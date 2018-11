Zalijeva tuđom vodom: 'Sve se zeleni, narastao mu je i kupus, i salata, i mrkva, a potrošnja nikakva'; Vodovod otvorio lov na kradljivce zlatne tekućine

– Bageri su ovdje jedino rješenje. Prokopajte i pronađite ilegalni priključak vode. Pa kako može lagati da vodu dobiva preko bušotine, kada je u toj bušotini voda iz naših cijevi, iz naših špina, s našim omjerom klora.

Rezolutno je to zatražio od svojih djelatnika direktor splitskog "Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. Tomislav Šuta, dok je obilazio teren i na licu mjesta provjerio kako se provodi "borba" s kradljivcima vode.

I ne samo da ih ima i na širem splitskom području, već je taj sustav "uzmi a ne plati jer netko će drugi umjesto tebe", nažalost, toliko proširen da je, samo od kada je Šuta na čelu ovoga gradskog poduzeća (sedam mjeseci op.a), pronađeno 70 ilegalnih potrošača te naplaćeno više od pola milijuna kuna aproksimativne, odnosno predviđene potrošnje.

Donja Podstrana

Pa smo i mi zajedno s djelatnicima ViK-a bili u obilasku spornih priključaka. Prva je akcija u Donjoj Podstrani, gore iznad državne ceste, iznad kuća i apartmana za iznajmljivanje, na zemljištu koje nekolicina Podstranjana još uvijek obrađuje, bave se poljoprivredom i, naravno, zalijevaju svoje zelene nasade.

– Pa vidi ovog ispod ove male ceste, on na 150 četvornih metara uzgaja verduru i uredno plaća mjesečno potrošnju vode. Prosječno nekih 35 kubika. A susid priko, čestica ima više od 3000 kvadrata obradive zemlje, pa gore na vrhu i plastenike, i, gle čuda, njemu izlazi da troši mjesečno 9 kubika vode. Toliko je njegovo mjerilo pokazalo u rujnu mjesecu. A bile su vrućine, zar ne? I vidite sve se zeleni, i narasta mu je dobro kupus, mrkva, salata... Dobro se zaliva – pokazuje nam parcelu Siniša Maletić, voditelj ViK-a Odjela za neovlaštenu potrošnju, koji je osnovao direktor Šuta.

Trebalo je hitno u akciju, te se ubrzanim ritmom krenulo u okršaje s "ilegalcima" jer su se podaci o gubitku vode kroz dotrajale vodovodne cijevi počeli izjednačavati s onima koliko se kubika vode ukrade preko ilegalnih priključaka.

– Mi vam pratimo potrošnju vode, i svi koji su nam sumnjivi po osnovu utrška vode na satu, po veličini obradive površine, članovima kućanstva a imaju legalan vodovodni priključak, stavljaju se u sustav praćenja i ophodnje – govori nam Zdravko Tadić, voditelj Odjela za očitovanje mjerila, čiji su djelatnici prvi na terenu i "snimaju" situaciju.

– Radnici kontroliraju i prate mjerila, što može i potrajati, no brzo se otkrije tko ima ilegalan priključak, tko uzima vodu preko neovlašteno postavljenih vodomjera, tko krade vodu s cijevi, tko je "bajpasirao" svoje legalno mjerilo, pa troši veću količinu vode bez okretaja mjerila te se nama potrošnja ne prikazuje – uvodi nas dalje u ovu problematiku drugi Tomislav i to Prljević, zamjenik direktora ViK-a, itekako zadovoljan što se više od 500.000 kuna potrošene vode sada može i naplatiti.

No, kako kada vlasnik zemlje tvrdi da on svoju zemlju zalijeva iz svoje bušotine.

Koncentracija klora

– To vam nije cijela istina. Sumnjali smo u količinu vode koja se može dobiti crpljenjem iz bušotine, pa smo uzeli uzorak vode iz njegova bunara. Onog gore ispod smokve. I gle čuda, laboratorij pokazuje kako je u bušotini voda s istim uzorkom kao i u našim cijevima, s istom koncentracijom klora kao što je u našim špinama. A šta reći? Čovjek je iz ilegalnog priključka napunio vodu u bušotinu, uredno zalijevao svoje nasade, a vodu nije plaćao. No, kako nema naših cijevi na njegovoj zemlji, ne možemo u kontrolu plastenika i ovih gumenih cijevi preko nasada. No, naša je glavna vodovodna cijev ispod ceste, pa ćemo bagerima naći ilegalan priključak. Kako je rekao direktor – što će raditi u ovom slučaju pojašnjava nam Bruno Knezović, koordinator ViK-a.

I dok gledamo zelene nasada oko sebe, otkrivaju nam "vikovci" kako je krađa vode, nažalost, uobičajena pojava. Od kada je iz špina potekla ovim područjima, oduvijek se voda, na ovaj ili onaj način krala! I uvijek su bile kontrole, "vikovci" su imali i neugodnih iskustva, znalo im se prijetiti i pištoljima, kao što je bio slučaj u Kaštelima, no sada se jednom želi lopovima stati konačno na kraj.

– Nakon izvida naših djelatnika, snimanja situacije, zapisnika gdje po osnovi parametara ili priznanja vlasnika izračunavamo aproksimativnu potrošnju, naplaćujemo potrošeno, otklanjamo naravno ilegalni priključak, vlasniku nudimo legalno priključivanje na vodovodnu mrežu, što je oko 3500 kuna. A ne smijemo zaboraviti ni kazne za krađu, koje su također velike – niže nam dalje Šuta, čelnik "Vodovoda i kanalizacije", dok njegov zamjenik Prljević prisnažuje:

– Treba uvesti reda, iako nas još uvijek fascinira bezobrazluk kradljivaca vode!

Trošak od 5000 kuna

Taj komod korisnika vode koju ne plaćaju prezentiran nam je i na nešto većoj nadmorskoj visini od one u Podstrani, preciznije u Sitnom Gornjem. Gdje je odmah svoj zadatak izvršio Duje Lekšić zatvarajući ilegalni priključak.

– Evo, potrošen je 361 kubik vode, što je oko 5000 kuna, a vlasnika sporne kuće nema. Već smo ga 2011. godine upozoravali, imali sporazum za plaćanje, nešto je i plaćeno, no kako nije izvršio legalan priključak, opet se voda troši, odnosno krade s ovog ilegalnog. I sada će lipo ostat bez kapi vode, pa neka dođe do nas da se dogovorimo o plaćanju potrošenog i realizaciji legalnog vodomjera – pokazuje nam Maletić i kuću podno vrleti Mosora te stotinjak metara dalje od nje ilegalan vodomjer, dok Duje "ukida" dotok te dragocjene tekućine.