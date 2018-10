Meteolaram izdao upozorenja za Jadran, očekuje se snažno grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu; Budite spremni zaštititi sebe i imovinu, moguć prekid opskrbe strujom

Produbljivanje ciklone u Sredozemlju i njezino približavanje našim krajevima donosi će za vikend novo pogoršanje vremena, osobito na Jadranu i predjelima uz Jadran, javlja neverin.hr.

Na Jadranu će u subotu prevladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će ponegdje biti i obilnija, osobito na srednjem i sjevernom Jadranu.

U prvom dijelu dana oborine se očekuju ponajprije na Jadranu i predjelima uz Jadran.

U unutrašnjosti djelomice sunčano uz više oblaka u drugom dijelu dana kada je ponegdje moguće malo kiše ili poneki pljusak.

U poslijepodnevnim i večernjim satima malo kiše moguće je i u unutrašnjosti.

Puhat će slab, na istoku Hrvatske umjeren jugoistočnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo, osobito na otvorenom moru srednjeg Jadrana. Jutarnje temperature zraka od 8 do 13°C u unutrašnjosti te od 16 do 21°C na Jadranu, a najviše dnevne od 16°C u gorju do 24°C na istoku i jugu Hrvatske.

Narančasto upozorenje DHMZ-a

DHMZ putem servisa Meteoalarm upozorava na opasne vremenske prilike. Žuto upozorenje izdano je za jadransko područje zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena te jakih i olujnih udara juga, a narančasto zbog mogućnosti obilnije kiše. Lokalno će pasti i više od 60-80 mm kiše.

Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu, upozorava DHMZ. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima, pišu u DHMZ-u.

Stabilizacija od utorka

Nedjelja donosi nastavak većinom oblačnog i nestabilnog vremena s povremenom kišom, osobito na Jadranu, iako će povremene kiše biti i u unutrašnjosti. Vjerojatnost za kišu u unutrašnjosti veća je nego tijekom subote, a na Jadranu je i dalje moguća lokalno obilnija kiša.

Jugo će na Jadranu postupno slabjeti.

Većinom oblačno s povremenom kišom očekuje se i u ponedjeljak. Obilnije su oborine još u noći moguće u Dalmaciji, dok se tijekom dana očekuju uglavnom manje količine kiše.

Jačanje anticiklone sredinom idućeg tjedna donijet će postupnu stabilizaciju vremena. Južne vjetrove zamijenit će sjeverni vjetar i bura na Jadranu. Temperature zraka neće se previše mijenjati, a sredinom dana će i u unutrašnjosti i na Jadranu rasti iznad 20°C.