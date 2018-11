Možete li zamisliti da netko dođe na dubrovački Stradun i kamene ploče jednostavno "zalije" betonom?

Ne zvuči baš uvjerljivo, no Imoćani će vam kazati kako oni takav primjer imaju u svom nadaleko poznatom Modrom jezeru, zaštićenom spomeniku prirode, koje je u utorak dobilo nove stepenice, i to – betonirane!

– Ovo je samo nastavak devastacije i poruka vladajućih kako gledaju na baštinu i prirodu koja je ostavljena Imoćanima na čuvanje. Sada u srcu jezera betoniraju skale i, nažalost, nastavljaju politiku uništavanja našega grada – ogorčen je Mate Rebić, županijski vijećnik iz kvote Mosta, koji je itekako agilan kada je riječ o zaštiti njegova Imotskog.

Pa je odmah nazvao Ministarstvo zaštite okoliša, no od njih je dobio tek šturi odgovor – uputit ćemo u proceduru!

– To vam samo znači izlazak na teren inspektorice iz Splita Maje Polić, koja je i prije šest mjeseci bila ovdje, kada su se na vrhu jezera, na ulazu, rušili borovi da bi se mogla proširiti ugostiteljska terasa. I napravljeno je sve po hrvatskim zakonima, napisani zapisnici, prijedlozi, što već, ali se, naravno, ništa nije riješilo.

Još čekam, nakon pola godine i brojnih požurnica, odgovor iz Ministarstva, odnosno zaključak.

Kad evo ti novog devastiranja, bez srama, bez pojašnjenja: skale prema dnu jezera betoniraju, što u zaštićenom spomeniku prirode nije dopušteno.

Trebalo je od jezerskih stijena, kao i svih godina do sada, kako su i naši preci radili, složiti stepenice, suhozid, da se može spustiti do vode, i to je to! Ali ne, tko će slagati, raditi... Pa lakše je na sve beton zaliti – ljutit je Rebić.

I time uništiti ostavštinu predaka iz 1908. godine, kada se napravilo 1100 metara serpentina do dna jezera.

A što se zapravo radi u jezeru, sada nakon 110 godina, što se to "popravlja"? Prema informaciji, Grad Imotski dao je dozvolu da radnici gradskog komunalnog poduzeća, uz neke sezonske djelatnike, izgrade dvadesetak stepenica do prve plaže u jezeru.

I stepenice se trebaju "složiti" od autohtonog jezerskog kamenja, kako se ni u čemu ne bi narušilo prirodno okruženje tog dijela Modrog jezera.

No u svemu ovom tko je glavnu ulogu dao – betonu?

– Mi ne. Nitko nas nije konzultirao, no mi ionako ne dajemo dozvole za građenje. Doznao sam za ovo, čuo se s gradonačelnikom Budalićem i beton ide van iz jezera – koncizan je Ivan Gabelica, ravnatelj ustanove Splitsko-dalmatinske županije za zaštitu prirode "More i krš", pa dodaje:

– Serpentine se trebaju održavati, no nikako ne s betonom. Očito je došlo do nepromišljenog poteza i tijekom popravka stepenica, odnosno suhozida, rabio se beton. Srećom, nema štete i beton ide van.

Ivan Budalić, imotski gradonačelnik, kaže sljedeće:

– Moram priznati da nisam bio upoznat s načinom rada djelatnika našega Komunalnog pogona u zaštićenom spomeniku prirode i našem "dnevnom boravku" Modrom jezeru i betonizaciji stepenica.

Oni inače u sklopu svoga rada imaju i jesensko i proljetno uređenje jezerskog okružja. Odmah sam dao nalog konzultirajući se sa stručnjacima Javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti naše županije, da se tih nekoliko stepenica ukloni i u skladu sa sugestijama struke i uz njihovo nadgledanje naprave nove – kaže Budalić.

Novac od naplate ulaznica gostima za razgledavanje jezera koristimo upravo za uređenje starih serpentina, popravke urušenih dijelova u jezeru, koji su svakodnevni, pa ćemo tako i ovaj put to učiniti - veli Budalić