Marinu 'napadaju' mazutom, klaoničkim otpadom i šutom, načelnik najavljuje drastične mjere: Unatoč prijetnjama pištoljima, bušenjima guma i kriminalnim radnjama, kreće još veći rat!

- Ovome se konačno mora stati na kraj. Posljednji ekološki incident usred kojega je vandal izlio krcatu kantu mazuta pred novootvorenim turističkim uredom, a s čime je upoznata i policija, prelio je čašu strpljenja. Postali smo općina s najviše ilegalnih deponija, ali i jedna od rijetkih općina koja je svojim građanima omogućila kante na kućnom pragu gdje se odvaja smeće, i kontejnerima zauvijek rekla zbogom. Po tom smo pitanju vodeći u Hrvatskoj, ali ovo što se događa s ilegalnim deponijima diljem cijele općine više nećemo tolerirati. Krenuli smo sa sređivanjem stanja na terenu i to nam se obiva o glavu, ali ne bojimo se. Kreće još veći rat - oštro je najavio Ante Mamut, načelnik općine Marina, provodeći nas po općinskom teritoriju s kojega na svakom koraku oku neugodnu sliku stvaraju deponiji, kako komunalnog, tako i građevinskog otpada na čijem se ilegalnom zbrinjavanju zgrću milijuni.

Teritorijalno jedna od većih općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, najveće bitke s nezakonitim odlaganjem smeća vodi na području Vrsina. Nije ni čudo, jer su Vrsine smještene na brdovitom području Marine, tamo gdje uzurpatori i kršitelji zakona mirne duše zagađuju. Jer misle kako ih nitko ne vidi.

Ali neće još dugo, jer načelnik Mamut najavljuje drastične mjere, od zapošljavanja novih komunalnih redara pa do postavljanja nadzornih kamera na sve ulaze većih naselja u općini.

- Ovim putem bih apelirao da se svi ujedinimo. Od općine i redara, pa do policije i brojnih inspekcija. Vjerovali ili ne, ja sam u razdoblju svog prvog mandata i prvu godinu ovog drugog napisao na stotine prijava koje su išle na sve adrese. Od policije do raznih inspekcija. Nije urodilo plodom jer su lokalni šerifi očito iznad zakona. Ljudi me zaustavljaju po mjestu i pitaju kako dozvoljavamo stvaranje deponija na području općine. Što da im ja odgovorim - pita se Mamut, napominjući kako je općina izradila studije svih ilegalnih odlagališta i uputila iskaz interesa za uklanjanje istih prema Fondu za zaštitu okoliša.

Na terenu nema čega nema, počevši od građevinskog otpada na privatnim i državnim parcelama koji se melje i na kojemu se zarađuje ilegalni novac jer nigdje u našim prostornim planovima nisu predviđene lokacije za obavljanje tih poslova.

A osim "šuta" koji se doprema i iz susjednih jedinica lokalne samouprave, Segeta i Trogira, po Vrsinama ima svega. Od starog namještaja, sanitarija, biootpada, a prema riječima Damira Radića, općinskog vijećnika, na području Kobiljak, iskrcava se klaonički otpad te veliki broj bala sumnjivog sadržaja.

- Sve smo prijavili u više navrata, došla je policija, napravila zapisnik. I tu sve staje. Nitko dalje ništa ne poduzima. Gdje god smo ljudima probili poljske puteve do maslinika stvaraju nam se deponiji. S ovim se više nitko ne može boriti, ali nećemo pokleknuti - poručuje Radić, vijećnik s područja Vrsina.

A prije nego smo napustili područje Marine, načelnik Mamut nam za kraj veli:

- Unatoč prijetnjama pištoljima, bušenjima guma na našim osobnim automobilima i svim drugim kriminalnim radnjama, nema odustajanja.

- Marina će za godinu dana biti očišćena od smeća kojemu se više nikada neće dozvoliti nekažnjeni dovoz - zaključuje Mamut.