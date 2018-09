Zakon kaže da vodene skutere mogu voziti samo punoljetne osobe s dozvolom. A sad pogledajte ovu fotografiju

"Osobnim plovilom na vodomlazni pogon (vodeni skuter, jet ski i sl.) i gliserom može upravljati osoba osposobljena za voditelja brodice kategorije B koja mora imati najmanje 18 godina života".

Članak je to broj 15, Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

Jeste li se vi ikad popeli na vodeni skuter? Imate li položeno za brodicu? Nemate? Onda ste prekršili zakon. A jeste li sjeli na vodeno vozilo 300 metara dalje od obale? Preplivali, pa se tek onda popeli za volan/kormilo? Niste? Onda ste prekršili i Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe čiji Članak 48, stavak 8. koji kaže: "Gliseri i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodica na zračnom jastuku i sl.) mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem istima nije zabranjeno glisirati", a stavak 9. se na njega nastavlja i kaže da područja na kojima je gliserima i brodicama na mlazni pogon zabranjeno glisirati, određuje nadležna kapetanija.

Sve po zakonu

Djelatnicu ispostavu Lučke kapetanije u Makarskoj koja nam se javila na telefon pitali smo što je kod nas određeno, a odgovorila nam je da vrijedi kako i piše u Zakonu - ne smije se glisirati nego tek na 300 metara dalje od obale.

Prema policijskoj evidenciji, ovo ljeto u makarskom akvatoriju prijavljeno je 19 osoba za počinjenje prekršaja vezanih za sigurnost i dozvoljene granice plovidbe na moru. Protiv odgovorne osobe u četiri tvrtke ili obrta podnesen je i prekršajni nalog jer nisu imali dozvole za upravljanjem plovilom.

Sad, možda ste vi bili u prekršaju kad ste iznajmili skuter, ali gotovo smo sigurni da su svi članovi ekipe s naše fotografije ponosni imatelji dozvole za upravljanje brodicom. Je l' tako? Naročito ovaj prvi koji vozi? Jest da izgleda kao da mu je 12, a ne 18 godina, koliko traži zakon, ali, bože moj, izgled vara...

U protivnom bi svi koncesionari mogli odmah potrpati te vodene sprave natrag u garažu gdje ih preko zime čuvaju, jer bi ih lučka kapetanija i policija kaznili s nezamislivim iznosima za toliko silnih prekršaja.

Ne bi im se isplatilo raditi. Da se, recimo, dopušta bilo kome da sjedne za volan te jurilice, tada bi svaki dan na moru, u plićaku među djecom i na pučini među pedalinama, imali na tisuće potencijalnih ubojica.

Ti ljudi ne bi znali tko ima prednost, što napraviti ako otkaže neki bitan dio vodenog skutera, oni ne bi pojma imali kako se njime upravlja, u panici bi tražili kuda okrenuti volan i gdje se koči kad pred sobom ugledaju djevojku koja opušteno spava na madracu na napuhavanje. Još bi neki od njih onako pripiti i ozareni suncem sjeli za taj volan po prvi puta u životu.

Pita li ih itko imaju li uopće i običnu vozačku dozvolu? Položenu prvu pomoć? No, sigurni smo da iznajmljivači kontroliraju kome daju na upravljanje skuter i u kakvom je ta osoba stanju. Pitaju ih ne samo dozvolu za upravljanje brodicom, nego traže i osobnu da se uvjere jesu li punoljetni. Neki čak rade alkotest. Da se uvjere u njegovu ispravnost, da ste napuhali 0 promila, tjeraju vas da stojite na jednoj nozi, držite kažiprst na nosu i hodate desetak metara među kupačima po plaži. Ma, vidjeli ste to sto puta.

Testiranja

Nije koncesionarima zarada na prvom mjestu, nego sigurnost sugrađana i turista. Kad prođete sva ta testiranja, posebnim vas kaićem prevezu na spomenutih 300 metara udaljenosti od obale gdje su privezani jet-skijevi i vi birate koji ćete. Neki vas na svojim leđima nose, uhvatite se za njih dok plivaju. Takvi su svi iznajmljivači na Makarskoj rivijeri.

Ne ponašavaju se kao oni iz Splita, jer, evo, iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske doznali smo kako je prošli mjesec na vodenom skuteru teško stradao maloljetni švicarski državljanin. Petnaestogodišnjak je zadobio tešku ozljedu noge prilikom vožnje blizu popularne plaže Bačvice. Koliko su prekršaja pritom počinili on i iznajmljivač, teško je nabrojati. To će znati institucije, jer one rade svoj posao. Paze da se zakon provodi. Ne daju da bilo tko sjeda za volan skutera.

Što kaže policija? Policijska uprava Splitsko-dalmatinska kaže da Postaja pomorske policije kontinuirano obilazi makarski akvatorij s ciljem preveniranja i sankcioniranja činjenja pomorskih i drugih prekršaja na moru. - Na području akvatorija Makarske tijekom prvih osam mjeseci ove godine, zaključno s 22. kolovoza, prijavili ukupno 19 osoba za počinjenje prekršaja vezanih uz sigurnost i dozvoljene granice plovidbe na moru, dok smo protiv četiri odgovorne osobe u pravnoj osobi podnijeli i prekršajni nalog poradi prethodnog neutvrđivanja posjedovanja odgovarajućeg uvjerenje odnosno svjedodžbe o osposobljenosti za upravljanje plovilom, a u skladu s odredbama Pomorskog zakonika - odgovaraju iz policije. Kažu da u svakodnevnom radu provode i zajedničke akcije s drugim tijelima državne uprave kao što su Lučka kapetanija, Carina, Ribarska inspekcija, Obalna straža i Turistička inspekcija: - Prilikom redovnih ophodnih službi, kao i u koordinaciji sa drugim državnim tijelima, posebnu pozornost usmjeravamo na sigurnost i dozvoljene granice plovidbe u sklopu čega i neposredno utvrđujemo jesu li osobe koje upravljaju plovilima osposobljene za isto kao i je li pravna ili fizička osoba koja iznajmljuje brodicu provjerava posjeduje li najmoprimac odgovarajuće uvjerenje odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje plovilom.