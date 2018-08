Grad je pun turista, a oni su sve komodniji: i njima godi opuštenost konca ljeta, sloboda modnog izričaja cvjeta

"Vrime je ludilo skroz, jer je kolovoz... glase dobro poznati stihovi TBF-a, a bome je ludilo skroz i turistima na području Makarske i makarske rivijere.



Uživaju sve gušte kupanja na plažama koje više nisu onako pretrpane kao do prije 10-ak dana, toplo je, a nije prevruće, kao do prije 10-ak dana i očito im nitko ne smeta da centrom grada šetaju u plažnoj odjeći. I to onoj oskudnijih gabarita.



Tako su se svi pustili od kraja, a kako i ne bi kad su, po evo praktičnim detaljima, stigli u komadić raja. Svaka čast desetljeima razvikanim turističkim destinacijama, ali oni su odavno u mnogočemu "uniformirani". Kod nas se još uvijek onako ugodno, lišeno stresa, niti znaju sva pravila, niti kako ih se (zapravo) pridržavati...



Čitamo da će cijene kutije cigareta u Australiji od 1. rujna doseći 125 kuna, u Njemačkoj su 40-ak kuna, u Hrvatskoj su, u prosjeku, gotovo duplo jeftinije. Ni alkohol nije preskup, kažu.



Tko onda ne bi poželio doživjeti ovakav konac kolovoza i početak rujna na Jadranu? Samo nedovoljno upućeni...