'Otpale pločice, vlaga i gljivice po zidovima, ruzina na sve strane, a WC papira i sapuna ni za lijek. Je li to škola 21. stoljeća': Roditeljima prekipjelo, prijete prosvjedom kod ministrice Divjak

Je li ovo škola 21. stoljeća o kojoj nam svakodnevno pričaju s vrha obrazovnog sustava? Iz Vlade Republike Hrvatske.

Pitaju se to zabrinuti roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu kneza Trpimira u Kaštel Gomilici gdje sanitarni čvorovi i sportske svlačionice koje mališani koriste nakon tjelesnog odgoja, izgledaju kao na filmu strave i užasa.

Otpale pločice, vlaga po zidovima, uništeni tuševi, ruzina na sve strane, tek su dio katastrofalnog stanja na koje su okupljanjem u ovoj kaštelanskoj osmoljetki, izgrađenoj 1973., dakle prije 45 godina, upozorili zabrinuti roditelji, njih oko 150 koliko ih se skupilo na protestnom sastanku, kojem je nazočio i ravnatelj škole Zoran Blažević.

– U škola dolaze djeca iz dva mjesta, Kaštel Kambelovca i Gomilice i pohađa je oko 900 školaraca.Za razliku od starih škola u Kaštelima, naša prima skoro duplo veći broj djece, nastava se odvija u tri smjene zbog nedostatka prostora. Prije točno godinu dana ravnatelj je obećao da će se škola sanirati, no, nažalost, do sada još ništa nije poduzeto. Najveći problem je trenutno u svlačionicama koje vode do školske dvorane. Te iste svlačionice, vjerovali ili ne, prije 20 godine izgledale su kao i danas. Tada se sa zidova mogla ubrati i gljiva. Da, dobro ste čuli, gljiva. Kada se spomenuo taj problem, svi, pa i učitelji su dobrim dijelom bili složni da se po tom pitanju hitno mora nešto poduzeti. Ravnatelj je dao obećanje da će se kroz mjesec dana svlačionice temeljito oprati i urediti, no do danas se nije ništa napravilo – kazali su okupljeni roditelji tražeći hitnu intervenciju nadležnih.

Jednako tako, roditelji su došli do informacije da se na mjesečnoj bazi škola opskrbljuje novcem za kupovinu potrepština u toaletima.

– No djeca nemaju niti sapuna niti toaletnog papira. Ravnatelj se, vele roditelji, izvukao na račun djece, koja su po njegovu mišljenju sklona bacanju papira u školjku, što uzrokuje poplavu u WC-u. Naravno da smo svi svjesni da ima i takve djece, ali radi toga ne može ispaštati 99 posto druge djece – upozoravaju roditelji koji su odlučili pričekati do početka nastave iza božićnih praznika, kako bi se uvjerili hoće li će se nešto poduzeti po ovom pitanju, što im je obećano.

Ukoliko se to ne dogodi strpljenja više neće biti, pa će krenuti s prosvjedima čak i ispred Ministarstva obrazovanja.

Cijeli slučaj komentirao je za "Slobodnu" ravnatelj Blažević.

– Zadnjih nekoliko godina uložena su značajna sredstva za sanaciju krovne površine škole, uključujući i ravno krovište školske dvorane, što je i bio preduvjet da bi se moglo pristupiti sanaciji unutarnjeg prostora. Tako smo i ove godine sanirali krovnu površinu iznad svlačionica i školske knjižnice, te nam je plan sanirati i svlačionice sportske dvorane preko zimskih praznika. Zadnje vrijeme lakirali smo i parkete po učionicama, saniran je hol škole, toaletni prostori na katu škole, a uz pomoć Županije splitsko-dalmatinske i Ministarstva obrazovanja, opremili smo novu informatičku učionicu. U opremanju škole svojim donacijama, što je jako pohvalno, pomažu i roditelji naših učenika – kazao je ravnatelj Blažević, ističući kako su trenutno dislocirali nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, te pristupili djelomičnoj sanaciji svlačionica u dogovoru s roditeljima.

– Ostatak radova, sukladno planiranim aktivnostima nastavit ćemo tijekom zimskih praznika učenika. Škola se redovito prijavljuje na objavljene pozive osnivača, i to za investicijsko održavanje. U 2018. godini su nam odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju škole u iznosu oko 500 tisuća kuna, što predstavlja prvu fazu tog projekta – dodao je Blažević i naveo kako učenici škole, uz podršku svojih učitelja, unatoč teškim uvjetima rada i funkcioniranju u tri smjene, postižu zapažene rezultate na natjecanjima, bilo da se radi o gradskim, županijskim pa sve do državnih natjecanja.

Zbog alarmantnog stanja u kojem se nalaze sanitarni čvorovi i svlačionice škole, kontaktirali smo i osnivača – Županiju, nadležnog pročelnika za školstvo Tomislava Đonlića. Iako nam je obećao kako će komentirati cijeli slučaj nakon završetka kolegija, do zaključenja teksta, pročelnik nije odgovarao na pozive.