Bez najave zatvorili ordinaciju: jedina pedijatrica u čitavom gradu, koja je sama brinula o čak 1400 djece, iznenada otišla u mirovinu!

Dr. Suzana Čović, koja je svoj radni vijek provela kao pedijatrica, i posljednjih devet godina, od smrti dr. Ankice Erceg, sama radila kao specijalist pedijatrije, 30. rujna zatvorila je svoju ordinaciju na Zelenki.

Malena ordinacija, u kojoj su godinama radile dvije omiljene pedijatrice, iskusne i uvijek na raspolaganju roditeljima i malim pacijentima, odlazi u prošlost. A u prošlost je davno otišao i svojevrsni luksuz – garancija da će novorođenčad dobiti mogućnost upisa kod "doktora za djecu". Naime, čak 450 djece u dobi do sedam godina s područja Makarskog primorja upisano je kod liječnice opće prakse, a dr. Suzana Čović je već dugo imala 1400 mališana do sedme godine!

Sve su to problemi koji su sasvim sigurno ubrzali odluku makarske pedijatrice koja, kako nam je rekao dr. Marko Rađa, zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Dragomira Petrica, još nije navršila 65 godina, no po novom zakonu ispunjava uvjete za mirovinu.

– Doktorica Suzana je prije 15-ak dana Ministarstvu zdravstva uputila dopis u kojem traži zatvaranje ordinacije, a ja sam rješenje od resornog ministarstva dobio prošlog petka. U rješenju s potpisom ministra stoji da se ordinacija zatvara 30. rujna.

Odmah smo održali sjednicu Upravnog vijeća putem elektronske pošte, te smo zatražili zapošljavanje medicinske sestre i raspoređivanje pedijatrice. Suglasnosti smo poslali Ministarstvu, no odgovor još nismo dobili, ali ga očekujemo 1. listopada, eventualno 2. listopada. Umjesto dr. Suzane Čović dolazi dr. Nevena Čović, koja se vratila sa specijalizacije i radit će u Domu zdravlja, gdje sada radi dr. Marsela Jakić – kazao nam je Rađa.

Podsjetimo, dr. Jakić nije pedijatrica, ali radi u pedijatrijskom timu koji je osnovan dolaskom dr. Ivane Milić iz Makarske. Međutim, dr. Milić je otišla na specijalizaciju iz ginekologije, i od tada se u ordinaciji izmijenio već treći liječnik. Dr. Nevena Čović radit će u istoj ordinaciji, tako da će dva tima dijeliti prostor u Domu zdravlja.

Pedijatrica će preuzeti kartone mališana od dr. Suzane Čović, no pitanje je kako će teći upisi i kako najpoštenije rasporediti djecu. Naime, u Makarskoj ima oko 1800 mališana do sedam godina starosti, iako uprava Doma zdravlja tvrdi kako djeca u toj dobi mogu i kod liječnika obiteljske medicine. Podsjetimo na lanjsko priopćenje HZZO-a koji je negirao medijske napise prema kojima novi Pravilnik propisuje da djeca od četiri godine prelaze obiteljskim liječnicima. U tom su demantiju iz HZZO-a poručili da bi djeca do sedme godine morala ostati u skrbi pedijatra!

"Nitko nikada nije dobio naputak da se djeca od četiri godine trebaju liječiti kod doktora opće, obiteljske medicine, pogotovo ako su u mogućnosti prema mjestu boravka liječiti se kod pedijatra do sedme godine. Doktor specijalist pedijatar ugovara provođenje zdravstvene zaštite za djecu predškolske dobi, od rođenja do sedme godine, a iznimno ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to kada nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djece predškolske dobi", stoji u priopćenju HZZO-a.

A kakva je situacija u Makarskoj? U Makarskoj je oko 1800 djece te dobi, od čega ih je 450 kod liječnika opće medicine! Dakle, svjedočimo činjenici da se novorođenčad ne upisuje kod pedijatra. Međutim, zašto bi nas to trebalo čuditi, kada znamo da je dr. Suzana Čović bila preopterećena godinama. Podsjetimo, dok je radila i danas pokojna dr. Erceg, svaka pedijatrica imala je oko 900-950 mališana. Devet godina dr. Suzana obrađuje 1400 mališana do polaska u školu, a pridodamo li tome roditelje koji ni nakon toga nisu prebacivali djecu kod doktora opće prakse, dolazimo do puno veće brojke!

