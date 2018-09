Nakon što su 'nestale' donacije, odustaje se od gradnje kipa ratnog heroja iz Šestanovca: 'To je čovjek koji nije isticao svoje zasluge u obrani, on sigurno ne bi želio nikakav spomenik'

Od spomenika heroju Domovinskog rata, pokojnom HOS-ovcu Josipu Abelu iz Katuna, koji je preminuo u 57. godini u ožujku prošle godine, za sada neće biti ništa.

Mijo Tavrić, koji je skupljao novac za spomenik, kazneno je prijavljen zbog pronevjere od 63 tisuće kuna jer je za svoje potrebe podigao taj novac s računa udruge.

Umjesto da ratnom heroju iz Šestanovca podigne kip, 'podigao' donacije za njega: 'Jesam, uzeo sam novac za spomenik vukovarskom junaku! Nisam imao što jesti'

Načelnik općine Šestanovac Pave Čikeš nam je rekao da je i sam poznavao pokojnog Abela i da je siguran kako gradnju spomenika samome sebi on nikada da je živ ne bi podržao.

- To je čovjek koji nikada nije isticao sebe ni svoje zasluge u obrani domovine, a koje su bile ogromne te stoga sigurno on ne bi želio nikakav spomenik. Ne znam što će s tom inicijativom gradnje spomenika u budućnosti uopće biti, ali znam da je trenutno prioritet izgradnja grobnice u kojoj će počivati Josip Abel, jer je sadašnja grobnica neprimjerena i derutna. Ta jedva je prilikom sprovoda u nju stao lijes pokojnika. Općina Šestanovac je temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja dodijelila zemljište za izgradnju nove grobnice za pokojnog Abela koje će biti u samom centru groblja u Katunima, a taj projekt izgradnje grobnice su preuzeli neki naši iseljenici iz SAD-a i Hvidra Omiš, i ja sam se s njima u tu svrhu i sastao. Jasno im je rečeno da Općina Šestanovac neće financirati taj projekt, ali smo spremni pripomoći kao općina novčanim sredstvima ako ih bude zafalilo u izgradnji i grobnice - rekao nam je prvi čovjek te općine Pave Čikeš.

Predsjednik omiške Hvidre Zlatan Bašić nam kaže da pokojni Abel nikada nije bio član Hvidre i da on u ovaj posao kreće kao rođeni Vukovarac, vukovarski branitelj s Trpinjske ceste i čovjek koji je poštovao pokojnika.

- U dogovoru s obitelji Abel i njegovim suborcima iz HOS-a, osobno sam preuzeo kontrolu tijeka izgradnje grobnice i izvještavanja obitelji i pokojnikovih suboraca o svakom provedenom koraku. Hrvat iz SAD-a Mijo Krželj je dao veliki obol ovoj priči jer je skupio oko šest i pol tisuća dolara za izgradnju nove grobnice za pokojnog Abela. Ni jedna kuna još nije potrošena niti je itko te novce još preuzeo a direktno će donator tim sredstvima platiti izvođača radova koji je također bio branitelj i koji dolazi iz tog kraja.