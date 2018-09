'Najmlađi' grad u državi dobio novu osnovnu školu, vrijednu 45 milijuna kuna, pogledajte kako izgleda: 'Jedna je od najljepših u Hrvatskoj'

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je u srijedu u solinskome naselju Ninčevićima novoizgrađenu Osnovnu školu kralja Zvonimira, vrijednu više od 36 milijuna kuna, a s opremom i zemljištem oko 45 milijuna, čiju su izgradnju financirali županija i grad Solin.



Školu će pohađati 460 učenika kojima je na raspolaganju više od šest tisuća metara četvornih. Osim školske zgrade, izgrađena je i dvodijelna školska dvorana, teretana, vanjsko igralište i veliko parkiralište.



U školi će 19 učenika prvi put u tom najmlađem gradu u Hrvatskoj na produženi boravak.



Župan Blaženko Boban podsjetio je kako je projekt pratio dok je bio gradonačelnik Solina, pri čemu je nailazio na mnoge prepreke. Za novu je školu grad Solin, rekao je Boban, osigurao zemljište, infrastrukturu, projekt i sve dozvole potrebne za izgradnju te suglasnost ministarstva.



"Danas smo došli do toga da otvaramo četvrtu osnovnu školu u Solinu, gradu koji je već devet godina najmlađi grad u Hrvatskoj, gradu koji vrvi mladim ljudima i koji vapi za ovakvim prostorima", rekao je župan Boban.



Kako je istaknuo, to je druga osnovna škola koja je u Solinu izgrađena u posljednjih 11 godina, a mišljenja je da nijedan grad u zemlji u tom razdoblju nije izgradio dvije osnovne škole.



"Škola ima sve najsuvremenije kabinete, ovo je jedna od najljepših škola u našoj zemlji", poručio je župan Boban

Istaknuvši kako i današnje otvorenje još jedne osnovne škole u tom gradu potvrđuje da je Solin najmlađi grad u Hrvatskoj, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević je rekao kako ga veseli što će sutra nova škola otvoriti svoja vrata učenicima kojima nudi sav potreban sadržaj, od potpuno opremljenih dvadesetak učionica, do ostalih sadržaja koji su potrebni djeci kako bi mogla učiti i stjecati znanja u najboljim i najprimjerenijim uvjetima.



"Zadovoljan sam što mi, za razliku od mnogih drugih sredina, imamo slatke brige i dovoljan broj djece i učenika. Nadam se da već možemo razmišljati, ako ne o petoj osnovnoj, onda barem o srednjoj školi", izjavio je gradonačelnik Ninčević.

Temeljni kamen za školu postavljen je krajem 2014. godine, a gradnja je trebala završiti krajem 2016., no kako je investitor kasnio s radovima, izabran je novi.