– Dr. Suzana je djecu upućivala kolegici u Dom zdravlja jer ih nije stizala sve obraditi – kaže nam i Rađa.

Zašto se Dom zdravlja nije pobrinuo da pedijatrica ne radi toliko dugo pod pritiskom i s brojem djece koji po svim normama nije prihvatljiv? Odgovor ne nudi ni Rađa. Ali uvjerava da je makarska slika identična hrvatskoj. Statistike, vele on, kažu da je 70 posto djece doškolske dobi u Hrvatskoj kod pedijatara, a čak 30 posto kod liječnika obiteljske medicine. Zašto se svih ovih godina nakon smrti dr. Erceg nije rasporedio neki pedijatar u Makarsku, nema odgovora. Rađa kaže da su to nepredvidive okolnosti, kao što je i ovaj preuranjeni, ili prije neočekivani odlazak dr. Suzane Čović u mirovinu.

Rađa dodaje kako je pravo pitanje zašto se nije nekoga poslalo na specijalizaciju prije 2-3 godine, kada se znalo da će dr. Suzana u mirovinu. A nije jer se čekao novac europskih fondova. Sada je pak u novom valu poslano deset liječnika s područja županije na pedijatrijske specijalizacije, a jedna je doktorica predviđena i za Makarsku. Ako smo optimistični, veli Rađa, doći će za četiri godine, a ako smo realni pesimisti, onda je možemo očekivati za šest godina.

Do tada će raditi samo dr. Nevena Čović kao pedijatrica, a pedijatrijski tim s liječnikom obiteljske medicine i dalje će upisivati novorođenčad.

Imotski ima čak tri pedijatrija uz 'pomoć' djece iz Hercegovine U čitavoj priči nešto boli i bode oči. Naime, dok je Makarska dobila dr. Nevenu Čović koja će tamo negdje do 2024. godine biti jedina pedijatrica za cijelu Makarsku rivijeru, Imotski je dobio trećeg pedijatra. Trećeg! Evo što o tome kaže dr. Marko Rađa, zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Od svih deset specijalizanata koji su ili završili ili završavaju specijalizaciju samo je jedan za Makarsku?

– Da, ali to se može promijeniti. Ugovor nije jednostavno promijeniti, ali je moguće.

Nije da nam smeta, ali zašto je Imotski dobio trećeg pedijatra?

– Radi broja djece u dobi od 0 do sedme godine.

Pa niste li rekli da Makarska ima 1800 mališana te dobi, zar ne treba i nama drugi pedijatar?

– Imotski i Imotska krajina imaju 2800 upisane djece, što je za 1000 više. Možda nije najrealniji podatak jer ima puno upisane djece iz Hercegovine, ali je tako i taj se popis uzima kao relevantan. Ta djeca žive gdje žive, ali su upisana u Imotski. Ima takvih slučajeva i u Makarskoj, ali je osjetno manje. U Imotskom je broj upisane djece veći nego što je bio na popisu.

Ali svejedno omjer nije logičan, ako Imotskom za 2800 djece trebaju tri pedijatra, onda i Makarskoj trebaju dva pedijatra?!

– Godine 2011., kada se dr. Krilić iz Imotskog razbolio, a on je držao treći pedijatrijski tim, dobivena je suglasnost da se pošalje nekoga sa specijalizacije. I tako dr. Mirandu šaljemo u Imotski. Ministarstvo nije htjelo da se oformi pedijatrijski tim bez specijalista pedijatrije.

Ali u Makarskoj se to dogodilo. Zar to ne navodi na zaključak da za Makarsku vrijede druga pravila, i da za imotsku djecu treba pedijatar, a za makarsku ne treba?

– Dom zdravlja niti ugovara niti prima pare. To je više stvar HZZO-a.

Koliko je zakonski predviđena brojka djece koju jedan pedijatar može upisati?

– To je oko 950 djece plus-minus 205.

Pa Makarska ima puno više!

