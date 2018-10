Odgođen start 74. Viške regate

8:56 - Start 74. Viške regate pomaknut je s 9 sati na 11, a 172 prijavljena broda krenut će u utrku ispred uvale Lirka, s južne strane Šolte.

NAJAVA

74. Viška regata u organizaciji J.K. LABUD i ove godine privlači jedriličare iz cijele Europe. Regatni ured do danas ujutro je ONLINE zaprimio točno 165 prijava. Ured za prijave će biti otvoren danas u četvrtak 11. listopada od 9 sati do 18.30 sati. Do sada su prijave izvršile posade iz 10 europskih država. Na startu prve etape SPLIT - VIS u ovaj petak 12. listopada, očekuje se preko 170 jedrilica i oko 1200 jedriličara.

Uzrok velikog interesa za sudjelovanjem je ograničenje na 150 prijavljenih jedrilica, koje je ove godine ukinuto zbog povoljnih vremenskih uvjeta sa privez u Viškoj luci, a prijave je zasigurno potakla i dobra vremenska prognoza sa suhim vremenom i zapadnim vjetrom. I ove godine će razvrstavanje krstaša biti izvršeno za krstaše razreda Open na podrazred racing (regatnih) i cruising (navigacijskih) krstaša. Ovim se daje mogućnost jedrilicama koje nemaju vrhunsko jedrilje da budu pobjednici u okviru svojih skupina.

Uz višegodišnjeg partnera regate ULTRA BENETEAU yacht charter, tradiciju suradnje nastavlja i Strumento Marino koji je osigurao 9Regatta Vip satova kao poklon najuspješnijim skiperima.

Za posade s jedrilica koje će biti vezane na plutačama ili na sidru i ove godine je osiguran besplatan prijevoz s "kraja" i na" kraj" s 2 dva plovila, koje će do 24 h biti u stalnom transferu.

Višani će na svoje doći u subotu, uživajući u regati u Viškoj vali, ali i mnogim drugim zabavnim programima koje su Grad Vis i turistička zajednica pripremili za natjecatelje, goste i mještane Visa. U nedjelju u 9 sati predviđen je start druge etape na realiciji VIS – SPLIT, a pobjednik se na velikom mulu ACI-ja očekuje već nešto iza 12 sati.

OPEN RACING I CRUSING podrazredi:

Podskupinu OPEN Cruising ili navigacijsku skupinu činit će jedrilice koje imaju samo jedno prednje jedro i samo jedan spinnaker ili gennaker, a jedra im nisu izrađena od laminata.

DOGAĐANJA U VISU:

U petak od 15 sati kreće tradicionalna podjela fažola i brujeta za sudionike regate, a potom i prigodna prodaja kolača (O.Š.Vis) ispred općine. Ako bude dovoljno prijava na Facebook stranicihttps://www.facebook.com/viskaregata/ u petak navečer u 19 sati, održat će se i 7. po redu Otvoreno prvenstvo Visa u sporom pušenju kubanskih cigara u organizaciji cigar kluba MAREVA iz Splita. Domaćin natjecanja kao i prošlih godina biti će caffe "BEJBI".

Subota u Visu starta "Regatom u Viškom portu", koja uvijek privlači mnoštvo gledatelja zbog svoje atraktivnosti. Dan se nastavlja domjencima i degustacijama u organizaciji Turističke zajednice Visa i grada Visa, počevši od 18 sati i dodjelom pokala pobjednicima regate u luci VIS, te domjenka za koje brinu učenici S.Š. ANTUN MATIJAŠEVIĆ Karamaneo - VIS, a nastavlja se pratećom prodajom autohtonih viških sorti vina, rakija i likera te ostalih viških specijaliteta ( trg ispred općine ).