Slavonka je gotovo cijelu godinu čistila apartmane i njegovala bolesnog poslodavca, a onda joj je ušteđevina 'isparila': Novac sam sakrila na sigurno, samo ga je jedan čovjek mogao uzeti

"Izgubljena je veća količina novca u Makarskoj. Moli se pošteni nalaznik da nazove 09XXXXXX ili da novac odnese u policijsku postaju. Životna ušteđevina je u pitanju", ovako je izgledao apel za pomoć objavljen na Facebooku.

Odmah smo kontaktirali nesretnu osobu koja je trzala na svaki telefonski poziv u nadi da će je netko obradovati i dojaviti kako je pronašao njezin izgubljeni novac. Zapravo, u pitanju nije bio izgubljeni, već "nestali" novac, oko 10 tisuća eura koje je 64-godišnjakinja iz Slavonije "krvavo" zaradila zadnjih 10 mjeseci neprekidno čisteći apartmane u kući u Makarskoj i njegujući 77-godišnjeg teže bolesnog poslodavca koji joj je gotovo godišnju plaću i dao na ruke.

Prije cijele priče, koju je rasvijetlila makarska policija, treba naglasiti da je novac "pronađen" tijekom prošlog vikenda te da se istraumatizirana gospođa sretno vratila svome domu u Slavoniju. A gdje je pronađen? E, baš na onome mjestu na koje je 64-godišnjakinja od početka sumnjala, odnosno u kući poslodavca koji na koncu nije priznao kako ga je on odlučio "čuvati", da ne kažemo dati pa uzeti, već je napomenuo da joj daje isti iznos, dakle novih 10.000 eura, kao njezinu zaradu, s obzirom na to da je onu prvu plaću "izgubila".

Slučajno ili ne, na taj se potez odlučio dan nakon što su ga posjetili makarski policajci. Prijavu nije zaradio jer, kako su nam potvrdili i u policiji, "za sada nije utvrđeno da se radi o kaznenom djelu".

Kako nam je ispričala 64-godišnjakinja, nakon objave oglasa na Facebooku mi smo bili jedini koji smo je i nazvali jer, naravno, novac nije izgubila negdje putem ili u nekoj od makarskih trgovina pa joj se nitko nije ni javio da ga je pronašao, ali u cijeloj panici više nije bila sigurna ni u sebe pa se odlučila obratiti eventualno poštenim nalaznicima.

– Za tog sam poslodavca radila više od 10 godina jer nisam mogla živjeti od 1800 kuna mirovine pa bih gotovo cijelu godinu provela brinući o njegovoj kući, a kako se početkom godine teško razbolio, tako sam ga njegovala, kupala, prala mu, kuhala i čistila. Kada je započela sezona, čistila sam mu apartmane, brinula i o gostima i o njemu, a onda je došao kraj ljeta kada sam trebala otići svojoj kući – govori nam 64-godišnjakinja.

Dodaje kako je mjesečne zarade čuvala na skrovitome mjestu u svojoj sobi, u ormaru među posloženim plahtama gdje nitko nije imao pristupa. Prije negoli je odlučila otići doma nakon odrađene zime i sezone, ušteđevinu je uzela i odnijela na banku jer nije željela putovati autobusom noseći u torbi toliki novac. Međutim, u banci je bila velika gužva pa je odustala od transakcije, misleći se vratiti sutradan. Dolaskom u kuću poslodavca, svoju je ušteđevinu ponovno vratila na isto skrovito mjesto.

– Nisam luda, znam da sam novac vratila tamo gdje sam ga uvijek čuvala – tvrdi Slavonka.

Na dan polaska počela sam se pakirati, te sam u torbu htjela staviti ušteđevinu i prije puta još jednom otići do banke. Ali, novca nije bilo. Sve sam pretresla, od ormara s plahtama i ručnicima do jogija, ali ništa. Nakon proživljene muke, upitala sam poslodavca je li možda on uzeo moje plaće, na što je samo ironično kazao da što paničarim kada ću novac sigurno naći negdje po kući – prepričava naša sugovornica.

Opet je napravila "inventuru" po cijeloj sobi u kojoj je boravila, "vrtila film" cijelog odlaska na banku i ponovnog povratka u kuću poslodavca. Ali ništa. I onda je cijeli slučaj odlučila prijaviti makarskim policajcima koji su joj kazali da ipak napravi "đir" po cijelom gradu i svim trgovinama i mjestima, koje je obišla na putu od banke do kuće. Naravno da je to učinila. Uzalud.

Prema policijskim uputama, o sumnjama na poslodavca nije nikome ništa govorila, osim obitelji i nama, što smo i poštovali pa prije sretnog kraja nismo htjeli objaviti priču. Iako je, kako kazuje, poslodavac bio vidno uzrujan kada ga je stalno propitkivala o svojim plaćama i doslovno je poludio kada mu je rekla da se za pomoć obratila policiji, nije mu kazala da će na vrata uskoro pokucati policajci koji su zaseban razgovor obavili s njim, a zaseban s njom. I tu se klupko počelo odmotavati, i to dan nakon policijske posjete.

– Cijeli dan sam ga doslovno izluđivala svojom kuknjavom jer nisam mogla otići doma bez ijedne kune. I tu se očito "slomio" pa mi je dao iznos jednak svim mojim plaćama, ali je naglasio da nije on uzeo moju ušteđevinu, već eto, skratio mi muke i poklonio zaradu koju sam negdje izgubila – kazuje nam 64-godišnjakinja.

Dodala je još i da ne može doći sebi od pretrpljene agonije koju je proživljavala dok je tragala sa svojim plaćama jer nije željela otići u Slavoniju prije negoli ''pronađe'' krvavo zarađenu ušteđevinu. O eventualnom ponovnom povratku kod poslodavca, sada ne želi razmišljati jer, kako kaže, i dalje su joj u mislima dva tjedna muke koje se riješila uz pomoć policije.