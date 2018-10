Iznajmljivači bijesni: Gradonačelnica je zbog muža u sukobu interesa!; Ivana Marković: On mora negdje raditi, svi imaju veze s lokalnom upravom

Iznajmljivače je, kažu, pogodila i odluka o povećanju cijena za korištenje javne površine od čak 300 posto. S 1500 kuna po sezoni, cijena korištenja gradske površine podignuta je na gotovo 5000 kuna

Sezona je kratka, a konkurencija žestoka. U toj se rečenici može sažeti muka supetarskih rentijera – iznajmljivača brodova, bicikli, prodavača izleta u Modru špilju i na druge jadranske pošte koje furešte ostavljaju bez daha.

Ljuti ih, vele, što nisu svi u jednakoj poziciji, pa su uplašeni za egzistenciju. Ne žele se fotografirati niti istupati imenom i prezimenom za novine, jer im, dodaju, posao od kojeg žive ovisi o lokalnoj vlasti.

Imaju primjedbe na rad gradonačelnice Ivane Marković, koja je, kažu, ovo ljeto zažmirila na činjenicu da se Tino Peša, vlasnik agencije "Peša tours", u posljednji tren pojavio u Supetru, dobio štand na lokaciji koja nije predviđena za prodavanje izleta i svuda postavio reklame iako je to odlukom o komunalnom redu – zabranjeno.

Ogorčeni iznajmljivači pripisuju to činjenici da je vlasnik "Peša toursa" ujedno i poslodavac suprugu gradonačelnice Marković.

– Zvali smo inspekcije, komunalnog redara, upozoravali da se vlasnik "Peša toursa" pojavio tu bez potrebnih dozvola kao nelojalna konkurencija, no od svega nije bilo ništa. Čovjek je koristio vez na kojem je bio nekada privezan stari ribarski brod i tako izigrao zakon koji nalaže da vez mora biti isključivo uz štand na kojem se prodaju izleti, a njegov nije bio tu, već kod kafića "Ben Quick" jer slobodnih javnih površina za tu vrstu djelatnosti više nije bilo.

Zato mu je gradonačelnica osigurala lokaciju sa strane i udovoljila njegovu zahtjevu – kazuju brački obrtnici i objašnjavaju da je čudnim odlukama lokalne vlasti njihov posao doveden u pitanje, što nije od jučer, jer, dojma su, želi ih se istjerati s rive koja je jedino primjereno mjesto za prodavanje izleta.

– Najprije nas je gradonačelnica uoči sezone pozvala na razgovor kako bismo se dogovorili o izgledu štandova. Rečeno je bilo da mi tu samo smetamo, da se građani bune, pa smo postigli dogovor o veličini i izgledu.

Obećano je da će Grad napraviti štandove, no to se izjalovilo pa je odlučeno da ih sami postavimo, ali da nikako ne smijemo prelaziti dopuštene gabarite 120 puta 70 – govore naši sugovornici, pa ističu da je problem nastao kad se utvrdilo da šest unajmljivača javne površine poštuje ono što im je naložila gradska vlast, a "Peša tours" ignorira.

Budući da ih je gradonačelnica upozorila da svako kršenje komunalnog reda prijavljuju, tako su i činili, ali, kako tvrde, komunalni redar nije odradio svoje. Na kraju se radniku jednog od iznajmljivača i prijetilo jer je iz gradske uprave procurila informacija prema vlasniku "Peša toursa" tko se to žalio na njegovo izigravanje propisa i zašto.

– Svi smo se pridržavali odluke nadležnih gradskih službi – jedna sjedalica, suncobran bež boje ili bijele kave i mali štand propisanih dimenzija bez reklama, zastavica ili bilo čega sličnog. Samo je vlasnik "Peša toursa" kao novi rentijer radio po svome – žale se obrtnici, koji žive najviše od prodavanja izleta, a neki među njima imaju i po 10 zaposlenih.

Pogodila ih je, kažu, i odluka o povećanju cijena za korištenje javne površine od čak 300 posto. S 1500 kuna po sezoni, cijena korištenja gradske površine podignuta je na gotovo 5000 kuna.