– Država se tu ogradila... Da je tako, onda bismo slali i na Šoltu, i na Vis... Slika Makarske odgovara prosječnoj slici Hrvatske gdje je trećina djece do sedme godine kod doktora obiteljske medicine. Iako ni ovi pedijatri nisu specijalizirali primarnu pedijatriju, tek sad specijalizanti moraju odraditi sedam mjeseci u ambulanti jer nije isti rad u ambulanti i bolnici.

Ali opet nema odgovora na pitanje zašto Makarska nema pravo na drugi tim, a Imotski dobiva treći tim?

– Po svim brojkama Makarska ne može doći do tog tima. Cijela Makarska rivijera ima maksimalno 14.000 korisnika.

Nemoguće, po popisu samo Makarska ima skoro toliko stanovnika!

– Radi se o brojci osiguranih osoba po općinama, ne o popisu stanovništva. Po tim podacima od HZZO-a Imotski ima do 22 tisuće.

Svejedno, omjer 22:14 ne odgovara omjeru 3:1 (tri pedijatra naspram jednoga), nego matematičkim rječnikom radi se o 3:2.

– Da, ali pravo je pitanje zašto se nije poslalo pet pedijatara prije dvije, tri godine, zato što nitko nije htio platiti tu specijalizaciju. Sada planiramo za Makarsku, ali kako smo čekali novac iz EU fondova, Makarska će je dobiti tek za četiri do šest godina. Sada je deset liječnika poslano na pedijatrijsku specijalizaciju, od čega jedan ide Makarskoj, jedan Imotskom, jedan Braču, jedan Hvaru, jedan Sinju te dva Splitu.

Već su nam se dogodile neočekivane situacije s pedijatrima i specijalistima općenito, počevši od dr. Arapović pa do dr. Suzane za koju se očekivalo da će tek za koju godinu u mirovinu. Da je imala kolegicu, možda bi pritisak bio manji.

– Istina, to je sigurno jedan od faktora, ali nije jedini.

Može li i dr. Nevena otići, jer i nju čeka prevelik broj djece, a javna je tajna da su u bolnicama bolje plaće i uvjeti rada nego u domovima zdravlja?

– Može, nakon isteka pet godina ona po ugovoru ima pravo otići.

I što onda?

– U tom slučaju nemamo odgovora. To je tako. Ali dr. Nevena živi u Makarskoj i tamo ima obitelj, pa ne vjerujem. Također, to je sad pitanje koncesije. Jer dr. Suzana je imala koncesiju, a dr. Nevena je zaposlenik Doma zdravlja kojem ne možemo ponuditi ni bolje ni gore uvjete od kolega. Kako će se nju motivirati? Mi nemamo takve mehanizme, kao što nemamo ni način da motiviramo dr. Selmu Kuvačić da preseli u Makarsku. Problemi su to koje imamo i s drugim specijalistima, eto, i dr. Miranda koja ide u Imotski sigurno bi bila zadovoljnija da ostaje u Splitu, jer tu živi. Priča je, naime, puno kompleksnija, a u našim rukama nisu mehanizmi.

Dr. Nevena Čović: Ne mogu se klonirati, ali djeca neće patiti – Bit će teško. Jasno je da Makarskoj treba drugi pedijatar, a ja se ne mogu klonirati. No, djeca će uvijek biti na prvome mjestu i nikad se taj "manjak" neće odraziti nauštrb djece. Imam i kolegicu dr. Jakić s kojom ću, vidim, sigurno dobro surađivati, što je jako važno. Kako sam rekla, djeca će biti na prvome mjestu, sigurno ću i svoje privatno vrijeme morati odvojiti, kao što sam milijun puta uskočila kolegama. Da, bilo bi lakše da je još jedan pedijatar, sigurno bi. Ali nitko neće biti uskraćen. Također ću dodati da sam obavezna primati novorođenčad, tako da bi djecu stariju od sedam godina trebalo prebacivati kod liječnika obiteljske medicine. Međutim, problem je što su i oni preopterećeni jer već imaju maksimalan broj pacijenata. Kada bismo dobili još jedan tim obiteljske medicine, onda problema ne bi bilo – komentar je dr. Nevene Čović.