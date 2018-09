Ovakav se slučaj na ekskurziji ne pamti: majku iz Makarske zvali da dođe u Prag po svoga pijanog sina

Voditeljici ekskurzije predložila sam da pričeka do jutra dok se učenik otrijezni, no ona je to odbila jer je smatrala da je takav postupak ujedno i upozorenje učenicima. Više o tome ne mogu vam reći – kaže Nada Šimić, razrednica učenika koji je iz Praga vraćen kući prije vremena

Umjesto da, poput ostalih roditelja, svoje dijete na povratku s ekskurzije dočeka u Makarskoj, jedna se naša sugrađanka po sina morala zaputiti u Prag. Razlog, kao što možda očekujete, nisu bili zdravstveni problemi, nego neprimjereno ponašanje mladića. U prijevodu, maturant se opio, a nastavnica je zvala majku kako bi sina vratila natrag u Makarsku. Riječ je o svojevrsnom presedanu jer se ovakva situacija ne pamti ni u Srednjoj strukovnoj školi, o čijem se učeniku radi, ni u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića, a ne bilježe je ni u agenciji "Eridan" koja godinama organizira maturalna putovanja. Iako ravnatelj Srednje strukovne škole Momir Sumić nije bio raspoložen za razgovor, kazavši nam kako nema smisla komentirati ponašanje učenika, premda nas je primarno zanimao protokol u ovakvim situacijama, doznajemo da se dosad nikad zbog alkoholiziranja učenika nije zvalo njihove roditelje. A nekritičko pijenje na maturalcima, nažalost, popratna je pojava, kod pojedinaca možda i osnovni razlog odlaska na putovanje. Slučaj alarmiranja roditelja zbog opijanja ne bilježe ni u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića, gdje su prije nekoliko godina majku i oca zvali jer je djetetu bilo ugroženo zdravlje. U agenciji "Eridan" imaju slična iskustva. – Nismo imali situaciju da je netko od učenika bio toliko "nestašan" da smo ga morali vraćati doma. Ako su posrijedi bolest ili ozljeda, uvijek to nastojimo riješiti na putu, a srećom svih ovih godina nije se nikad radilo o nečemu tako ozbiljnom da smo morali dijete slati doma i zvati roditelje. Nastavnici i pratitelji uvijek nastoje sami riješiti problem. Na ekskurziju po pravilima idu razrednik te pratitelj po svakom autobusu. Ponekad čak idu i dva nastavnika i u pravilu se time "pokrijemo" – rekli su nam u agenciji "Eridan". Zašto je makarski maturant vraćen doma, pokušali smo doznati od same voditeljice ekskurzije Mihaele Pear. Konkretan slučaj nije željela komentirati kazavši samo kako se odradilo sve što se trebalo i moglo sukladno zakonu. Jednak je komentar dao i ravnatelj Sumić. – Postupilo se sukladno Pravilniku o izvanučioničkoj nastavi, kojim je reguliran protokol. Nastavnici su postupili po pravilniku i to je sve što imam za reći – kazao nam je Sumić. U članku 21. Pravilnika o izvanučioničkoj nastavi pod obaveze učenika navodi se primjereno ponašanje, te se ističe kako učenici ne smiju uzimati ili poticati druge učenike na korištenje alkohola, duhanskih proizvoda i opijata. Sljedeći, pak, članak regulira roditeljske obaveze. Uz obavezu da učitelje izvijeste o eventualnim zdravstvenim teškoćama, daju broj mobitela i slične praktične upute, pravilnik obvezuje roditelje da upute svoje dijete i upozore na norme društveno prihvatljiva ponašanja i, konačno, prihvate obvezu da dođu po svoje dijete u slučaju bolesti ili težih povreda određenih pravila. Što se smatra težim povredama pravila, i je li to pijanstvo, teško je iz ovog pravilnika iščitati, baš kao i iz Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Ovaj pravilnik neprihvatljivo ponašanje dijeli u četiri skupine. Lakšim neprihvatljivim ponašanjem smatra se, primjerice, korištenje mobitela u svrhu prepisivanja, težim unošenje psihoaktivnih sredstava u prostor škole, teškim krivotvorenje ispričnica, a osobito teškim unošenje oružja i teška krađa obijanjem. Spada li pod tešku povredu pijanstvo i kakav je njezin stav prema postupku voditeljice ekskurzije, pitali smo razrednicu učenika koji je vraćen doma. – Voditeljici ekskurzije predložila sam da pričeka do jutra dok se učenik otrijezni, no ona je to odbila jer je smatrala da je takav postupak ujedno i upozorenje učenicima. Više o tome ne mogu vam reći – rekla nam je prof. Nada Šimić koja nas je uputila na ravnatelja. Ono što u neformalnim razgovorima doznajemo od prosvjetara jest da se pravilnici mogu različito tumačiti, no da u pravilu razrednicima odlazak na maturalac predstavlja veliki stres. – Jedino što nam je bitno jest da se učenici doma vrate živi i zdravi. U pravilu su nastavnici požrtvovni, a uvijek je bitno i da imaš dobru agenciju jer si automatski sigurniji – kaže nam jedna nastavnica. U konkretnom slučaju, radi se o agenciji "Perla" u kojoj nam se najprije javio djelatnik koji je potvrdio da je posrijedi bilo neprihvatljivo ponašanje, te da su zbilja rijetki slučajevi da se po maturante šalje roditelje. Bilo je, kako nam je kazao, svega nekoliko takvih slučajeva, poglavito zbog zdravstvenih razloga. Nakon pitanja kakva je procedura i što agencija dalje poduzima, zaposlenik agencije uputio nas je na vlasnika agencije koji je odbio razgovarati s novinarima Makarske kronike. Usporedbe radi, zanimljivo je navesti slučaj Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića. Naime, na prošlogodišnjoj ekskurziji maturant je zadržan u bolnici u Grčkoj zbog lošeg zdravstvenog stanja. S njim je četiri dana ostala i razrednica, koja je svakodnevno imala osiguran prijevoz do bolnice, čak je o svemu bilo obaviješteno i hrvatsko veleposlanstvo, a sav je trošak uredno podmiren. U slučaju o kojem pišemo, s mladićem je u hotelu ostao nastavnik, dok su ostali išli na razgledavanje grada. U 13 sati, kada se dječak otrijeznio, u Prag je stigla i njegova majka, koja je platila oko 900 kuna povratnu kartu do 1100 kilometara udaljenog Praga te još 455 kuna za sina. Dok jedni shvaćaju razloge postupka profesorice koja nije željela popustiti i očito na taj način poslati lekciju ostalima, odnosno onima koji neozbiljno shvaćaju posljedice svojih postupaka, drugi tvrde da se sve moglo i bezbolnije riješiti. U svakom slučaju, voditeljica ekskurzije postupila je prema pravilniku. Iako, nema toga pravilnika i propisa koji nastavnika može pripremiti na stres koji izaziva odlazak na ekskurziju, stoga je iznimno važno iskustvo i profesora i pratitelja iz agencije. – Ekskurzije su uvijek jako rizične i naporne, nije lako biti u koži profesora koji brinu o tolikom broju djece – zaključila je jedna profesorica.