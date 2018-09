Ljutiti roditelji ustali protiv plana gradskih otaca: 'Godinama smo čekali vrtić, i zemlju smo vam dali, a kad smo ga napokon dočekali, našu djecu ne smijemo upisati!'

Privatan posjed, zabranjen pristup – sadržaj je table koja stoji na ulazu Dječjeg vrtića "Veseljko" u Velikom Brdu, koji prvi put svoja vrata otvara u rujnu. Međutim, Mario Nemčić, predsjednik Mjesnog odbora, uvjerava da od toga neće ništa biti ukoliko se ne postigne dogovor s Gradom Makarska. Dogovor bi značio prioritet upisa djece iz Velikog Brda pred mališanima iz drugih dijelova Makarske.



Velobrđani su, naime, očekivali da se vrtić otvara upravo za njihovu djecu, broj zainteresiranih potkrijepili su peticijom, predlažući da se ostatak do brojke od 40-ak popuni mališanima iz drugih kvartova. Većina roditelja interesirala se za poludnevni, i to poslijepodnevni boravak.



Međutim, stručne službe Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" procijenile su da je veći interes ove godine bio za cjelodnevnim boravkom, te su smatrali da je logičnije kao kriterij uzeti tip boravka, umjesto kvart u kojem obitelji stanuju.



Tako se vodeći, napravili su reorganizaciju pa je Dječji vrtić "Veseljko" vrtić za cjelodnevni boravak. Mališani iz Velikog brda koji su tražili poludnevni boravak raspoređeni su shodno tome po ostalim dijelovima grada. Valja dodati da ove godine i Dječji vrtić "Maslačak" nudi samo cjelodnevni boravak, zbog čega se roditelji nisu žalili, premda će umjesto na Zelenku djecu morati voditi u druge gradske kvartove, a preslagivanje je napravljeno i u ostalim vrtićima.



Možda se ni Velobrđani ne bi bunili da nisu već nekoliko godina inzistirali na vrtiću u ovom naselju koje sve ubrzanije raste, a da stvar bude kompliciranija, jedan od mještana ustupio je svoju privatnu zemlju za prolaz, dok je na njegovoj zemlji izgrađeno I igralište.



Ljut na dogradonačelnika Jozu Vranješa, s kojim je, kaže, cijelo vrijeme bio u kontaktu, a od kojega se sada osjeća izigranim, Mario Nemčić nedavno mu je napisao i otvoreno pismo koje je uputio i medijima. U njemu piše da je sramotno da nakon njegove inicijative za otvaranje vrtića u isti taj vrtić idu sva djeca osim velobrdske.

- Imamo 15-oro djece čiji su roditelji izrazili želju da ih vode u vrtić u Velikom Brdu ujutro i popodne, a u vrtić nije upisano nijedno dijete, nego ste ih razbacali svuda po gradu, a djecu iz grada upisali ste u Veliko Brdo. Nismo protiv otvaranja vrtića, ali želimo da u njega idu naša djeca, to je i bio cilj otvaranja, a ako nas nema, nadopuniti ga djecom iz grada, a ne obrnuto. Projekt je započela prethodna vlast, na moju inicijativu i dogovor je otpočetka bio da se otvori za našu djecu. A ti mi kažeš da nije tebe, da se nikad ne bi ni otvorio, valjda misliš da te porezni obveznici plaćaju da ne radiš ništa – oštar je Nemčić u svojemu pismu Jozi Vranješu.



O tome je riječi bilo i na posljednjo sjednici Gradskog vijeća, kada je Joze Vranješ obrazložio razloge ovakve organizacije. To je zapravo sve što smo od njega i doznali jer nam je ostao nedostupan na telefonske pozive, a odgovor nismo dobili ni nakon 10 dana od Anele Židić, ravnateljice Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce".



Ono što je rečeno javno na sjednici jest da postoje stručni razlozi zašto se postupilo tako, te je prednost dana činjenici da 22 roditelja imaju potrebu za cjelodnevnim boravkom, što daje za pretpostaviti da oboje roditelja radi i da nemaju baka servis, pa je stručna služba dala prednost njima po tom kriteriju, umjesto po kriteriju stanovanja.



