Oporbeni vijećnici u Šestanovcu prijavili HSP-ovog načelnika: 'Troši naš novac gdje ne treba, a djeca ne mogu dobiti stipendije'

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti, pet oporbenih članova šestanovačkog Općinskog vijeća uputilo je kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu protiv načelnika njihove općine Pave Čikeša.

Terete ga za nenamjensko trošenje proračunskog novca, kao i za prekomjerno plaćanje računa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine.

– U skladu sa Statutom, bili smo dužni podnijeti kaznenu prijavu protiv čovjeka koji je, umjesto da podredi sebe narodu, taj isti narod podredio sebi. Ali ne samo narod, nego i proračun, pa troši i gdje treba i ne treba. Kap koja je prelila čašu svakako je dugogodišnji sudski spor s bivšim pročelnikom Markom Baletom, koji je 2006. godine odlukom tadašnjeg Općinskog poglavarstva, na čelu s načelnikom Čikešom, dobio nezakoniti otkaz, pa je prošle godine na temelju sudske odluke s općinskog računa provedena ovrha u iznosu od 212.275 kuna. Međutim, to nije konačni isplaćeni iznos, nego samo dio, i to za razdoblje od 2006. do 2010. godine, tako da će zaključni račun do ove godine, plus zakonske kamate, ukupno iznositi više od milijun kuna – tvrdi nezavisni vijećnik Ante Tavrić i dodaje:

Novac poreznih obveznika

– To je novac poreznih obveznika s kojim se netko poigrao i taj netko treba i odgovarati za to.

Naš je sugovornik ovaj slučaj usporedio sa slučajem bivšeg splitskoga gradonačelnika Ive Baldasara, pravomoćno optuženog za malverzacije u iznosu od 500.000 kuna.

– Ako je on oštetio gradski proračun za pola milijuna kuna, što po stanovniku iznosi dvije, tri kune, onda je ovaj naš po toj nekoj računici učinio deseterostruko veću štetu svojim žiteljima. Pa ljudi moji, zečevi se love na selu! – zavapio je Tavrić.

To je tek jedna u nizu primjedbi koje se stavljaju na dušu šestanovačkom načelniku, čiji rad oporbeni vijećnici karakteriziraju kao faraonski, a tako se, vele, i ponaša. Radi bez ikakvog nadzora, pa je tako, govore nam, umjesto planiranih 6,13 milijuna kuna (taj su iznos doznali od izvođača radova) asfaltiranje nerazvrstanih cesta platio 11,63 milijuna kuna. Tko će za to odgovarati? – pitaju se oporbenjaci, koji su u ovom slučaju bili jedinstveni i spremni su, kažu, istjerati mak na konac.

Da misle ozbiljno, osim ŽDO, s “radom” načelnika dopisom su upoznali i ministra uprave Lovru Kuščevića.

– Poslali smo dopis i ministru, kojega smo upoznali s činjenicom da smo od jedne od najperspektivnijih općina u županiji postali najzaostalija, i sve u razdoblju otkada je za kormilom, a od tada će skoro četrnaest godina, čovjek kojemu Općina kao institucija služi samo za njega i nekolicinu njegovih “podložnika”. O svemu smo upoznali sve one koje je trebalo. Mislim da je dosta tog bahatog ponašanja. Vlada samouvjereno. Na sjednice Vijeća već godinu i pol dana uopće ne dolazi, pa ga neki novoizabrani vijećnici još nisu imali prilike upoznati – energična je Suzana Šarić (HDZ).

Smanjenje stipendija

Upravo zahvaljujući njezinu upornom angažmanu, uspjela je nakon dugo vremena dobiti pisani odgovor na vijećničko pitanje o iznosu koji je utrošen na asfaltiranje, što im je na koncu poslužilo za podizanje kaznene prijave.

Brojne primjedbe oporbenjaci stavljaju na rad Pave Čikeša, od nepoštovanja odluka Vijeća, neodgovaranja na njihova pitanja, neusklađivanja Statuta i Poslovnika, do onih o neispunjavanju usvojenih programa u komunalnoj infrastrukturi, a na posljednjem su mjestu nesubvencioniranje školskih knjiga za prošlu školsku godinu te smanjenje stipendija i troškova za prijevoz. Za sve ima isti odgovor – nema novca.

– Smanjio je učeničke stipendije s prijašnjih 500 na 300 kuna. Ne znam što se događa, a nisam ga imala prilike ni pitati jer ga nema na sjednicama Vijeća. Za djecu nema, ali zato ima za financiranje privatnih zabava i sličnih njemu milih aktivnosti određenog kruga ljudi koji ispunjavaju njegova stroga mjerila – uglas vele Matea Križan (HDS) i Hrvoje Šestan (HČSP).

Mladi su to ljudi nenavikli na politička previranja u mjestu.

– Ne mogu vjerovati da se toliko novca potrošilo na asfaltiranje, a da nema za djecu. Pa gdje je novac? – pitaju se.

– S tolikim sredstvima moglo se asfaltom pokriti pola Splita, a kod nas, uza sav taj silni novac, još ima neasfaltiranih nerazvrstanih cesta. Nedavno je prošao vodovod, razrovali su cestu, pa su mještani bili primorani svojim sredstvima betonirati rupe i tako omogućiti da autobus može doći do sela po djecu u školu. Od Općine nismo dobili ni kune. No, neki jesu, uvijek isti ljudi – ogorčen je Hrvoje Šestan, pitajući otkuda tolika sloboda jednom čovjeku.

Joško Pejković (HČSP) tvrdi da im je načelnik, vjerojatno revoltiran zbog podizanja kaznene prijave, uskratio vijećničku naknadu.

– Zbog neisplate prigovor smo uputili Državnom izbornom povjerenstvu, Uredu državne uprave u Splitu, saborskom Odboru za žalbe i prigovore građana, te saborskoj zastupnici Ivani Lesandrić Ninčević, od koje smo dobili povratnu informaciju kako će o svemu upoznati svoje saborske kolege. Ja za ovakvu samovolju još nisam čuo. Mi smo za njega manje vrijedni. Njegovi vijećnici uredno primaju naknadu, a mi, tko smo mi, je li nas narod izabrao ili on. Nevjerojatno! – podvukao je Pejković.

Tragom navoda, za komentar smo se obratili prozvanom načelniku Pavi Čikešu.

– Nemam namjeru komentirati takve gluposti. Neka su digli prijavu, pa šta. Za sve što vas zanima javite se u Općinu. Tko god želi, može dobiti uvid u papire.

A vijećničke naknade, kažu da ih ne isplaćujete? – pitamo.

– Nisu ni zaslužili – kratko nam je odgovorio Čikeš, pravdajući se da je u vožnji i da ne može razgovarati.