Susret turističkih djelatnika s Vladom RH: 'Pravi procvat doživjet ćemo kada zapuštenu imovinu stavimo u pravu funkciju sa zdravom privatizacijom'

Nakon sjajne turističke godine, kvalitetnih financijskih rezultata koje je donio turizam i sve većeg zanimanja za investiranje u

turistički sektor u Hrvatskoj, treba se suočiti s pitanjima koja su i ove godine turistički posao učinila zahtjevnim, a odnose se prije svega na pravovremeno osiguravanje dovoljne radne snage za rad u turizmu za kojom je potraga već započela.

Osim toga, aktiviranje zapuštene i derutne državne imovine dijelom i u funkciji turizma, jedan je od preduvjeta za novi turistički zamah, baš kao i osiguravanje uravnoteženog razvoja turizma i očuvanja okoliša kroz kvalitetne prostorne planove, te privlačenje investitora kvalitetnim projektima, rečeno je između ostalog na Susretu turističkih djelatnika s Vladom RH, koji se je u sklopu Dana hrvatskog turizma u četvrtak održao u Hvaru.

Tradicionalnom razgovoru predstavnika Vlade RH sa turističkim djelatnicima odazvalo se više od tisuću sudionika iz turističkog

sektora kojima su se obratili Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja, Goran Marić, ministar državne imovine, Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, Frano Matušić, državni tajnik za turizam, Tajana Huzak, pomoćnica ministrice regionalnog razvoja i Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Jedna od tema koja je obilježila ovogodišnju sezonu svakako je bio problem sa osiguravanjem kvalitetne i stručne radne snage u turizmu i ugostiteljstvu, pa su pripreme za 2019. u tom pogledu već dobrano krenule, kazao je Ante Lončar, naglašavajući kako je ove godine u Hrvatskoj bilo oko 30 tisuća sezonskih radnika, od kojih je njih 11 tisuća radilo u turizmu, a poslodavci su već pripremili svoje potrebe za 2019. godinu.

Isto tako, bit će anketirani i svi nezaposleni koji žele raditi u turizmu, osigurat će im se mogućnosti edukacije i prekvalifikacija, kako bi se turistička 2019. godina dočekala kadrovski što spremnija. Naglašeno je kako se prioritet daje domaćim radnicima, a osiguranje dozvola za uvoznu radnu snagu je rezervna mjera na koju se također računa i u 2019. godini.

- Dva desetljeća imamo zapuštenu i uništavanu državnu imovinu koja ne služi nikome i pravi turistički procvat doživjet ćemo kada je stavimo u pravu funkciju sa zdravom privatizacijom. Ono što smo već napravili u tom pogledu vidljivo je u "Hotelima Makarska" i "Jadranu" iz Crikvenice gdje je prodajom već osigurana jedna milijarda kuna investicija. Prodajom tri hotela u Makarskoj, država je uprihodila više nego prethodnom privatizacijom stotinu drugih hotela, a već je najavljeno 618 milijuna kuna novih investicija u hotele u 2019. godini - kazao je ministar Goran Marić.

O novim zakonskim regulativama koja će se odnositi na pomorski promet i nautički turizam, govorio je ministar Butković, naglasivši da je Izmjenana Pomorskog zakonika svrha ojačati konkurentnost brodarstva i naših pomoraca, a nautičkom turizmu omogućiti jednostavniju proceduru prijave i predaja isprava radi registriranja plovidbe.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama trebalo bi se olakšati investiranje i funkcioniranje pomorskog dobra koje će, kazao je Butković, uvijek ostati pomorsko dobro, ali će se omogućiti zoniranje obale, zalog na koncesiju, početne cijene koncesije i fiksne naknade koje se uvode.

- Danas je u Hrvatskoj oko 550 turističkih zona u prostornim planovima, od kojih je tek 28 posto njih realizirano, dok je 72 posto tih zona neizgrađeno. U tome vidim veliki potencijal za investicije i promišljanje turističke budućnosti u kojoj moramo točno odrediti što i gdje želimo i možemo raditi. Sve to treba biti zajednički posao usuglašen u svakom segmentu od sektora turizma, prometa, infrastrukture, imovine i regionalnog razvoja. Turizam nam se temelji na očuvanom okolišu i prirodnim ljepotama koje ničim ne treba ugroziti, rekao je na skupo potpredsjednik Vlade Štromar.

