Otvaraju se veteranski centri u Sinju i Šibeniku, stanovi za branitelje gradit će se i u Imotskom, Podstrani i Makarskoj: evo na koje sve poticaje imaju pravo i kako do njih doći

Ivana Serdarević-Bravić voditeljica je u Područnom uredu Ministarstva hrvatskih branitelja u Splitu. I time osoba koja ima najbolje odgovore na mnoštvo otvorenih pitanja koja u Splitsko-dalmatinskoj županiji zanimaju veterane Domovinskog rata i njihove obitelji.



Naime, na lokalnoj, odnosno županijskoj razini utemeljeni su centri za psihosocijalnu pomoć koji djeluju od 1995. godine do danas. Sama Područna jedinica Split osnovana je 2006. godine sa sjedištem u Gundulićevoj 3 u Splitu. Prethodnica osnivanja bio je rad Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima na istoj adresi.



– U područnoj jedinici Split zaposlene su tri stalne djelatnice različitih profila (pravnica, socijalna radnica i psihologinja). U centrima za psihosocijalnu pomoć kao honorarni djelatnici angažirani su stručnjaci različitih profila - psiholozi, socijalni radnici, psihijatri, pravnici te ostali stručnjaci društveno-humanističkog usmjerenja koji savjetodavnu pomoć i psihosocijalnu podršku stradalnicima pružaju stacionarno (svakodnevno organizirana dežurstva u prostorijama centara) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika).



Najviše radite na zdravstvenoj skrbi umirovljenih branitelja?



– Da, jedno od trenutno aktualnih pitanja je zdravstvena skrb našim braniteljima. Naime, populacija je sve starija te su potrebe liječenja izraženije. Upravo iz tih razloga organizirani su preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja u svim županijama, pa tako i u našoj županiji. Pregledi se obavljaju u KBC-u Split. Naime, zbog proživljenih ratnih trauma kod braniteljsko-stradalničke populacije javljaju se brojni problemi koji negativno utječu na njihovu kvalitetu života i životni vijek. Prosječna starost umrlih hrvatskih branitelja u 2016. godini bila je 61 godina, što je sedam godina više od prosječne dobi hrvatskih branitelja (prosječna životna dob hrvatskih branitelja je 54 godine).



U 2016. godini najviše branitelja umrlo je od ishemijske bolesti srca 694 (17%), zatim od raka pluća (13%), cerebrovaskularnih bolesti, raka debelog crijeva, kronične bolesti jetre, kronične bolesti donjeg dišnog sustava, te od raka želuca, šećerne bolesti, raka gušterače i raka jetre.



Kakva je suradnja s KBC-om Split i je li ta zdravstvena ustanova dovoljna?



– Suradnja s KBC-om Split je izvrsna te uistinu moram pohvaliti osoblje bolnice, iako nažalost sam kapacitet bolnice nije dovoljan, budući da je jedini klinički centar na području Dalmacije.



Kakva je suradnja s Veteranskom bolnicom u Kninu?



– Suradnja je odlična. Branitelje često upućujemo u Veteransku bolnicu Knin te smo i njima vrlo zahvalni na dosadašnjoj suradnji, a i braniteljska populacija je izuzetno zadovoljna njihovim radom.



Koje poteškoće nailazite kod zdravstvene skrbi za umirovljene hrvatske branitelje?



– Prekapacitiranost i opterećenost bolnica, stoga uz najbolju volju koordinatora problemi ove populacije nisu dovoljno prepoznati.



Postoje planovi i za veteranske centre u Sinju i Šibeniku?



– Uz postojeći veteranski centar u Lipiku predviđeno je osnivanje još pet takvih centara u Sinju, Šibeniku, Osijeku, Daruvaru i Petrinji.



Od statusnih pitanja još uvijek je aktualno stambeno zbrinjavanje. Još dosta branitelja nije stambeno zbrinuto...



– Da, stambeno pitanje je goruće pitanje ali evo intenzivno se radi na tom pitanju. Potpisan je ugovor s gradom Imotskim o izgradnji 24 stana u naselju Bagi, a priprema se izgradnja u Podstrani i Makarskoj. Intenzivno se razgovara s ministarstvima, lokalnim upravama i samoupravama kako bi se stambeno zbrinjavanje ubrzalo. Dakle, svjesni smo problema.



Kako gledate na činjenicu da ima branitelja s POS-ovim stanovima, koje oni iznajmljuju turistima?



– Sama dodjela POS-ovih stanova, kao i kontrola načina korištenja stanova nije u našoj nadležnosti. Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te dragovoljaca Domovinskog rata s najmanje dvije godine učešća u Domovinskom ratu. Uvjeti i način stambenog zbrinjavanja su propisani Zakonom o hrvatskim braniteljima, kao i podzakonskim aktima. Provodi se upravni postupak, a sredstva su isključivo namjenska.



Koje poticaje Ministarstvo hrvatskih branitelja još nudi?



– Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi niz mjera namijenjenim zapošljavanju hrvatskih branitelja. Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji predviđa poticanje samozapošljavanja, novog zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida. Od ove godine ciljna skupina su i nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata.



Timovi Područnih ureda ići će i na terene?



– Timovi su već sada na terenima u skladu s našim mogućnostima. U dogledno vrijeme cilj nam je da i onaj branitelj u najudaljenijim dijelovima naše županije dobije traženu informaciju, bilo da ćemo mi doći do njega ili on u naš ured. Područna jedinica Šibenik je već započela s takvim sistemom rada, a s terena imaju odlične povratne informacije.



Kakva je suradnja s braniteljskim udrugama? U Gradu Splitu i u SD županiji ima ih previše. Je li ih potrebno toliko, i je li svi opravdavaju svoje postojanje?



– Suradnja s udrugama je izuzetno dobra. Vjerojatno postoje udruge koje nam se do sada nisu obraćale pa ih ovim putem pozivamo da se za sve potrebe svoga članstva slobodno obrate. Udruge su nam produžena ruka na terenu i puno puta bez njih ne bi ni znali da postoji problem a kamoli ga uklonili. Još jednom veliko hvala udrugama s našeg područja.



Što je sa suradnjom s tijelima lokalne uprave?



– Suradnja sa tijelima lokalne uprave i samouprave je na zavidnoj razini. Blisko surađujemo s Uredom državne uprave,odjelom za hrvatske branitelje; Centrom za socijalnu skrb; Županijom splitsko-dalmatinskom (uredom za zdravstvo i socijalnu skrb), Gradom Splitom (bivšim Odjelom za hrvatske branitelje, a sada s Uredom za zdravstvo i socijalnu skrb), Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje te im zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji jer bez njih i udruga posao bi nam bio znatno teži, a rezultati puno lošiji.

'Javite nam se u Gundulićevu ili pozivom na telefon'

Svjesni smo da je naša populacija suočena s nizom neriješenih pitanja (neriješeni statusi, prijave ranjavanja - stradavanja, teške materijalne situacije, oboljenja, stambene problematike), stoga pozivamo sve branitelje da nam se obrate za pomoć dolaskom u ured na adresi Gundulićeva 3 u Splitu ili pozivom na telefon 021/ 480-699.



Napominjemo da smo u postupku realizacije novih adekvatnih prostorija te da ćemo ciljanu populaciju na vrijeme obavijestiti o preseljenju. Ministarstvo hrvatskih branitelja na čelu s ministrom Tomom Medvedom prepoznalo je naš rad na terenu te čine sve kako bi nam se osigurali adekvatni uvjeti rada i oprema potrebna za terenski rad - pozivaju iz splitskog ureda Ministarstva.