– Mi nismo ni Hvar, ni Bol. Naši gosti su Česi, Poljaci, njihova platežna moć je takva kakva jest. Ne može nas se staviti u isti koš s Hvaranima i Boljanima – tumače.

Poseban su problem ugovori o korištenju javnih površina. Iako je sezona praktički gotova, stigle su već jesenske bure i kiše, a njihov je status tek nedavno formalno reguliran. Cijelo su ljeto na rivi praktično radili nezakonito jer ugovora o korištenju javne površine, koje im je trebalo dostaviti komunalno poduzeće iz Supetra, nije bilo.

Što na sve kaže prozvana gradonačelnica Ivana Marković? Demantira ih da se nije reagiralo na primjedbe o kršenju komunalnog reda od strane "Peša toursa".

– Ja sam komunalnog redara poslala, i on je, koliko znam jer nisam odlazila to i sama vidjeti, odmah uklonio reklame koje su bile postavljene gdje nisu smjele biti. Reklamu na brodu mu nismo niti možemo maknuti jer je to pravo vlasnika broda – kaže gradonačelnica, koja odbacuje insinuacije da je na bilo koji način pogodovala "Peša toursu" jer je Tino Peša poslodavac njezinu mužu.

– Moj suprug mora negdje raditi. To nema nikakve veze s dužnošću koju obavljam, a gdje god bude radio, ta će tvrtka uvijek imati neke veze s Gradom jer je to jednostavno tako, svi posredno ili neposredno imaju veze s lokalnom upravom.

Vlasnik "Peša toursa" uredno je poslao zahtjev za korištenje štanda Gradu i odgovoreno mu je da slobodnih lokacija na rivi više nema. Zato mu i jest dana na korištenje lokacija kod kafića "Ben Quick", koju je platio i koja je jedina bila dostupna. Osobno mislim da nitko od njih više ne bi trebao biti na rivi, što ćemo i provesti sljedeće godine. Dakle, "Peša tours" je dobio jedinu lokaciju koja je bila slobodna – jasna je gradonačelnica.

Na pitanje zašto supetarski obrtnici nisu dobili ugovore o korištenju površina prvog radnog dana u sezoni, gradonačelnica odgovara da su ugovori poslani korisnicima, no ne zna zašto se s njima kasnilo.

– To trebate pitati u Komunalnom društvu "Grad" – kaže Marković.

– "Peša tours" na rivi štand nije dobio. Na uredno predan zahtjev ustupljena mu je jedina slobodna površina koju za tu namjenu predviđa plan upravljanja gradskim površinama. Osim toga, moje je dikrecijsko pravo, jer ja plan uređujem, da ako netko traži lokaciju za rad, što je njegovo pravo, da mu se ista i da.

Što se tiče cijene, ona je bila tisuću i pol kuna za cijelu sezonu, i mislim da je bila premala, ispod svake razine za tu lokaciju, pogotovo jer se građani bune da je puno iznajmljivača na rivi. U Hvaru je cijena korištenja takve površine dvadeset tisuća kuna. Znači, četiri i pol tisuće kuna za korištenje površine nasred rive je presmiješno – kaže gradonačelnica.

Na koncu nam se opet javila i naglasila kako se sjetila da je Peši potpisala dvije kazne.

Predsjednica Udruženja obrtnika Brača: Zaprimili smo nekoliko prigovora "Zaprimili smo nekoliko anonimnih poziva obrtnika iz Supetra, korisnika javnih površina koji su zadnjih par dana dobili ugovore na potpis za proteklu sezonu. Glavni prigovor je na oko 300 posto veće cijene korištenja javne površine na lokacijama u portu. Je li im očekivati takav cjenovni udar i iduće sezone? Zašto se cijena tako naglo diže? Obrtnici sumnjaju da je to metoda kojom ih se želi ukloniti iz porta. Obrtnici navode da je u Gradu Supetru ovog ljeta vladao opći nered, a da nadležni nikako nisu pokazivali volju da svima osiguraju ista pravila igre. Tako se javila sumnja da ljudi međusobno ulaze u sukobe, a sve radi očito dozvoljenog nereda. Obrtnici se pitaju kako se zaštititi od takvih postupaka i raditi tih nekoliko mjeseci, od čega žive cijelu godinu?" napisala je Baričević u ime Udruženja obrtnika Brača.