Kada se novinarima za pomoć obrati čovjek sa svojom nesretnom životnom pričom, i to onom o propalom braku, uglavnom kažemo da nemamo običaj pisati o privatnim problemima i bračnim razmiricama. Niti smo sud, niti odvjetnici, a i ne želimo se petljati tamo gdje nam nije mjesto.

Međutim, kada vam se obrati rastavljeni čovjek, otac dvoje maloljetne djece koja nisu ni krenula u školu, i zamoli vas "k'o Svevivšnjeg" da mu pomognete i objavite njegovu priču jer mu nijedna institucija ne može ili ne želi pomoći, a i prijatelji su mu, kako kaže, okrenuli leđa, onda nema druge nego u svemu pronaći javni interes.

Za ovaj slučaj, kao i sigurno za sve mučne razvode, vrijedi citat iz Tolstojeve Ane Karenjine da su "sve sretne obitelji nalik jedna na drugu, a da je svaka nesretna obitelj nesretna na svoj način". A od 33-godišnjega Makaranina, barem iz njegova kuta gledano, teško da može biti nesretnijega čovjeka.

Više od godinu dana nakon razvoda naš sugovornik, kako kaže, proživljava pakao zbog nemogućnosti svakodnevnog viđanja svoje djece koja su odlukom auda pripala majci. Dužni smo reći kako je ovaj Makaranin želio da navedemo njegovo ime i prezime, da priložimo i njegovu fotografiju uz ovaj članak, ali to ipak nismo željeli ni smjeli učiniti zbog zaštite identiteta njegove djece i bivše supruge do koje, unatoč svim nastojanjima, nismo uspjeli doći.

S obzirom da je cijela priča malo složenija nego većina onih s razvodom u prvom planu, moramo napomenuti i kako nismo homofobi, dapače, a za koji trenutak će vam postati jasno i zašto to spominjemo.

- Svima sam se obraćao, čak i "Provjerenom", ali svi nekako bježe od teme čim se spomenu lezbijke. Zato vas kao Boga molim da mi pomognete, jer ja imam samo jednu želju, viđati svoju djecu svakog dana, a ne samo od petka do nedjelje jer ih je sud na skrb dodijelio mojoj bivšoj supruzi - počinje priču Makaranin.

Supruga mu je, veli, nezaposlena, a živi sa svojom djevojkom i djecom iz propaloga braka.

- Samo su mi djeca na pameti, a ženu ne osuđujem jer tako se dogodilo, to je njezina seksualna orijentacija, jače je to od nje i ja se tu nemam što miješati - tvrdi 33-godišnji Makaranin.

Zaposlen je, ali mu je velika i ujedno jedina prepreka za dobivanje skrbništva titula obiteljskog nasilnika budući da ga je bivša supruga u više navrata policiji prijavljivala zbog nasilja pa je, priznaje, "nebrojeno puta" noćio u pritvoruu PP Makarska, ali i u zatvoru na splitskim Bilicama.

Trenutačna situacija je takva da i on i bivša mu supruga imaju zabranu pristupa jedno drugome, a kada petkom dođe po djecu, žena ih ostavi u parkiću te se potom udalji kako bi ih on mogao preuzeti. Mučna situacija za oboje.

- Još je mučnije svake nedjelje kada djecu vraćam majci jer mališani počnu vikati da bi ostali sa mnom - tvrdi.

Naš sugovornik stanuje u obiteljskoj kući u kojoj, objašnjava, i ostali članovi imaju malu djecu pa se djeca igraju cijelog vikenda, a kada su kod majke, onda nemaju ekipu za igru.

- Djeca jesu mala, ali starije dijete već sve shvaća pa kada ga pitam s kim spava u krevetu, kaže: "S bratom, mamom i maminom curom". Brine me i budućnost moje djece jer ih se od malih nogu uči da nemaju prava na izbor. Ma, nemam ja ništa protiv djevojke svoje supruge jer se naš brak i raspao zbog toga što je homoseksualka, što zbilja ne osuđujem, nego sam gnjevan na njezine roditelje koji su je tijekom cijelog djetinjstva tukli jer je lezbijka i sve to vješto skrivali od mene i na koncu mi je "poslali" s kuferima u ruci samo da se riješe te situacije koja im je predstavljala sramotu - kazuje nam Makaranin.

Dodaje da je na bivšu ljut jer ga je puno puta, kako tvrdi, namjerno provocirala i nazivala svakakvim pogrdnim imenima prilikom preuzimanja djece, a kada bi joj, kako kaže, "od bijesa uputio samo jednu riječ", odmah bi ga prijavila policiji koja je u njihovu domu intervenirala i zbog narušavanja javnog reda i mira i zbog obiteljskog nasilja. Zbog toga nije mogao ni dobiti djecu na skrb mada je zaposlen i ima solidna primanja te sve uvjete za odgoj djece, dok je majka nezaposlena i u neformalnom životnom partnerstvu.

- Oprostio sam joj i što me je u braku, dok sam čuvao doma djecu, varala s osobom istog spola, ali ne mogu oprostiti sve te silne lažne prijave o zlostavljanju jer se kunem da je nisam tukao, već sam samo ja zaradio bezbroj pleski od nje. A koliko sam boravio po policijskim "apartmanima", to ni sam ne mogu zbrojiti, a sve zato jer je živjela dvostrukim životom i skrivala svoju istinu od mene - kazuje Makaranin.

