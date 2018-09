Inženjer sam građevine, ali možda i ja odem u poduzetnike kad mi već naša županija omogućava potpore: Kaštelane i Solinjane zaintrigirala akcija 'Sredstva su namijenjana vama'

- Neka potiču mlade i idu na ekološku poljoprivredu! To je ricet i na tom triba radi! Neka ljudi znaju što je domaća hrana. Imamo bogatu zemlju, samo triba malo više radit, a županiji hvala na poticaju od 40.000 kuna – u dahu nam je dala i savjet, pojašnjenje, te zahvalu izrekla Splitsko-dalmatinskoj županiji Ivana Nožina.

Četrdesetogodišnjakinju smo zatekli u Kaštel Starom, na Brcu, na njenom štandu gdje nudi proizvode sa svog Obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Nožina-Kaštel Štafilić, pa nam je i ona kao brojni mještani, komentirala stanje na jednom drugom štandu, kojem tu baš i nije mjesto. "Sinjavali" su Kaštelani u subotu ujutro, što se to događa na pultu Splitsko-dalmatinske županije, koja ove godine slavi 25 rođendan, pa se povodom te značajne obljetnice organiziraju brojna događanja, a najznačajniji su skupovi, njih 12 diljem županije. Sve pod egidom "Sredstva su namijenjena vama", a sve je započelo subotnjim druženjem i u Solinu i u Kaštelima.

- Lani smo i mi dobili poticaj od županije, kako bi uputili naš OPG. Puno nam je to koristilo – "zacementirala" je pohvalu upućenu regionalnim čelnicima Ivana, a iste komentare smo čuli i od ostalih Kaštelana na Brcu.

Prvo su svi sa zanimanjem pogledali što se to nudi na štandu, listajući brošure gdje se navode svi poticaji za građane – od onih za poduzetnike, ribare, poljoprivrednike, učenike, studente, umirovljenike. Pa su pratili i dolazak županijskog čelništva, a svi su bili tu, i župan Blaženko Boban, i zamjenici Ante Šošić i Luka Brčić, i brojni pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, pomoćnici, savjetnici na čelu sa Davorom Pavićem šefom Kabineta župana, pa lokalni čelnici gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, odnosno Kaštela Denis Ivanović, te saborski zastupnici Ante Sanader i Ante Bačić, županijski vijećnici i predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar,...

- Neka nas ljudi upoznaju, neka pitaju pročelnike sve što ih zanima i kako ostvariti pravo na poticaje i pomoći – pojašnjava nam župan Blaženko Boban, čelnik jedine županije u Hrvatskoj koja se i na ovakav način pribiližila stanovnicima pozivajući ih da iskoriste sredstva namijenjena upravo njima!

- Evo i nas tu u knjizi. Šta da mi penzioneri tražimo od župana – uspjeli smo "snimiti" dio razgovora dvojice "penzića" dok su listali brošuru, no zainteresirao nas je treći. U jednoj ruci naša "Slobodna Dalmacija" a u drugoj crvena ruža:

- Čekam našu lipu prisidnicu, darivat ću joj cvit, iz jubavi. Zaslužila je – otkriva nam 81-godišnji Ante Perica, kaštelanski vlaj iz Zagore, iz Bogdanovića, koji je spremno čekao dolazak Kolinde Grabar-Kitarović u njegova Kaštela.

I uručio je Ante ružu predsjednici Hrvatske, dok su joj buket darivali gradonačelnik Ivanović i Ivan Udovičić, a župan Boban – majicu i brošuru.

- Pogledajte naše razvojne projekte, a imamo već i demografske rezultate, imamo više rođenih. Obići ćemo cijelu županiju, razgovarati s građanima, poslušati njihove prijedloge, nastaviti dalje raditi – izvjestio je župan Boban državnu čelnicu koja se i sama došla uvjeriti što to rade u prostornoj najvećoj regiji.

- Čestitam vam od srca na trudu i želim vam daljnje uspjehe u razvoju županije. Znači i vi izmještate ured po županiji, obilazite građane, svaka čast – dala je podršku predsjednica županijskim djelatnicima, regionalnoj upravi koja slavi "kvarat" stoljeća postojanja.

I to među građanima, zajedno sa njima!

Pa smo upravo njih, mještane, pitali i u Kaštelima, i u Solinu što im ovaj potez znači?

- Dobro je što su došli na teren i što imaju poticaje za razvitak poduzetništva – konkretan je Željko Udiljak, kojeg smo zatekli na skupu u Solinu, kao i Dalibora Čička, koji je u društvu sina Gabrijela proučavao letak:

- Gledam što se sve može dobiti. Radim u struci, inženjer sam građevine, no možda se i ja otisnem u poduzetničke vode, kada mi već naša županija omogućava potpore za početak poslovanja. Ovo za start up-ove je odlično!

- Tata, a balun? - prekinuo je mali Gabrijel ozbiljno "izlaganje" svoga oca, jer je mališan tražio i nešto za sebe na županijskom štandu. I naravno dobio plavi balun....

- I ja san doša vidit što se to nudi. Ne za mene, u godinama sam, 80 ih imam na leđima, već za moje potomstvo. A može se puno toga dobit - referira nam sa brošurom u ruci Solinjanin Radoslav Koudela, majstor od bravarije, ali je sada došao "sinjat" gdje se to još može ulagat.

- U masline, preciznije u spoj maslinarstva i turizma. Jel' tako pročelniče Katavić, to je naša budućnost – zabilježili smo i konstruktivne razgovore na solinskom štandu između Igora Tente, predsjednika Udruge maslinara Salona i Anđelka Katavića, županijskog pročelnika za gospodarstvo i EU fondove.

Pljuštali su naime i prijedlozi i pitanja, padali i dogovori, uzimali se podaci kako doći do županijskih poticaja, a sve to na samom startu akcije "Sredstva su namijenjana vama", pa do kraja ukupno 12, odnosno "duzine" druženja, očito će se iskristalizirati i pokrenuti još puno toga, sve u suradnji građana i županijskih predstavnika.