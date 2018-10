Posljedice kiše i jakog juga u Dalmatinskoj zagori: vjetar podizao krovove i čupao stabla, proradili svi izvori Vrljike, a nisu izostali ni odroni

Obilna kiša praćena jakim jugom, koje je na mahove puhalo i do 70 kilometara na sat, stvorila je brojne probleme u Vrgoračkoj krajini, vjetar je lomio granje, čupao stabla, došlo je do prekida isporuke električne energije.

Zbog jake kiše došlo je i do odrona. Prema rezultatima mjernih stanica u proteklih 36 sati palo je oko 200 litara kiše po metru četvornom, što je svojevrstan rekord, no dežurne službe bile su na visini zadatka. Dan poslije zbrajaju se štete.

- Imali smo pet intervencija, uglavnom se radilo o uklanjanju drveća s prometnica i ulica - kazao nam je Vinko Markotić, zapovjednik DVD-a Vrgorac.

Jugo je podiglo i krov ŠD-a "Davor Jović, junak Domovinskog rata", pa se voda niz zidove slijevala i na parket.

- U ponedjeljak ujutro smo se penjali na krov i sanirali oštećenja, međutim tijekom noći između ponedjeljka i utorka toliko je padalo i puhalo da je krov ponovno popustio na nekoliko mjesta i voda je ušla u dvoranu. Čekamo da se ovo vrijeme malo smiri kako bismo riješili problem - rekao nam je Joško Radonić, ravnatelj dvorane.

Već nekoliko noći bez javne rasvjete su stanovnici Stilja i Kašča, za sada nitko ne zna u čemu je problem.

- Nemamo za sada takvih saznanja, ne znam točno o čemu se radi. Ali, problem nije u nama nego vjerojatno u HEP-u - smatra Toni Grljušić, direktor "Gradske čistoće" koja brine o održavanju javne rasvjete po Vrgorcu i selima.

S druge strane, voditelj HEP-ova pogona dipl. ing. Tvrtko Jelavić naglašava da HEP s tim nema nikakve veze.

- Došlo je do malog kvara u Podprologu, selo je ostalo bez struje pola sata. Mi smo brzo izišli na teren i to otklonili. Što se tiče problema s javnom rasvjetom, HEP s tim nema nikakve veze. To je od 2008. godine u nadležnosti koncesionara, "Gradske čistoće" - istaknuo je Jelavić.

Ni cestari nisu spavali cijelu noć, uklanjali su nanose pijeska i odrone s cesta.

- Došlo je do odrona kamenja na cesti Vrgorac - Staševica. Izišli smo na teren i to otklonili, zbog nevremena na cestama su veći nanosi pijeska i zemlje. Stoga se vozačima savjetuje oprez. Mi ćemo biti na terenu i to uklanjati, ali opreza nikad dosta - poručio je Ivica Šamanović, voditelj makarske "Nadcestarije".

U Imotskom je od nedjelje u sedam sati ujutro do utorka u sedam sati palo čak 205 litara kiše po četvornom metru. Proradili su i svi izvori na izvorištu rijeke Vrljike, koja je u samo desetak sati narasla za 70 centimetara na samom izvorištu. Otvorene su sve ustave kod takozvane prve brane, kako bi ogromne količine vode mogle otjecati u njezino korito prema južnim dijelovima Imotskog polja. Poplavljeni su i neki vinogradi na zapadnom dijelu Imotskog polja, no većih šteta nema. Još nisu proradili izvori u presušenom Modrom jezeru, iako je pitanje sata kada će.