Koji su planovi sa zemljištem koje je za 1,3 milijuna eura prodao fra Šime Nimac? Tko je on, ne treba objašnjavati ni najvećim nevjernicima. Jer to već znaju i ptice na grani.

Em što se radi o zgodnom fratru. Em što je nastala frka nakon što je prodao tih 39 tisuća poljoprivrednih kvadrata u Baškom polju, koji su bili u vlasništvu Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Baškoj Vodi kada je u njoj bio župnik.

Bilo je to prije šest i pol godina. Tada je za maslinike uz plažu, splitska tvrtka "Sunčani Bast" tih 9,8 milijuna kuna (1,3 milijuna eura) uplatila na račun župe.

Lijep je to iznos, od kojeg se lako zavrti u glavi. Tko ga ne bi poželio imati?! E, pa poželjeli su ga fra Šime i njegova osobna bankarica Jasmina Bilonić. Te su ga otuđili. Tako kaže još uvijek nepravomoćna presuda kaznenog suda.

Mladom svećeniku nije pomogla obrana da je novac čuvao za dogradnju crkve sv. Nikole, da bi u njoj napokon bilo dovoljno mjesta za sve vjernike koji dolaze na misu. Dramu je dodatno začinilo što su istražitelji otkrili da je fra Šime nakon prodaje crkvenog zemljišta kupio skupocjeni automobil Passat, a njegova bankarica – jahtu. Bome im se posrećilo, pa je logično što njezin brod nosi ime "Lucky me".

Jasmina se posebno trudila privući medijsku pozornost, dolazeći na suđenje u štiklama na enormno visoki tak, kao što su zlatne štikle Yves Saint Laurent. Zatim noseći preskupe torbice, kao što je Pradina.

Luksuzni životi svećenika i njegove fatalne bankarice potpuno su okupirali medijski prostor, ostavljajući u sjeni pitanje s početka ovog teksta: Koji su planovi sa zemljištem za koje je iskeširano nemalih 1,3 milijuna eura?

U tvrtki "Sunčani Bast" su nam rekli da nakon šest i pol godina nije došlo do prenamjene zemljišta, niti su ga zatražili. Provjerili smo kod Joska Roščića, "vječnog" prvog čovjeka Baške Vode. I dobili potvrdu.

Tu nema nikakvih promjena. Po prostornom planu to je i dalje poljoprivredno zemljište i to ne namjeravamo mijenjati u dogledno vrijeme. Prenamjena nije ni zatražena i ona bi u ovom trenutku bila nemoguća. Jer kompletno zemljište nema pristupni put, ni infrastrukturu. To je prvi red do mora, fantastična i atraktivna lokacija. Ne govorim samo o bivšem župnom zemljištu, već tamo ima tri milijuna kvadrata. Taj dio gdje su maslinici, između Baške Vode i Baškog polja, čuvamo za neke pametnije generacije koje neće sve betonirati – rekao nam je općinski načelnik.

Za povrat poljoprivrednih 39 tisuća kvadrata, Crkva se žustro borila. Tvrdila je kako je fra Šime zemljište prodao ispod cijene i tražila od Trgovačkog suda da zbog toga poništi kupoprodajni ugovor. No, sudski vještak Jure Malenica posvjedočio je da je 248 kuna za kvadrat, koliko je Župi platila splitska tvrtka, ipak tržišna cijena.

To je argumentirao podacima iz makarske ispostave Porezne uprave prema kojima je prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta na tom području u vrijeme sklapanja ugovora bila 100 kuna za metar četvorni. Zatim je u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina, koji je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, vještak došao do podataka da su pokraj nekadašnjeg župnog maslinika prodana još dva zemljišta, mnogo manjih površina, i to 250 kuna za kvadrat.

Nakon toga Crkvi više nije preostalo mnogo prostora za manevar te je sa "Sunčanim Bastom" sklopila nagodbu: splitska tvrtka zadržava nešto više od 35 tisuća četvornih metara, odnosno 90 posto površine, a Župi se vraća preostalih 10 posto.

Nakon svih muka koje su prošli, prvo s početnim odbijanjima njihove uknjižbe u Zemljišniku, te sa spomenutom tužbom iz Crkve, u tvrtki "Sunčani Bast" ne žele puno govoriti za medije.

– Radi se o dugoročnoj investiciji i sada uopće ne razmišljamo o daljnjim aktivnostima oko tog zemljišta. Iako smo platili velik iznos, treba uzeti u obzir da se radi o velikoj površini, zbog čega će nam se isplatiti ako do realizacije nekog projekta dođe i za deset godina. Radi se o području koje će lokalnoj zajednici jednog dana biti interesantno za gradnju. Samo je pitanje hoće li to graditi ova tvrtka ili neki drugi investitor – kazali su nam u "Sunčanom Bastu".