Hloverka: Zašto su nam ulice šporke?; Brkan: Grad nikad nije bio čistiji, a o prljavštini pišu oni koji rade protiv naše države!

Nečisti i smrdljivi grad čije su ceste ovog ljeta svake večeri prali jedino makarski vatrogasci koji su šmrkovima jednom oprali i Kačićev trg i Kalalargu, bio je tema prošlotjednog aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća. Smradom ulica posebno je razočarana direktorica makarske Turističke zajednice i vijećnica HSLS-a Hloverka Novak Srzić, dok je gradonačelnik Jure Brkan zaključio da grad zapravo nikada nije bio čistiji.

U raspravu o nečistim ulicama i svim mogućim javnim površinama uključila se i SDP-ova vijećnica Jagoda Martić koja je konstatirala da očito ona i gradonačelnik ne žive u istom smrdljivom gradu.

Prvo je Novak Srzić kazala kako nije zadovoljna čistoćom grada ovoga ljeta pa je zanimalo ima li Grad režim održavanja i pranja gradskih površina barem za period od 1. svibnja do 1. listopada kada je sezona u jeku.

Potom je Martić opširnije opisala ovogodišnji izgled grada uz zaključak da ovogodišnja sezona neće biti baš upamćena po dobrome pri čemu ne misli na broj noćenja i dolazaka gostiju, već na pripreme gradskih službi.

Istaknula je da odavno nismo imali veći kaos u gradu kao što je bio ovog ljeta i to počevši od nereda na plaži, vožnje vozila po šetnici, posebno na Svetom Petru gdje su motori prolazili kao da su na reliju, uzurpiranja pločnika velikim tablama na kojima su istaknuti natpisi "apartmani" i to bez sankcioniranja takvog ponašanja pa sve do nečistoće grada.

- Grad po pitanju čistoće nikada gore nije izgledao. Dok se drugi gradovi po medijima spominju u pozitivnom kontekstu, Makarske nema nigdje, ili bolje rečeno, privukla je pažnju medija jedino po svojoj prljavštini. Pretpostavljam da je i gradonačelnik svjestan te nimalo laskave situacije za naš grad pa me zanima je li analizirao koji su sve propusti napravljeni u pripremi ovogodišnje sezone kako se iste greške ne bi ponovile i sljedeće godine - upitala je Martić gradonačelnika Brkana.

Međutim, Brkan nije zamijetio niti je došao do informacija da je grad nečist, a prljava Makarska zapravo je tek puka izmišljotina novinara. Tako je Brkan kazao da grad nije bio ništa prljaviji nego prijašnjih godina.

- Normalno da može biti bolje, trenutačno nemamo plan čišćenja za 2019. godinu, ali možemo iskoristiti ovu zimu da sve to pripremimo kako bismo sljedeću sezonu dočekali spremno i s nekim planom kojega ćemo se pridržavati - kazao je Brkan koji je potom počeo ''braniti'' čisti i mirni grad u svim mogućim segmentima.

Tako je konstatirao da sva moguća izvješća svih nadležnih službi pokazuju da u Makarskoj tijekom ovog ljeta nije bilo nikakvih problema niti nereda i kaosa što pokazuju policijska i izvješća Vodovoda i HEP-a, Komunalca i svih relevantnih ustanova koje mogu usporediti ovu sezonu sa prošlom i pretprošlom. S prljavštine se Brkan prebacio na rad HEP-a, Vodovoda i PP Makarska pa je zaključio da nije bilo problema u opskrbi vodom i strujom niti je, za razliku od prijašnjih godina, bilo puno zabilježenih slučajeva remećenja javnog reda i mira kao ni kaznenih djela. Dapače, kaže, ogromna je razlika u odnosu na godinu prije. A onda se "vratio" na čišćenje, mirise i smrad.

- Što se tiče čistoće, napominjem da se nikada više puta nije odvozio otpad iz kontejnera, a pojačan je i režim pražnjenja kanti sa šetnice na koju je postavljeno 25 novih kanti, dok su vatrogasci svaki dan prali ceste. Jedino smo malo reducirali pranje kamenih površina jer smo imali početničke probleme zbog novog stroja za čišćenje koji se pokvario u roku od 10 dana, pa smo malo zakasnili u pranju kamenih površina - kazao je Brkan uz napomenu da se i takva situacija premostila otvaranjem hidranata pa su se, kako tvrdi, površine prale šmrkovima bez brušenja kamena.

- U medijima ništa o Makarskoj niste mogli čuti nego kako je prljava, ovakva i onakva, a onaj tko to radi, radi zlonamjerno protiv našega grada, što nije čudno jer vidim da radi protiv cijele države - zaključio je gradonačelnik osvrt na medijske neprijatelje. Ovakav lijepo sročen izvještaj nije bio dovoljan SDP-ovoj vijećnici Martić koja je i sama osjetila smrad iz svakog kuta grada u kojem živi baš kao i Brkan.

- Čini mi se gospodine gradonačelniče kako je očito da ovog ljeta nismo bili u istom gradu, a izvještaji koje ste nabrojali ne odnose se na gradske službe. Nije točno da nasjedam na medijske natpise jer prolazim gradom i vidim kako izgledaju naše ulice, i danas se na pojedinim mjestima osjeti smrad, kazala je Martić osvrnuvši se na nered na plažama gdje se prodavalo sve i svašta pa se iznad glava kupača mahalo i robom i krafnama.