Prvi put ga je, veli, policija odvela na Badnjak prve godine braka kada mu je, kako tvrdi, tadašnja supruga iz čista mira rekla da ide doma svojima s djecom, "i to bez ikakva povoda".

- Naravno da je nastala svađa, a ona me potom prijavila za nasilje u obitelji - objašnjava.

U braku su bili pet godina, a tek lani mu je, kaže Makaranin, bivša supruga priznala stvarni razlog razvoda.

- Sve je u braku bilo normalno i dobro dok sam ja bio doma, a čim bih otišao na posao, ona bi pokupila djecu i odvela ih kod svojih uz pojašnjenje da ne dolazim po nju jer je ona još mlada. Tek mi je prije godinu dana priznala da je lezbijka i da je sve ove godine vodila dvostruki život i da nije željela ni brak ni djecu, a njezini roditelji su šutjeli i sve uporno krili od mene - kazuje Makaranin.

Za kraj braka saznao je telefonom. Bio je, govori, na poslu kada ga je supruga nazvala i rekla mu da se nalazi u socijalnoj službi gdje provjerava svoja prava.

- Nakon razvoda su mi svi zatvorili vrata, prijatelji su me odbacili i okrenuli mi leđa, nepoželjan sam u društvu, smatraju da sam poludio - kaže.

No, on i dalje ustraje u svojim pravima i traži skrb nad djecom.

- Obožavam svoju djecu i život bih dao za njih, cijeli tjedan samo mislim o petku kada ću ih preuzeti i do nedjelje se ne odvajam od njih, a onda slijedi pakao. Plaćam im i vrtić, ali ih ne smijem pokupiti iz vrtića jer ću opet završiti na policiji i u pržunu. Sve socijalne službe i policajci mi kažu da su homoseksualci i žene zaštićeni i da nikome ne govorim o toj sramoti, a ja se pitam tko će mene zaštiti - zaključuje mladi Makaranin.

Uložio je žalbu na sudsku odluku o skrbi za djecu, nada se da će biti uvažena. U suprotnom, morat će još godinama čekati dok mu djeca ne postanu punoljetna da ih može svakodnevno viđati.

- Titula obiteljskog nasilnika može se "obrisati" jedino ako bivša suprga svim institucijama prizna istinu i kaže da me lažno prijavljivala - gorko će za kraj Makaranin.

Druga strana priče: Tukao me kad god bi nezadovoljan došao kući s posla

Srećom smo posredstvom društvenih mreža ipak uspjeli stupiti u kontakt sa bivšom suprugom Makaranina s kojom smo se i našli pa nam je ispričala svoju i, naravno, drugačiju stranu priče.

Kako kazuje Makarka, svi navodi njezinog bivšeg potpuno su lažni i jedva čeka dan kada će završiti cijela trauma koja joj je uništila život.

- Brak s ovim čovjekom bio je totalni pakao i sve što vam je kazao, bolesna je laž jer sam tijekom pet godina zajedničkog života bila i verbalno i fizički zlostavljana, a tukao me kad god bi neraspoložen došao doma s posla. To što on tvrdi da želi viđati djecu svakog dana, a ne samo vikendom kako stoji u sudskoj presudi, također je laž jer ih ovog ljeta nije želio niti vidjeti puna dva mjeseca.

Nisam ga varala dok smo bili u braku jer nisam takva osoba, dolazim iz normalne obitelji koja nije poznata po incidentima niti noćenjima u policijskim postajama. I prilikom sudskog vještačenja koje je on sam platio kako bi dokazao da navodno ja nisam normalna, vještakinja psihijatrica je ustanovila da sam potpuno uračunljiva osoba i majka te da djeca trebaju živjeti sa mnom, dok je za njega utvrdila da ima poremećaj samokontrole.

Tijekom cijelog mučnog perioda od pet godina, nikada nisam uznemiravala obitelj sada bivšeg supruga, za razliku od njega koji moje roditelje i članove uže obitelji i prijatelje i danas konstantno maltretira i govori im laži i gluposti o meni kakve govori i našoj djeci, kazuje nam Makarka koja nadodaje da živi sama s djecom u malom podstanarskom stanu i to od socijalne pomoći jer bivši ne plaća alimentaciju, a financijski i na sve moguće načine pomažu joj njezini roditelji bez kojih, kako kazuje, ne znam što bi jer su joj najveća potpora.

- Valjda bi socijalna radnica koja mi je dodijeljena i koja dolazi svaki tjedan nenajavljena u obilazak doma, primijetila da netko živi sa mnom i djecom. Sve sam prijatelje izgubila zbog bivšeg i njegovih laži, a nakon što ste mi se obratili vi kao novinari, prvi put u dvije godine otkako sam ga napustila, kontaktirala sam njegovog brata i roditelje koji su mi rekli da ga slobodno prijavim policiji jer i njima pravi probleme po kući, kazuje nam Makarka uz napomenu da bivši prema sudskoj odluci svoju djecu može viđati vikendom kao što s njima može provoditi po tjedan dana za vrijeme zimskih i ljetnih praznika.

- Ne zanima me ni alimentacija ni bilo što od njega, samo želim da napokon pusti na miru i mene i moju obitelj kako bih kao svi normalni ljudi živjela sa svojom djecom kojoj želim pružiti najljepše djetinjstvo i mladost, kazuje nam naša sugovornica.