan mjesta boravka, osigurani su besplatan smještaj, prehrana i troškovi prijevoza. Upravo s ciljem podizanja kvalitete i unaprjeđenja uvjeta rada,prvi smo hotelski lanac koji je sagradio hotel za radnike u Zadvarju za naše sezonske djelatnike koji rade u Brelima i Tučepima i njihove su reakcije nakon prve sezone bile odlične - veli Čulina.

U hotel u Zadvarju, ističe, uloženo je više od dva milijuna eura, a ima 150 dvokrevetnih soba s kupaonicama, klima uređajima, televizorima i internetom.

Sezoncima je Bluesun organizirao prijevoz više puta dnevno kako bi što jednostavnije mogli doći do mjesta rada, a prijevoz su također mogli koristiti i u svoje slobodno vrijeme. Nadalje, sezonci ne dolaze raditi u hotele tek tako, već im je osigurana edukacija u Bluesun akademiji kako bi usvojili potrebna znanja i usavršili svoje profesionalne vještine pod stručnim vodstvom mentora i Bluesunovih korporativnih šefova.

- Potraga za novim zaposlenicima, kao i i zapošljavanje, nisu ograničeni na jedan period godine, već je to cjelogodišnji, planiran i kontinuiran proces. Buduće zaposlenike tražimo prvenstveno na hrvatskom tržištu rada s osobitim naglaskom na krajeve u kojima se nalaze naši hoteli u svrhu poticanja rasta i razvoja lokalnih sredina, a iz ostalih regija najviše radnika nam dolazi iz Slavonije i središnje Hrvatske - objašnjava Maša Prebeg, direktorica Sektora ljudskih potencijala Bluesuna.

Hoteli u Brelima i Tučepima prve goste dočekat će u travnju sljedeće godine jer tada već imaju potvrđene tradicionalne grupe autobusera iz Njemačke i Austrije te sportske grupe i kongrese. S obzirom na kasni termin Uskrsa, Bluesun hoteli očekuju odličnu popunjenost, veći broj individualnih gostiju i iznimno dobar Praznik rada kada u hotele stižu domaći te gosti iz Slovenije i BiH, a početak svibnja rezerviran je za skandinavske, britanske i njemačke turoperatore koji počinju s punim avio programom tako da će predsezona biti izvrsna.