Voditeljica cheerleaderica uzela novce pa otkazala put, roditeljima ponudila bizarno objašnjenje; Vlasnik splitske agencije: Rekla im je da ćemo iscenirati sudar kako bi djeci izvadili organe

Vjerojatno nema roditelja čije dijete ne ide na neki sport ili aktivnost preko koje, pak, putuje na natjecanja, kako po Hrvatskoj, tako i po inozemstvu. Bilo je preko kluba puno puta na putovanjima i uvijek je sve bilo u redu.

I onda se pripremate za njegov odlazak na sljedeće natjecanje, uplatite kotizaciju i prvu ratu, a možda i cijeli iznos, za put na natjecanje u inozemstvo, recimo Italiju, te sve ide kao po loju, kao i puno puta do tada.

E, ali mjesec dana prije putovanja od trenera ili voditelja kluba stigne vam preko SMS-a ili WhatsAppa zbunjujuća poruka kako je put otkazan, kako je otkriveno da je vaše dijete trebalo biti žrtva trgovine ljudima i organima, kako je u sve upetljana policija koja je pokrenula istragu, kako vašeg novca nema i nitko ne zna gdje je i hoće li vam biti vraćen.

Što biste pomislili? Što biste učinili? Vjerojatno isto što i 26 roditelja iz naše priče koji su naposljetku podnijeli kaznenu prijavu zbog prijevare. Zasad se ne zna kolika je svota u pitanju, no riječ je o najmanje 60 do 70 tisuća kuna.

Upravo se gore opisana situacija dogodila roditeljima djece koja treniraju u Cheerleading klubu "Doxa" u Trogiru, a koja su 27. i 28. listopada trebala biti u Bergamu u Italiji, na "World Dance Talent Showu". U Italiju je trebalo ići 60-ak djevojčica natjecateljica i isto toliko njihovih roditelja, ukupno 118 osoba.

Melita Janeš, predsjednica kluba i voditeljica, preuzela je organizaciju putovanja i rekla roditeljima da trebaju uplatiti prve rate od oko 1500 kuna, koliko je po osobi stajalo putovanje. Neki su roditelji platili dio, neki cijeli iznos plus kotizacije, pa se uplaćena svota, za neke s više djece, popela i na više od sedam tisuća kuna.

Nitko ništa nije sumnjao, a onda je nekoliko dana nakon što su uplate "sjele" na račun "Doxe", Melita Janeš roditeljima u WhatsApp grupi poslala poruke da je otkrila kako je vlasnik splitske putničke agencije umiješan u trgovinu djecom, ljudskim organima i lancem prostitucije.

Tvrdila je kako je sve svoje sumnje prijavila policiji, koja je pokrenula istragu, te joj obećala da će ona i njezina obitelj dobiti 24-satnu policijsku zaštitu. Također, u zakonskom roku od osam dana raskinula je ugovor sklopljen s agencijom u vezi s prijevozom i smještajem u Bergamu.

Normalno, roditelji su se na takve poruke uznemirili, počeli su nazivati vlasnika agencije, policiju, klub, tražiti svoj novac natrag. Janeš je roditeljima rekla da će ona sama riješiti problem, odnosno da je rezervirala smještaj za djecu i roditelje preko Booking.coma. Roditelji su to provjerili i utvrdili da su navodne rezervacije otkazane.

"U više navrata organizirani su sastanci na kojima smo pokušali dobiti od nje povrat novca, no ona je tvrdila da to nije moguće jer joj Booking.com taj novac nije vratio. Naknadno je iznijela teoriju o korumpiranosti Splitske banke, koja joj je navodno hakirala račune. Poslije je promijenila broj mobitela", stoji, među ostalim, u kaznenoj prijavi koju su roditelji prije desetak dana podnijeli policiji protiv Janeš.

Upitali smo u splitskoj policiji je li Janeš zaista prijavila sumnje u navedene radnje i što se po tome poduzima.

Neslužbeno smo doznali da je zaista, bosa i u poprilično stresnom izdanju, došla u Policijsku upravu i počela iznositi svoje sumnje. Kako joj se nakon toga taj policajac više nije javljao, ona ga je pokušavala dobiti na telefon, da bi onda podnijela i službenu predstavku na njegov rad.

Načelnik PU SD Slobodan Marendić odgovorio joj je da su njezini navodi ispitani te da nije utvrđeno nikakvo odstupanje od zakona.

"Što se tiče vaših navoda o mogućem trgovanju ljudima u odnosu na koje niste iznijeli nikakve konkretne podatke koji bi upućivali na sumnju u počinjenje nekog kaznenog djela, nisu utvrđeni nikakvi osnovi za daljnje policijsko postupanje po službenoj dužnosti", stoji u odgovoru policije koji je Janeš dobila.

Melita Janeš našem reporteru: Ne znam di su pare nestale

S Melitom Janeš razgovarali smo oko dva sata, tijekom kojih nam je iznijela niz nevjerojatnih tvrdnji i situacija o prisluškivanju mobitela, njezinu praćenju, lociranju signala mobitela i slično. Ni jedna od tih tvrdnji ne upućuje ni na jedan jedini konkretni dokaz da bi netko bio upetljan u trgovinu ljudima, organima, insceniranje prometne nesreće...

Na temelju čega ste optužili vlasnika agencije da je upetljan u trgovinu ljudima?

– Na temelju puno podataka; putnik jedan, putnik dva, točka ova, točka ona, to je bio moj osjećaj, moja sumnja. Na osnovi ugovora koji smo sklopili, u njemu sve piše. Nisam ga optužila, samo sam iznijela sumnje. Prijavila sam sve policiji, inspektoru Domagoju Zaradiću i on mi je rekao da se istraga pokreće i da ćemo obitelj i ja dobiti 24-satnu zaštitu a da to neću ni znati.

Zašto bi to rekao ako nije istina, zašto nije rekao samo da raskinem ugovor jer je aljkavo napisan i da tu nema osnova. Da, istina je da sam rekla da sumnjam da će se nešto dogoditi kod Rijeke i da će doći do nekakvog transfera ljudi. Po čemu sam zaključila? Po detaljima programa iz ugovora.

Koliko je novca uplaćeno na račun kluba? Gdje je taj novac?

– Radi se o pedesetak tisuća kuna, 1490 kuna plus osiguranje od 70-ak kuna, plus kotizacija od 15 do 50 eura, ovisi koliko se disciplina pleše. Neki su platiti jednu ratu, neki sve, neki ništa. Kad sam raskinula ugovor, išla sam na Booking.com; prvo sam rezervirala s jednom karticom jedan hotel, 30-ak soba, a onda sam krenula s drugom rezervirati drugi, ali mi je kartica odbijena kao nevažeća.

Otkazala sam onda obje rezervacije. No, vidjela sam poslije iz izvoda da mi je "Winter Garden" skinuo četiri puta po tisuću eura s računa. Eto gdje je novac, u "Winter Gardenu" (hotel u Bergamu).

Znate li da su roditelji podnijeli kaznenu prijavu protiv vas? Što kažete na to?

– Ništa, obratila sam se svima kojima sam mogla da istraže moje sumnje.

To ne objašnjava to da roditelji nisu još dobili novac.

– Ne, ali možda je sve povezano, zašto bi inače bila otvorena istraga. Ne znam di su pare nestale. Ako mislite da sam 24 godine života "sjebala" zbog pedesetak tisuća kuna, onda se ljuto varate. Ispada da sam ja prevarantica i da sam ja uzela novce, što nije istina. Izgubila sam članove, nemam para za život, tražim posao. Di god triba, otići ću do kraja da se to dokaže.