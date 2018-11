Dosta vam je gnjile južine i jedva čekate 'normalne' temperature za ovo doba godine? Vakula nema dobre vijesti, a možda nas čekaju i novi temperaturni rekordi

Nakon prošlog tjedna, u kojem su najzanimljivije meteorološke teme bile olujno i orkansko jugo, mjestimice obilna kiša, ponegdje rekordno visoka morska razina i kojegdje po Jadranu ekstremne visine valova, i naravno - iznadprosječna toplina - u ovome tjednu će vjerojatno najviše pozornosti od meteoroloških tema privlačiti upravo taj nedostatak studeni u studenome.

Mogući su i novi temperaturni rekordi - vjerojatniji zbog niza relativno toplih dana nego zbog neke za studeni apsolutno najviše temperature zraka. Premda ni takva nije nemoguća, piše Zoran Vakula za HRT.

Povremene mjestimične kiše već je bilo tijekom ponedjeljka, i to uglavnom na Jadranu i područjima uz njega, a bit će je i sljedećih dana.

U utorak na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije promjenljivo oblačno, a malo kiše može pasti većinom uz obalu sjeverne Dalmacije i na otocima, uglavnom u prvom dijelu dana. Jugo umjereno do jako, uz umjereno valovito more, koje na otvorenom može biti i valovito. Najviša temperatura zraka većinom između 20 i 22 °C.



Na jugu Hrvatske barem djelomice sunčano, a u početku uz više oblaka mjestimice još može biti malo kiše, uglavnom na otocima. Jugo većinom slabo do umjereno, a ujutro duž obale i istočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18 °C, a poslijepodne između 21 i 23 °C.



U nastavku tjedna povremene mjestimične kiše bit će većinom unutrašnjosti Dalmacije, osobito u srijedu, te vjerojatno za vikend. Vjetar većinom slab, a temperatura malo niža, osobito jutarnja, iako i dalje relativno visoka za doba godine.

Na Jadranu će se nastaviti iznadprosječno toplo razdoblje, kao rijetko kada početkom studenoga. Pritom će u srijedu biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom.

U četvrtak i petak sunčanije, uz još malo kiše uglavnom ponegdje na sjevernom dijelu, a za vikend se ponovno povećava vjerojatnost za češću kišu uzduž cijelog Jadrana.

Jugo će najprije slabjeti i prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u noći i ujutro ponegdje i buru, a u petak će ponovno jačati jugo.