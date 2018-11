Konačno okončana trakavica oko šest srbijanskih zgrada: nekada su se tu odmarali školarci iz Kragujevca, a sada u njih useljava cijela općina, turistička zajednica, knjižnica i dječji vrtić

Bivše odmaralište "Kragujevčani" u Gradcu kompleks je od šest zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske koja ga je 1993. godine upisala kao društveno vlasništvo i koje je nedavno Ministarstvo državne imovine Općini Gradac dalo na upravljanje na rok od 30 godina.

Riječ je o nekadašnjoj imovini srbijanskog Grada Kragujevca koji je parcelu 50-ih godina kupio od tadašnje Općine Makarska i na zemljištu sagradio kompleks koji se do kraja 80-ih godina koristio kao odmaralište za nastavu i odmor školaraca iz Kragujevca.

Odmaralište se nije koristilo gotovo tri desetljeća i sada je cijela trakavica oko njegova raspolaganja napokon okončana pa će Općina na čelu s načelnikom Matkom Burićem u jednu zgradu useliti Općinu, ured Turističke zajednice i općinsku knjižnicu, u drugoj se već nalazi Dječji vrtić Gradac, a treća je namijenjena za polivalentnu dvoranu. Ostale tri zgrade Općina Gradac daje u najam, za što je prošlog tjedna raspisala natječaj.

Riječ je o četiri ureda od kojih su dva od 30 i dva od 35 kvadrata, a koja se daju u zakup po cijeni od jedne kune po kvadratu mjesečno uz jamčevinu od 500 kuna i na rok od dvije do 10 godina, a početni uvjet za prijavu na javni natječaj je otvaranje najmanje jednog radnog mjesta unutar prostora.

Prema Burićevim riječima, u bivšem odmaralištu "Kragujevčani" odvijat će se kulturni i gospodarski život Općine Gradac, a uskoro kreće i obnova pristupne ceste.

- Prostore po cijeni mjesečnog zakupa od kune po kvadratu mogu unajmiti poduzetnici, obrtnici i svi ostali zainteresirani, ali samo pod uvjetom da u njima otvore sadržaje koji ne postoje u Gradcu, poput teretane, masažnog salona ili IT tvrtke. Sadašnja zgrada u kojoj se godinama nalazi Općina, vraća se Ministarstvu državne imovine što je bio uvjet pregovora, dok je prostor u kojem je smještena knjižnica, u vlasništvu Općine i nakon njezina iseljenja će se komercijalizirati, odnosno dati u najam - kazuje nam Burić.

Dodaje kako će Općina renovirati sve prostore u kompleksu Kragujevčana. Inače, na području Općine se nalazi 18 bivših odmarališta od kojih je 10 do 12 u derutnom stanju pa će Ministarstvo državne imovine uskoro raspisati javni poziv za 30-godišnji najam zgrada kojima nije upisan vlasnik, a kojih je u Gradcu sedam. Kako kaže Burić, poziv će se uglavnom odnositi za otvaranje hotela u zgradama bivših odmarališta koja su izgledom uistinu veliko ruglo cijele Općine.

Na pitanje zašto se s revitalizacijom napuštenih zgrada čekalo desetljećima, Burić odgovara poludiplomatski.

- Ne želim govoriti o onome što je bilo prije, ali samo znam da nije bilo vizije. Srećom, sve se pokrenulo pa je od prošlog tjedna baš u "Kragujevčanima" zaživjelo sve ono što su mnogi zvali nemogućim, započeo je s radom cjelodnevni 10-satni boravak u Dječjem vrtiću Gradac i to kroz projekt ''Gradac za mlade obitelji'', a kojim je djeci uz marendu, ručak i spavanje, omogućeno sudjelovanje u posebnim programima kao što su učenje engleskog jezika, sportski i glazbeni program i to za 490 kuna mjesečno s time da je pohađanje dodatna tri programa besplatno - kaže Burić.

Pojašnjava da je navedeni projekt s 1,1 milijun kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj je projekt Općina javno predstavila baš u zgradi novoobnovljenog vrtića u kojem je zbog provođenja cjelodnevnog boravka obnovljen nekoć zapušteni drugi kat gdje se sada nalaze 20 kreveta, sanitarni čvorovi, učionica i praonica rublja.

- Do sada su cjelodnevni boravci bili omogućeni u vrtićima u gradovima pa s ponosom možemo reći da smo jedna od prvih hrvatskih općina u Hrvatskoj koja je uvela 10-satni vrtićki boravak. Prijašnjih godina vrtić je radio do 14 sati, a sada do 17 sati i prema mojim saznanjima najjeftiniji smo u cjelodnevnom programu - veli Burić koji nadodaje da je kroz projekt omogućeno zapošljavanje dvije nove odgajateljice pa sada rade četiri, a zaposlena je i jedna domaćica te tri honorarca za održavanje dodatnih programa.

Od 27 djece u vrtiću, čak 22 koristi cjelodnevni boravak s time da ih šestero boravi po šest sati. Burić kaže da je cjelodnevni vrtićki boravak bitan zbog socijalizacije djece, ali i zbog roditelja koji mogu na miru raditi za što do sada nisu imali mogućnosti ukoliko nije bilo ''baka servisa''. Projekt cjelodnevnog vrtićkog boravka ne bi se mogao provesti da u zgradi nije uređen drugi kat sa spavaonicom pa je Općina krajem ožujka kada je ''Gradac za mlade obitelji'' prijavila na natječaj Europskog socijalnog fonda, i rekonstrukciju kata prijavila na natječaj Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku od kojeg je dobila potporu od 140 tisuća kuna, dok je ostalih 160 tisuća kuna izdvojeno iz općinskog proračuna.

Ravnateljica vrtića za načelnika pripremila pjesmicu!? Sreću obnovljenim vrtićem i cjelodnevnim boravkom na javnoj prezentaciji, na kojoj je sudjelovao i stručni savjetnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Županije splitsko-dalmatinske Ante Radovčić, nije mogla kriti ravnateljica Dječjeg vrtića Gradac Dražena Radonić koja je za uvod izrecitirala pjesmu o napretku vrtića. Kako je istaknula, ''vrtić je razapeo veliko jedro, kapetan velikog broda Burić bez pogreške mota kormilo po buri, jugu i magli, a mala i velika posada određuje smjer''. Burić nije mogao ostati imun na pjesmicu pa je kazao da ''on nije kapetan, već samo jedan kotačić broda'' jer ništa ne bi bilo moguće bez djelatnika vrtića i vrijednih službenika Općine.

Prijavljeni projekti 'teški' 11 milijuna kuna Samo ove godine Općina Gradac je na državne i EU fondove prijavila projekte vrijedne oko 11 milijuna kuna od čega su do sada odobrena tri milijuna kuna što je prezentirala viša stručna suradnica za projekte i EU fondove Općine Iva Vujčić. Riječ je o projektima uređenja plaža i rekonstrukcije društvenog doma, a do sada je već završena provedba uvođenja eko javne rasvjete u svim mjestima općine i uređenje vidikovca u Bristu uz pomoć TZ-a Županije. U tijeku je uređenje kupališta u Drveniku i izrada ''Strategije razvoja Općine Gradac od 2018. do 2023. godine'' bez koje nije moguća prijava projekata na fondove što se do sada radilo pozivajući se na Strategiju LAG-a Adrion.