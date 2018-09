Omiljeni imotski franjevac komentira poruku koja je poharala društvene mreže: Vjernici koji smatraju da sveta misa nije nužna za spasenje su - ateisti

Dođi na misu! Ne čekaj da te drugi donesu!

Tekst je to uz fotografiju na kojoj šestorica ljudi nose mrtvački sanduk, a koja se ovih dana vrtjela po društvenim mrežama, izazivajući svakojake komentare. Komentari su više nego zanimljivi, no ponajviše je onih s ikonicama koje opisuju smijeh, pa i pljesak za autora. Dakako, ima i onih koji su vidjeli priliku malo i kritizirati Crkvu i svećenike da na takav način pozivaju vjernike u crkvu, isključivo uvjereni da je to pustio netko iz crkvenih krugova.

No, sve bi to i nekako prošlo da netko dosjetljiv to nije stavio i na Facebook stranicu franjevačkog samostana u Imotskom. E, onda su se pokrenule i još veće reakcije, a novinari se raspituju kod imotskih franjevaca o podrijetlu slike i teksta. Od vodstva samostana doznali su kako to nije njihov uradak.

Dakako, moramo priznati, a poznajući prilike oko dolaska vjernika na misu u župnu crkve svetoga Frane u Imotskom, to nikome od imotskih franjevaca i nije moralo pasti na pamet.

Naime, imotska župa jedna je od najpoznatijih u Hrvatskoj po broju vjernika koji dolaze na svete mise. Svaki dan u župnoj crkvi služe se dvije mise, jedna jutarnja i druga večernja, a nedjeljom i blagdanima čak pet misa. I uvijek, ama baš uvijek, crkva je puna vjernika. Toliko u prilog tvrdnji nekih da je to propaganda imotskih franjevaca.

Trag u beskraju

No, kako su se zakotrljali pusti komentari pa se sukobio i svijet ateista i vjernika, pokušali smo u Imotskom doznati kako se gleda na tu poruku s interneta. Neki kažu kako će, eto, sada kod nekoga ova slika i tekst probuditi makar razmišljanje da smo svi u smrti jednaki i da ćemo doći na Božji sud.

Što kažu imotski franjevci? Fra Lazar Perica omiljeni je imotski franjevac, posebno kod mladih.

- Po meni, uspjela i istinita provokacija i poticaj. Upućena je prije svega onim vjernicima koji smatraju da sveta misa nije nužna za spasenje vjernika. Takvi vjernici su u praktičnom životu Crkve ateisti, jer ne sudjeluju u životu zajednice Crkve.

- Što se pak tiče pohađanja svetih misa u Imotskome, to je zasigurno jedna od najboljih župa u Hrvatskoj. Ali, Bogu je važan svaki pojedinac. Ako je objava potakla jednu osobu više na dolazak na misu, objava je ispunila svoj zadatak - reče nam svoj komentar fra Lazar.

Docent fra Željko Tolić, bivši provincijal i doktor znanosti, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, vrlo je slikovito komentirao objavu na Facebook stranici imotskog Franjevačkog samostana.

- Na kraju našeg života, kada nas ponesu njih šest, nećemo biti pitani, ni suđeni koliko smo stekli diploma, koliko smo zaradili novaca ili koliko smo velikih djela učinili. Ne, to nije bitno za "trag u beskraju". Bit ćemo suđeni prema onoj: "Bio sam gladan i nahranili ste me. Bio sam beskućnik i primili ste me. Trebao sam ljubav i dali ste mi je." To je dobro iskorišten dan, to je bogato proživljen život. A, kao što dobro iskorišten dan dariva ugodan san, tako i dobro proživljen život daruje smirenu smrt. I njih šest može nas tada mirno ponijeti - kaže fra Željko Tolić.