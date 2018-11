Zabrinuti roditelji apeliraju na nadležne: Svakog dana strahujemo da nam djeca ne stradaju pod jurećim autima!

Naša djeca nemaju kako prijeći ovu cestu do svoje škole u Ninčevićima, nema obilježenog pješačkog prijelaza, niti sto metara gore, niti dolje, a niti nogostupa.

A ovdje su sve sami zavoji, potpuno je nepregledno, dijete onda istrčava kako bi prešlo ulicu, pa strahujemo da ga ne udari auto – ističu to Sandra Malenica i Željana Vujević, majke iz solinskog predjela Đurini, koje su pozvale Slobodnu Dalmaciju da im pomogne riješiti problem.

Riječ je o Ulici Ante Starčevića, na dijelu odmah nakon skretanja za Ninčeviće i obližnju autobusnu postaju.

– Ima dosta mališana iz ovoga kvarta i svi imamo isti problem, kako da nam djeca dođu sigurno do škole. Neriješen je i ovaj neograđeni dio ceste, poviše potoka koji ide ispod prometnice. Jednom je tu upao i jedan biciklist, pa se bojimo da se ne dogodi kakvo zlo – kaže Malenica, ističući da sličan problem imaju i roditelji i djeca sa susjednog predjela Vlačine.

– Obraćali smo se Županijskoj upravi za ceste (ŽUC), jer je pod njima ova prometnica, kao i Gradu Solinu, još lani, a evo i nedavno, uoči početka nove školske godine. Ključna stvar je u tome što pojedini nesavjesni vozači brzo voze, a kada bi bio obilježeni pješački prijelaz, upozorilo bi ih da se moraju zaustaviti i smanjiti gas. Ako se što dogodi, dijete ispada krivo što je prelazilo cestu – žali nam se ova majka iz Đurini.

U međuvremenu im je, dodaju, stigao odgovor iz gradske uprave koji nam je Sandra Malenica i proslijedila.

"Po vašem upitu, vezano uz Ulicu Ante Starčevića, na samom izlazu iz Ulice Kneza Trpimira, na mjesto gdje se nalazi neograđeni rub, naše stručne službe zajedno sa 'Županijskim cestama', u čijoj nadležnosti je imenovana cesta, izišle su na teren. Tom prilikom dogovoreno je da se stavi zaštitna ograda, već je označen njezin položaj, a uskoro će biti i postavljena. Što se tiče Ulice braće Radića, u postupku je postavljanje prometne signalizacije i u izradi je projekt širenja i izrade nogostupa u cijeloj dužini do škole", pišu iz uprave.

– Ulica braće Radića je ova prometnica niže od nas koja vodi prema Ninčevićima, odnosno do škole, odlično je što će se napraviti nogostup, ali ni tu kod autobusne postaje nije obilježen pješački prijelaz gdje bi naša djeca mogla prijeći cestu – pojašnjavaju naše sugovornice dok njihove curice, uz nadzor roditelja, naravno, pokušavaju pokazati kako u stvarnosti izgleda svakodnevni prelazak preko ceste.

– Eto, izgleda ipak da se nešto pokreće, to u vezi ograde i nogostupa na susjednoj cesti, ali za nas to nije potpuno rješenje jer "zebru" nemamo u blizini. Možda da se postave neki uspornici, neke fizičke prepreke na ovom dijelu, bilo što da se pomogne pješacima, a posebno školarcima – navode naše sugovornice.

I mi smo upitali odgovorne iz ŽUC-a kako bi se mogao riješiti spomenuti problem. Kako smo nam prenijeli, za desetak dana njihovi će službenici ponovno izići na teren, i to duž Starčevićeve ulice sve od njezina spoja s Ulicom kneza Trpmira do završetka u Rupotini, gdje smo također nedavno pisali o problemima mještana u vezi odlaska djece do škole, odnosno nepostojanju nogostupa u cijeloj dužini.

– Na teren će izići naše stručne službe s predstavnicima Grada, mjesnog odbora i policije. Spremni smo ponovno sagledati sve parametre. Uvažavajući sve prijedloge, pokušat će se učiniti sve što se bude moglo u zakonskim okvirima da pronađemo adekvatno rješenje kako bi se postigla optimalna prometna usluga. Ako Grad riješi imovinsko-pravne odnose, mi smo spremni uložiti u izgradnju nogostupa gdje je to potrebno, kao što smo već u dijelu te ulice i učinili.

Ljudi često traže da se postave neke fizičke prepreke, poput uspornika, pa nas poslije drugi mještani opet zovu da im pucaju fasade ili im smeta buka koja se događa kada vozila prelaze preko uspornika, zato se to prije treba dobro razmotriti, a i zakon traži projekt opravdanosti.

Prema politici nadležnog ministarstva ide se na to da se umjesto fizičkih prepreka danas više nastoje ugrađivati dinamičko-svjetlosni sustavi, dakle signalizacija koja će omogućiti veću sigurnost na cesti – poručuju iz ŽUC-a, a građani vezani za Ulicu Ante Starčevića nadaju se ipak adekvatnijem rješenju.