Ministar državne imovine Goran Marić je na skupu najavio cijeli niz projekata i odluka za otoke koje će Vlada na svojoj sjednici u petak u Hvaru donijeti, pa smo ga pitali za detalje nekih od tih odluka vezane uz aktiviranje državne imovine koje se odnose na priobalje i Dalmaciju.

- Ministarstvo državne imovine aktivno radi na aktiviranju zapuštene

državne imovine diljem Hrvatske, posebno na otocima i Dalmaciji jer je

tu najviše takvih primjera i nesređenih odnosa, sporova, povrata i

najviše područja bivše vojske. Najsloženije je aktivirati takvu vrstu imovine, a prostorni planovi definiraju svaku stopu takve imovine.

Raspisujemo natječaje ako se radi o komercijalnim objektima ili

pokušavamo sa jedinicama lokalne samouprave, tako da njima darujemo tu

imovinu za njihove potrebe, ako je ona u skladu sa prostornim

planovima - kazao je Marić za "Slobodnu Dalmaciju".

- Zakonom koji je stupio na snagu u lipnju ove godine smo proširili svrhe i načine kojima se može darovati državna imovina jedinicama lokalne samouprave i istodobno smo unijeli u zakon da se državna imovina može jedino darovati jedinicama lokalne samouprave. To je naše opredjeljenje za pomoć jedinicama lokalne samouprave jer ako darujemo njima, darujemo sebi i Republici Hrvatskoj i to za poticajnu stanogradnju, društvenu stanogradnju, obnovu, zbrinjavanje.

U Poličniku smo darovali zemljište za poticajnu stanogradnju, u Filip

Jakovu i u Trilju isto, i tu očekujem veliki broj zahtjeva jedinica

lokalne samouprave koje još nisu ni svjesne što im je zakon omogućio.

To bi trebalo značajno utjecati na reanimaciju života u tim krajevima,

da se odluče na dolazak i život u tim područjima, a ne samo da

zaustavimo odlazak stanovništva, kaže Marić.

- Zato smo za sjednicu Vlade u petak koja je po dnevnom redu

"otočka sjednica", pripremili 29 odluka vezanih za otoke i još ćemo

potpisati pet odluka koja su donesene tijekom godine, ukupno 34 odluke

za otoke. Od toga je najviše odluka za Vis i Lastovo jer su oni

najudaljeniji, a lokalna samouprava je bila najaktivnija u tom

dogovaranju. Radi se o bivšim vojarnama, tvrđavama, društvenim

domovima, vatrogasnim domovima, zemljištima i svemu onome što je

potrebno za društveni i javni život tih sredina.

- Lastovo je desetljećima bilo okupirano i to 40 posto otoka, a sada imamo jedan investicijski projekt koji bi mogao preporoditi otok. Vis je također bio u sličnoj situaciji i za njega smo pripremili sedam različitih odluka koje će donijeti Vlada RH na sjednici u Hvaru.

Pokrenut je projekt Kupari koji je dobio aneks ugovora i za sada se

sve odvija po planu, a radi se o turističkoj investiciji od oko 700

milijuna kuna. Da se ranije nisu napravili pogrešni koraci, do sada je

već mogla biti u visokoj fazi završenosti. Češka vila na Visu na prvom

natječaju koji smo objavili za njezinu privatizaciju sa pravom

građenja uz procijenjenu vrijednost je bila 80 milijuna kuna, što je

bila previsoka cijena i nitko se nije javio. To su previsoke cijene i

sada smo išli sa natječajem za njezinu prodaju, a ne pravo građenja - kazao je na skupu ministar Marić

- Što se tiče Duilova, ono je je još pod upravljanjem Ministarstva

obrane, ali se razgovara da se preda u nadležnost Ministarstva državne

imovine. Mi smo već spremni za natječaj koji će biti u kratkom roku

objavljen čim dobijemo tu imovinu. Tamo se očekuje investicija od oko

1,5 milijardu kuna. Duilovo je biser, a trenutno je sramota i to ne Splita, nego Hrvatske. Radujem se danu kada ćemo objaviti taj natječaj - kazao nam je ministar.