- Ova gradska vlast neće pristati ni na kakve ucjene. Vrtić "Veseljko" će se otvoriti zakonito i sukladno potrebama Dječjeg vrtića. Dječji vrtić je izrazio potrebe. Istina, potpisala se i peticija. Tu peticiju dostavili su Dječjem vrtiću iz Mjesnog odbora Veliko Brdo, a da nikada nisu pokušali s Gradom razgovarati. Inače, po toj peticiji, koju sam dobio od Dječjeg vrtića, a ne od Mjesnog odbora Veliko Brdo, traži se osam boravaka poslijepodne i dva jutarnja boravka. Peticija je sadržavala nešto više od 20 potpisa. Ima li se u vidu da su među potpisnicima u nekim slučajevima oba roditelja i oni koji nisu zadovoljili kriterije za vrtić, razvidno je kada se sve zbroji da deset osoba traži uvjete da osmero djece bude u poslijepodnevnom programu a dvoje ujutro. Objasnio sam predsjedniku MO Velikog Brda da zbog osmero djece koja bi išla poslijepodne i dvoje ujutro, ne možemo žrtvovati rad cjelodnevna boravka za 22 djece. Neozbiljno je sada tvrditi da je bilo govora samo o poslijepodnovnom boravku. Sadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića naručila je svu opremu za cjelodnevni boravak da bi danas neki nastojali proturiti informaciju da to nije bilo od početka planirano. Sve imam zapisano, i analizu od bivše ravnateljice, a zašto sada netko želi blokirati, ne znam – kazao je na sjednici Vranješ.

Nemčić tvrdi kako nije istina da je oprema za cjelodnevni boravak naručena za Veliko Brdo.



- U Velikom Brdu je planiran poludnevni boravak, a kreveti i sve ostalo je naručeno za vrtić na Duminoj ledini. Čak mi je to potvrdila Sonja Duka, gradska arhitektica, koja mi je kazala kako je projekt uređenja rađen za drugi tip boravka od ovog koji sada guraju. Uglavnom, u četvrtak sam poslao i protokolirao službeni dopis u kojem tražim sastanak s gradonačelnikom. Želim da se dogovorimo. Ako ne uspijemo, podržavam mještane jer nećemo dati preko privatne zemlje. Već 30 godina vozimo našu djecu u grad, a sada nam se događa da nam se ispred nosa otvara vrtić, a naša djeca tu nisu upisana. Čak nije bila upisana ni unuka od vlasnika zemlje koja bi im služila za prilaz, iako su mu kasnije to nudili pod uvjetom da se više ne bune. Ali on nije pristao na to jer želi da sva djeca iz Velikog Brda imaju pravo prednosti pri upisu. Rekao mi je: ja neću protiv svoje djece, ni mjesta, neću da mi sutra netko pljuca u lice. Ne bismo ovako reagirali da smo saslušani, ja sam Vranješa saslušao kad mi je četiri minute govorio o tome kako je pišao krv dok je ishodio sve te dozvole, a on je meni poklopio slušalicu – kaže Nemčić.



Napominje kako će pokušati riješiti sve to na najbolji mogući način i kako je prepucavanje preko medija i društvenih mreža bila posljednja opcija.



- Ipak, ako se dogovor ne postigne, organizirat ćemo jedan mirni skup, na koji ćemo pozvati I novinare I reći im što nas sve muči – kazao je Nemčić.



I jedna I druga strana ima svoju logiku – razumljivi su razlozi oformljenja cjelodnevnog boravka, kao što je razumljiva ogorčenost Velobrđana. U cijeloj ovoj priči problem je očito bio izostanak kontinuiranog i otvorenog dijaloga koji je po svemu sudeći u ljetnom periodu zakazao.



- Ja se i dalje nadam da će nas gradonačelnik saslušati i da ćemo naći rješenje – zaključuje Nemčić.