Imotski gradonačelnik: Nema uginuća ribe i ugroze biljnog svijeta u Vrljici, endemska pastrva može može preživjeti i dva dana bez dotoka nove vode

Stanje vodostaja u rijeci Vrljici se popravlja i prema dostupnim saznanjima nema ugroze biljnog svijeta u njoj niti uginuća endemske pastrve koja nastanjuje tu rijeku, izvijestio je u subotu navečer gradonačelnik Imotskoga Ivan Budalić.



"Stručnjaci su danas u predvečer obišli područje rijeke, čiji je vodostaj nakon potresa opao i do jedan metra. Rekli su kako nisu primijetili nikakav pomor i uginuće endemske pastrve, te da nema ugroze biljnog svijet u Vrljici," izjavio je Budalić za Hinu.



Područje rijeke Vrljike, na kojoj je opao vodostaj, obišli su Irina Putica iz Hrvatskih voda te Ivan Gabelica ravnatelj Javne ustanove "More i krš" koja upravlja zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.



Imotski gradonačelnik je objasnio da endemska pastrva koja živi u rijeci Vrljici, može preživjeti dva dana bez dotoka nove količine vode.



"Tijekom subote u glavnom izvorištu Opačac vodostaj je porastao za desetak centimetara, a u subotu navečer je počeo rasti vodostaj i na drugom izvorištu Utopišće što znači da je dotok vode krenuo prije isteka roka od dva dana koliko endemske pastrve mogu preživjeti bez dotoka nove vode," kazao je.



Dodao je kako će večeras cijelu noć na području gdje je opao vodostaj rijeke Vrljike dežurati vodočuvari i ribočuvari.

Naglo opadanje vodostaj na rijeci Vrljici dogodilo se nakon što je u petak oko 22,35 sati imotsko područje pogodio potres s epicentrom u BiH, između Čitluka i Posušja. U Hrvatskoj se osjetio u širem području od Sinja do Makarske. Magnituda mu je iznosila je 3,7 stupnja prema Richteru.



Slične pojave opadanja vodostaja u rijekama na imotskom području događale su se ranijih godina, nakon potresa,

u svibnju 2004., Vrljika se nakon potresa na nekoliko sati 'povukla' u utrobu zemlje, ali se ubrzo i 'vratila'.