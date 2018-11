Vlasnik jahte vrijedne 100.000 eura jedva izvukao živu glavu: Probudio me smrad dima, nekako sam uspio skočiti s broda! Sve je izgorjelo u sekundi i to pred nosom...

- Probudio me smrad dima i nešto je lupilo pa pretpostavljam da je bila riječ o agregatu koji se sam uključio jer je došlo do kratkog spoja. Samo sam skočio čim sam vidio vatru ispod sjedalice, uzeo aparat za gašenje, ali kad sam otvorio vrata od salona, e onda je sve planulo pa sam uspio iskočiti s broda - kaže nam Davor Beroš iz Krvavice.



Poslije se isplakao od šoka i od nastale štete. Njegova 13-metarska jahta teška 17 tona, zajedno s gliserom i gumenjakom privezanim do nje, izgorjela je u sekundi u požaru koji je oko 4 sata izbio u lučici Ramova u Krvavici.

Berošu je vatra ''progutala'' 100 tisuća eura vrijedan brod, kao i 7-metarski gliser njegova sina i gumenjak koji je bio na ''čuvanju'' kod Sretana Gojaka, a na kojima je nastala šteta od dodatnih 100 tisuća eura.

Nijemi pogled

Beroša smo zatekli kako s pontona nijemo gleda u svoj brod pod morem i čeka na njegovo izvlačenje, a da stvar bude još gora, kaže nam da će štetu sam snositi jer jahta nije bila osigurana.

- Cijelo ljeto sam spavao na jahti jer mi je to gušt pa je tako bilo i ovog puta kada mi je 100 tisuća eura doslovno izgorjelo u sekundi i to pred nosom - kaže Beroš, dodavši da je jahta s dvije sobe, dvije kupaonice i salonom bila stara 28 godina, a kupio je prije četiri godine.

Sretan Gojak koji je bio zadužen za ''čuvanje'' također izgorjelog gumenjaka nije bio raspoložen za davanje izjava, ali nam je zato detalje oko požara ispričao direktor lučice Ramova Tonči Čizmić koji posebno hvali 30 vatrogasaca iz Makarske, Baške Vode i Brela koji su gasili požar najbrže što su mogli i tako spriječili katastrofu jer je vatra mogla ''progutati'' još 30 privezanih brodova.

- Ne znam zašto sam se probudio oko 3.30, kao da sam znao da će se nešto dogoditi. U kafiću lučice sam sebi skuhao kavu, zapričao se s noćnim čuvarom kad ugledam vatru s broda. Ma nije to pomalo tinjalo, već je to bila velika buktinja, a poslije sam saznao da je Davor otvorio vrata kabine kako bi se spasio pa je prodorom kisika u unutrašnjost, odjednom sve planulo kao da je netko unutra ubacio baklju - kaže nam Čizmić dodavši da je čuvar odmah nazvao vatrogasce, a on krenuo ''pustiti''' vodu iz hidranata jer je u lučici instalirana nova hidrantska mreža pa je uz pomoć djelatnika lučice i ostalih Krvavičana koji su se odmah digli na noge, napunio vodom sedam do osam cisterni kako vatrogasci ne bi gubili vrijeme.

- Sve je išlo na brzinu i mada brodovima nije bilo spasa, nama je najvažnije da je Davor sebi spasio glavu, a za ostalo ćemo lako - kazao je Čizmić, dodavši da ne pamti da je ikada u lučici izbio požar ovakvih razmjera. Kako pojašnjava, Beroš je htio spasiti dva susjedna broda i počeo ih odvezivati s veza.

- Pa to su temperature uslijed kojih se ne može ni doći na blizu sedam metara do drugog broda, plastika je to, gori k'o luda. Da vatrogasci nisu bili tako brzi, ma sve bi redom izgorjelo, a da je još malo i zapuhalo nastala bi katastrofa - kaže Čizmić.

U lučici smo zatekli i Dražena Glavinu, zapovjednika DVD Makarska i Županijskog vatrogasnog zapovjednika koji skromno ističe da su vatrogasci samo radili svoj posao.

Živa buktinja

- Pripadnici DVD-ova iz Baške Vode, Makarske i Brela spriječili su širenje vatre na susjedne privezane brodove, a kada smo stigli u lučicu, brod je bio živa buktinja, ali srećom smo sve brzo izgasili - navodi Glavina.

Za vrijeme našeg dolaska izgorena jahta još je bila na dnu mora pa su službenici PP Makarska čekali na njezino izvlačenje nakon čega slijedi obavljanje očevida kako bi se otkrio točan uzrok požara što su nam potvrdili iz Odjela za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske.

- Nakon što izgoreni brod bude izvučen iz mora, policijski službenici PP Makarska počet će obavljati očevid, a detalji vezani za uzrok požara bit će poznati za dva dana - kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske.