Majka pretučenog 12-godišnjaka: Mlatili su mi sina po glavi, dok nije pao na pod, počeo se tresti i pjeniti na usta, sada je na liječenju u bolnici...

- Danas bi mu trebao biti jedan od sretnijih dana u životu. Danas moj sin puni 12 godina, a evo vidite gdje provodi rođendan. U krevetu KBC- Split, u bolovima, uplakan te užasnut od tog strašnog događaja i povratka u školu - ovim riječima Izabela Kusanović s Pučišća na otoku Braču počinje prepričavati stravičan događaj od prošlog petka u kojem je njezin 12- godišnji sin, učenik šestog razreda Osnovne škole Pučišća, bio žrtva nasilja kolega iz razreda.

- Sve je počelo u školi gdje su dvojica dječaka naguravala niz školske stepenice mojeg dječaka, koji je inače dobre naravi što svi u mjestu mogu potvrditi. Nikad s njim nismo imali problema niti bi on ikada nekoga napao. A nastavilo se izvan školske zgrade. Jedan od dvojice napadača ga je s leđa uhvatio za ruke dok ga je drugi dječak koji trenira karate tukao po glavi.

Nakon što moj sin počeo gubiti svijest, dječak koji ga je dotad držao ga je nastavio tući, ponovno na isto mjesto u glavu. Nakon više primljenih udaraca, sin mi je pao na pod i počeo izbacivati pjenu na usta i tresti se - zgroženo će majka Izabela koja već pet dana "hoda" sa sinom po bolnicama, a koji je, kaže, najvjerojatnije imao epileptični napadaj i koji je trenutno smješten u KBC-u Split.

Sreća pa se u petak, kada se fizički napad dogodio, u blizini škole našla medicinska sestra koja je ozlijeđenom dječaku pružila prvu pomoć i pozvala Hitnu pomoć. Ona je inače i ta koja je posumnjala na epileptični napad.

- Na hitnoj su ustanovili da dijete ima hematome po glavi, simptome pospanosti te se gubi u mislima. Nakon postavljene dijagnoze, dijete mi je kolima hitne pomoći i trajektom prebačeno u KBC Split - nastavlja majka Izabela.

Napadaj sličan onome ispred škole ponovio se i po dolasku u KBC Split gdje 12-godišnjak s nesnosnim bolovima glave i njegovi roditelji trenutno čekaju da stignu nalazi kako bi doznali ima li težih posljedica od pretrpljenog međuvršnjačkog nasilja.

Siniša Lučić Lavčević, ravnatelj OŠ Pučišća na Braču, roditeljima je, prepričavaju nam oni sami, rekao da je ispitao djecu koja su sve to vidjela isto kao i sudionike incidenta, a nama je kazao da je održao i izvanrednu sjednicu učiteljskog vijeća. Međutim, majka ozlijeđenog djeteta smatra da nisu poduzete dovoljne mjere s obzirom na posljedice i tegobe koje je njen sin pretrpio.

- Dječja posla, to je izraz kojeg su za ovaj slučaj upotrebljavali i roditelji nasilnika a i ravnatelj i to me šokira... kako mogu biti dječja posla kad moj sin ima užasne bolove, išla mu je pjena na usta i ne prestaje plakati od šoka i bolova koje trpi- zgraža se majka Izabela Kusanović koja sa suprugom planira apelirati za pomoć i kod nadležnog ministarstva.

- Prvu večer kad kad smo došli u KBC sin je toliko jaukao od bolova i od šoka i nevjerice što mu je jedan od najboljih prijatelja iz razreda ovo učinio- priča nam majka napadnutog 12- godišnjaka.

Ravnatelj škole u Pučišćima ovaj događaj ne želi komentirati sve dok se ne dokaže što se ustvari dogodilo prošlog petka.

- U detalje ne mogu ići jer je u tijeku postupak utvrđivanja okolnosti i radi se o djeci. Jedino što mogu jest potvrditi da je prošlog petka, nakon nastave i izvan školske zgrade, došlo do incidenta između dvojice učenika uslijed čega je jedno dijete zadobilo ozljede. Ne znamo točno o kojim ozljedama se radi jer je dječak na pretragama u bolnici. A mi smo u školi kako zakon nalaže pokrenuli postupak utvrđivanja okolnosti i eventualnog donošenja mjera za počinitelja - kazuje ravnatelj Osnovne škole Pučišća na otoku Braču Siniša Lučić Lavčević, koji tvrdi da u njihovoj školi dosad nije bilo nasilja.

- Postupak se pokreće u svakom slučaju kako bi se utvrdilo o čemu se radi. Imamo jedno ozlijeđeno djete ali imamo još 180 djece u našoj školi i ne možemo dopustiti da se uslijed nekog propusta načini šteta drugome djetetu. Roditelje ozlijeđenog dječaka zaista razumijem, i upravo zato svakodnevno s njima održavamo kontakt i trudimo se da ne dođe do prekida komunikacije. Jedino na takav način možemo pronaći rješenje koje će zadovoljiti obje strane. Roditelji žrtve naravno žele rješenje što prije, ali sve ide po propisanom protokolu o postupanju u takvim slučajevima i moramo voditi računa da se on i ispoštuje - dodaje ravnatelj škole koji spominje da je pokrenuta i policijska istraga.

Međutim, majka tvrdi da njeno dijete nije prvi put žrtva nasilja, samo što se dosad nije željela miješati jer je mislila da je riječ o dječjim naguravanjima i zezanciji. Ali sada kad je ekskaliralo, a njeno dijete zadobilo teže ozljede više neće šutjeti nego želi da istina izađe na vidjelo.

- Dijete mi je dosta osjećajno i osjetljivo pa sam mislila da je dosad bila riječ od nekakvim zezancijama i da će proći. I nisam htjela reagirati. Novinare ne bih ni sada kontaktirali da škola ne štiti nasilnike i da nam se barem netko ispričao u svoj ovoj nevolji...Tada bi suprugu i meni možda bilo lakše. Ali nitko ništa. Novinarima smo se obratili samo zato što želimo pravdu i da istina izađe na vidjelo jer istini se u toj školi ne vjeruje, nasilnici se konstantno brane i olako prolaze, a dobra djeca završe u bolnici kao što je i moj sin - apelira majka žrtve Izabela Kusanović.