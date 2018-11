Još jedna žrtva napasnika s Visa odlučila progovoriti o seksualnom zlostavljanju: Dolazio mi je na radno mjesto u dućan i onda se trljao o mene... Morala sam dati otkaz

Nakon što je "Slobodna" iz pera novinarke Marijane Cvrtile objavila priču o Višankama koje su se požalile da ih, kako su one to rekle, kolega iz Osnovne škole "Vis" seksualno zlostavlja, telefoni u redakciji ne prestaju zvoniti. Svatko ima svoju verziju priče. I dok jedni vjeruju u nevinost prijavljenog zaposlenika pučke škole, drugi su apsolutno na strani učiteljica koje su ga prijavile za napastvovanje.

U školi se opet vode rasprave kako postupiti prema kolegi na kojeg je pala sumnja za zlostavljanje ali mu nitko ništa nije dokazao. Raspravlja se o tome je li trebalo slučaj o kojem se govori javno obznaniti ili ga skrivati od medija dok se situacija koliko-toliko ne raščisti.

Dala je otkaz

No, prigovori na navodno nepoćudno ponašanje zaposlenika škole otišli su na previše adresa, a da bi se otočna priča o mogućem napadaču i mogućim mu žrtvama - skrila od šire javnosti. U ovom trenutku pitanje svih pitanja glasi - treba li ga suspendirati dok se stvari posve ne istjeraju načistac ili mu dopustiti da normalno nastavi obavljati radne zadatke, jer svatko je nevin dok mu se ne dokaže i ako mu se dokaže - drukčije.

U međuvremenu, s potpisanim novinarom je stupila u kontakt i K. L. iz Visa (puni podaci poznati redakciji op.a). K. L. je, ohrabrena nastupom prosvjetnih radnica koje su se požalile na navodno seksualno napastvovanje od kolege, odlučila iznijeti svoju priču.

Napomenula je da je spremna bila izići i s punim podacima u javnost, no zbog privatnih razloga i iznimno teških životnih okolnosti u kojima se trenutno nalazi, na kraju se ipak odlučila samo za inicijale.

- Ja sam u to vrijeme bila trgovkinja, a on je dolazio u trgovinu u kojoj sam radila. Svaki put kad bi došao u butigu davao je neumjesne komentare i uvijek se radilo o seksu. Svakome je bilo jasno da se tu ne radi o normalnom ponašanju.

To je bilo jako neugodno. Na koncu je i s riječi prešao na djela. Jednoga se dana pojavio u trgovini i stao se trljati o mene. Nakon toga sam se odmah požalila vlasnicima, a kad sam uvidjela da nisu reagirali na adekvatan način - odmah sam dala otkaz.

O tome sam u Visu javno govorila i svi su znali da se dotični tako ponaša. Znači, to što je on radio ženama nije tajna, no očito se to držalo prihvatljivim ponašanjem ili nečim što se, eto, nažalost tolerira kao normalno, a svi znamo da nije - kaže K. L., i napominje da je čovjek kojem se stavljaju na teret sumnje u seksualno zlostavljanje - na nju nasrnuo još 2010. godine.

Četiri Višanke

- Cijeli Vis je znao za to, ja sam svima o tome pričala, upozoravala žene da tamo ne idu raditi. No, kako mu se međuvremenu nije stalo na kraj, kako su svi na to samo odmahivali rukom, nije čudno da su se takve stvari, nažalost, ponovno dogodile, samo na drugom mjestu. Ne sumnjam da ćete čuti još ovakvih i sličnih priča vezanih uz istu osobu - kazala nam je K.I.

U međuvremenu, policija obavlja istražne radnje u ovom slučaju, a čovjek na čija se pleća stavljaju neprimjerene radnje o kojima su svjedočile četiri Višanke (tri zaposlene u školi i jedna koja to nije op. a) - apsolutno negira sve do zadnje izgovorene riječi. Zgrožen je, kako je kazao ovom novinaru, monstruoznim optužbama i konstrukcijama na njegov račun.

Istraga će pokazati tko o svemu govori istinu a tko laže, a finale ove priče biti će kazna za prozvanog prosvjetara ili tužbe za klevetu na račun žena koje su ga prokazale kao napasnika. Vjerujemo da će policija profesionalno odraditi svoj dio posla.