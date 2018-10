'Dižu kat 30 centimetara od našeg prozora, a u Ministarstvu kažu da smo to dužni trpjeti': suživot u dalmatinskoj kali postaje sve teži, obitelj pita predsjednicu što je s njihovim 'pravom na zrak'

Zlata Glavina iz Makarske živi u Biokovskoj ulici. Strogi je to centar grada čije gusto naslagane kuće gospođa Glavina naziva kutijom šibica. Njena obitelj živi u središtu jedne takve kutije šibica i na to se, kaže, navikla. Tvrdi kako su susjedi oko nje dizali katove, ali nisu se, veli, bunili. Jer, digli su i oni. Kako bilo, kuća je na kući, a svaki investitor, neovisno o životnom prostoru susjeda, po želji i volji konzumira svoje pravo. Uostalom, bilo bi suludo ne raditi i ne nizati nove apartmane i stanove, kad već zakon i prostorni plan to omogućuju.

- Neka ljudi rade. Svak svakome "diže" pogled, to je tako, nije bitno to što smo mi bili ovdje među prvima - kaže nam gospođa Zlata.

I nije u pogledu, dodaje, problem, nego u zatvaranju pristupa zraku.

- Došla sam vam u redakciju jer me je na to potakla nedavna izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je kazala u Slavonskom Brodu kako svi imamo pravo na čisti zrak. A ja ostajem bez toga zraka, moj sin, koji je invalidna osoba, ostaje bez toga zraka jer će susjedi tik uz našu kuću, samo 30 centimetara dalje, podignuti nova dva kata i zatvoriti nam ne samo pogled nego i mogućnost udisanja zraka - kaže Zlata Glavina.

Čuti da se netko na to žali neobično je, možda čak malo i bizarno, ali kada dođete na lice mjesta i vidite dvije priljubljene kuće, čiji stanari kroz prozor mogu pružiti ruku jedni drugima te bez problema "ući" jedni drugima u prostor, onda se postavlja pitanje kvalitete takvog života. Jer, susjedi su dobili građevinsku dozvolu, a Zlatina žalba Ministarstvu graditeljstva da joj je uskraćeno pravo na zrak glatko je odbijena jer takva stavka u zakonima, naravno, niti ne postoji.

S obzirom da je sve po zakonu, imena susjeda ne spominjemo. Kontaktirali smo ih, naravno, no oni s pravom ističu kako nemaju što reći jer su dobili dozvolu, i to nakon što su nekoliko mjeseci čekali na okončanje žalbenog postupka. Uglavnom, priču obitelji Glavina ne želimo ispričati kroz prepucavanje susjeda jer takvih je priča napretek, a mi nismo suci, ali zato intrigira činjenica da su prostorni planovi takvi da staru gradsku jezgru gledaju kao i druge dijelove grada.

Svjedoci smo tako pretvaranja blokova obiteljskih kuća u malim kalama u nešto nalik na nasumičnu, ponegdje i nakaznu tvorevinu lego kockica čiji konačni rezultat izgleda kao djelo više pari ruku koje se međusobno ne mogu dogovoriti, pa u konačnici dobivamo histeričnu građevinsku kreaciju.

Obitelj Glavina, dužni smo i to pojasniti, tvrdi kako nisu dobili propisani poziv za davanje suglasnosti na projekt dogradnje susjedne kuće nego da je obavijest o namjeravanim radovima bila izvješena na oglasnoj tabli u zgradi Grada.

- Mi smo znali da će susjedi raditi, ali smo mislili da ćemo dobiti obavijest na kućnu adresu, međutim, oni u Odjelu za gospodarenje prostorom su se pokrili s time da je obavijest bila na oglasnoj ploči. Mogli su tako okačiti i moju smrtnu presudu, a ja za to ne bih znala - kaže Zlata.

I zaista, ovakva praksa uobičajena je i prema posljednjim izmjenama zakona posve legalna. Naime, uvid u spis o ovoj konkretnoj gradnji bio je moguć od konca rujna 2017. godine pa idućih tjedan dana, a strankama je, navodi se, poziv "dostavljen javnom objavom na oglasnoj ploči". Paradoksalno zvuči da se stranke pozivaju kačenjem poziva na zid u "općini", no to je nova praksa čija legalnost nije upitna.

- Ono što je meni u toj priči sumnjivo jest to što se ovo vodi kao adaptacija, a na nacrtu piše "ruši se". Kad je adaptacija, podliježe drugim propisima, a svi znamo da će se kuća rušiti iz temelja - kaže nam Miro Glavina.

Ni to, međutim, nije nešto što se ne prakticira, jer ovdje je riječ o barem stoljeće staroj kući.

- Obično se ostavi jedan zidić kako bi se ispunila forma, a ostatak se ruši - kaže nam jedan arhitekt.

Glavine su se žalile, žalba im je odbijena, a mi ih pitamo što ih je ponukalo da se jave baš sada, nakon godinu dana.

- Rekla sam vam, predsjednica me ponukala. Govori o pravu na zrak, a moj sin neće moći uhvatit zraka jer će mu s južne strane biti potpuno podignut zid. Da je metar dalje, rekla bih "dobro", ali ovo zaista nije više normalan prostor za život. A živim u ovom gradu već 50 godina. Očito je sve legalno, ali ako je legalno, onda vam se možda jave i drugi ljudi i potaknu one koji su nadležni na promjenu zakona i propisa - zaključuje naša sugovornica.