Jeseničani prosvjedovali protiv izgradnje brze ceste između Stobreča i Omiša: 'Ne damo da nam betoniraju jedinu preostalu plažu u mistu!'

Ovo je prosvjed protiv daljnje devastacije našeg malog mista Krila. Organizirali smo ga mi mještani jer se protivimo izgradnji trajektnog pristaništa i betoniranja jedine nam preostale plaže u mistu, kao i spusta s buduće državne ceste – dočekala nas je Kornedija Restović, jedna od okupljenih mještanki ispred zgrade Općine Dugi Rat, ističući kako većina ljudi u cijeli projekt nije bila uopće upućena.

Peticiju za zabranu izgradnje čvora Krilo na dionici odavno planirane, a još neostvarene brze ceste koja bi spajala Stobreč i Omiš, svojevrsnog istočnog kraka nove splitske obilaznice koji se prema prvim najavama trebao otvoriti još prije 10 godina, te zahtjev načelniku Jerku Rogliću i Općinskom vijeću za hitno brisanje tog čvora i spojne ceste iz lokalnih i županijskih prostornih planova potpisalo je, navela je Restović, 220 mještana.

– U samo dva dana smo prikupili sve te potpise, a peticiju je na internetu podržalo još 428 ljudi – kazala je naša sugovornica dodajući kako mještani nisu protiv proširenja luke, kao ni uređenja pomorskog prostora i samoga mjesta, ali trajektno pristanište i spojna cesta su prema njihovom mišljenju - neizvedivi projekti.

– Pogledajte vi gdje se naše mjesto nalazi. Krilo je stiješnjeno na vrlo uskom prostoru između mora i strmih padina, pa gdje oni misle sve to izgraditi? Cestovni čvor prekomjerno bi unakazio i izgled krajolika i trajno promijenio prepoznatljiva obilježja našeg turističkog mjesta za nepoznatu svrhu – naglasila je Restović.

– Čujem da su me prozvali da je to osobni interes, jer ja i suprug imamo plažni objekt u Krilu. Pa plaža nije moja, i do jedan čovjek koji je potpisao rekao je da potpisuje sebi, a ne meni. Svima nam je u cilju zaštita našeg malog mista i borit ćemo se svim raspoloživim pravnim sredstvima da navedeni projekt zaustavimo – poručila je ova Kriljanka.

Pridružio nam se i mještanin Ante Ercegović te je istaknuo kako je prije nekoliko godina već bila pobuna protiv ovog projekta.

– Ljudi su se već bili bunili, bilo ih je i više nego danas, i načelnik je moga napravit nešto da je tija. Nekoliko ljudi je to guralo i sve nama iza leđa. Moja je kuća u sami porat, iman i najstariji brod u Krilu, moga san se kupat odma ispod kuće, a danas se borimo da ne ostanemo i bez ove jedine plaže. Misto je devastirano, iz Općine nikoga ne šalju da ovde čisti, iza Karepovca je odma Krilo – ljutio se Ante Ercegović, dok još jedan od prosvjednika Radoslav Tomaš također dodao da nitko nije protiv luke, ali zato trajektni terminal u poznatome mjestu pomoraca, smatra, nema nikakvog opravdanja.

– Živim u Zagrebu, a na Krilu imam kuću. Koji je to lobi koji gura ovi neopravdani projekt? Kome će služit ovi kamionski terminal? Čitavo Krilo bi služilo tom terminalu. Kažu da se Split oslobodi gužve, za Brač. Ma, kako čujem i Bračani su protiv toga – istaknuo je Tomaš.

Prosvjednici su iznijeli i razloge protiv izrađenog prometnog rješenja, a to su: povećanje prometa uz posljedično zagušenje mjesta Krilo Jesenice, potpuno uništenje javne plaže zbog izgradnje platoa za potrebe prometne regulacije, nasipavanje i onečišćavanje mora koje nosi trajne promjene okoliša.

Cestovni čvor na Jadranskoj magistrali, koji bi bio smješten na izlazu iz njihova mjesta prema Omišu, kako su ustvrdili, nema prometnu opravdanost nego je umetnut u projekt samo zbog, po njima, nepotrebne trajektne luke.

– Čvor će trajno i nepopravljivo naštetiti ljudima uz čije kuće treba proći prometnica, nema nikakvu suvislu analizu koja opravdava potrebu njegove izgradnje, od našeg mjesta će napraviti terminal za ukrcaj kamiona na trajekt – naveli su, među ostalim, prosvjednici, te su ispred zgrade općine razvili i transparente.

Što na sve to kaže načelnik Jerko Roglić?

– Rasprava o svemu ovome događala se i prije desetak godina. No, 2009. donesen je prostorni plan i tu je definirana i trasa ceste i obilaznica i mislim da sada ne može biti nova rasprava o tome. Mještani danas ovdje mogu samo raspravljati o studiji utjecaja na okoliš. A, to na što oni prosvjeduju danas već je usvojio županijski Zavod za prostorno uređenje i Ministarstvo prostornog uređenja. Kad bi oni čak i zahtijevali od nas da mi nešto promijenimo, na način da ukinemo tu spojnu cestu, to nam ne bi prošlo ni u Županiji ni u Ministarstvu. Ako se želi nešto mijenjati, to su dvije adrese koje moraju nešto napraviti i naložiti nama da uskladimo naš plan prema njihovom – poručio je prvi čovjek Općine Dugi Rat.