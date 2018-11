Dalmatinski 'rajski otok': zahvaljujući fimu 'Mamma Mia' Vis se našao na zanimljivoj top listi, među čarobnim svjetskim lokacijama

Otok Vis, gdje je snimljen veliki filmski hit "Mamma Mia Here We Go Again!", uvršten je među kandidate za ovogodišnju European Film Location Award - izbor za najbolju europsku filmsku lokaciju.

Nagrada kojom se ističe raznolikost i ljepota europskih krajolika ove se godine dodjeljuje drugi put, u organizaciji European Film Commissions Networka (EUFCN), koji ima 90 članica iz 30 zemalja što promiču europske lokacije i filmsku industriju, a među kojima je i Hrvatski audiovizualni centar.

Nagrada se prvi put održala prošle godine, u povodu obilježavanja 10. obljetnice djelovanja te mreže, a osvojio ju je grad Görlitz, kao lokacija filma "The Grand Budapest Hotel" Wesa Andresona. Dodjela se provodi u suradnji sa Cineuropom, na čijoj je web stranici glasanje otvoreno do 30. studenoga.

"Uspjeh prvog izbora za European Film Location Award potaknuo nas je da nagradu pretvorimo u godišnje izdanje, a ove godine u izboru imamo 12 predivnih lokacija koje su sve redom odigrale važne uloge u filmovima i TV serijama snimanima tijekom 2017.", izjavio je predsjednik EUFCN-a Truls Kontny, izrazivši uvjerenje da nagrada dodatno pridonosi prepoznatljivosti Europe diljem svijeta.

Kako se navodi na stranicama Cineurope, Vis je jedan od najljepših jadranskih otoka koji je od pedesetih do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća kao vojna baza bio zatvoren za inozemne posjetitelje, zahvaljujući čemu je sačuvao svoju autentičnost.

Dodaje se da Vis ima ključnu ulogu u drugom dijelu filma "Mamma Mia" inspiriranog glazbom švedske grupe Abba, u kojemu glumi izmišljeni otok Kalokairi i predstavlja se kao rajski otok.

Uz otok Vis, kandidati za nagradu su španjolska pustinja Tabernas, gdje se snimao film "The Sisters Brothers", Stari grad u austrijskom Innsbrucku ("Tiger Zinda Hai"), Frankfurt - financijsko središte ("Bad Banks"), grčki otok Krf ("The Durrells"), talijansko Jezero Carezza ("The girl in the Fog") i malteška tvrđava St. Elmo - Nacionalni muzej rata u Valletti ("Ubojstvo u Orient Expressu").

U konkurencijij su još talijanska dolina Calanchi, mjesto Bagnoregio u pokrajini Viterbo ("Happy as Lazzaro"), briselski Hotel Metropole (za film "The Happy Prince"), u kojemu je u proteklih deset godina snimljeno više od 20 filmova , potom Nacionalni park Teide, zaštitni znak Tenerifa ("Yucatan"), bečki trg Michaelerplatz ("Crveni vrabac") i norveška stijena Preikestolen, impresivna turistička atrakcija gdje je sniman film "Nemoguća misija: Raspad sistema".