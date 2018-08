Kilometar i pol ceste na ulazu u Split rekonstruira se već četiri mjeseca, vozači tvrde da je malo radnika, Petar Škorić umiruje: Strpite se, do kraja godine smo gotovi

Ako po ičemu, ova će se turistička sezona pamtiti po rekordnim gužvama, kako u samom centru grada, odnosno prilazima Gradskoj luci, tako i na njegovoj periferiji.

U ovom slučaju skrećemo pažnju na još jednu kritičnu točku gdje vladaju svakodnevni zastoji, a odnosi se na prometnicu koja od raskrižja s Jadranskom magistralom vodi prema Žrnovnici, a upravo je u fazi rekonstrukcije. Stanovnici Žrnovnice i Korešnice, ali i svi oni vozači i njihovi suputnici koji koriste pravac preko Srednjih Poljica kako bi izbjegli kolone oko Omiša, svjedoci su još jednog prometnog čepa koji se događa zbog izvođenja radova i privremene prometne regulacije u zapadnom podnožju brda Perun.

Naime, tamo se trenutno promet odvija izmjenično preko semafora ili ručnom regulacijom radnika angažiranih na gradilištu, što cijelu situaciju u pravilu dodatno komplicira. Budući da je riječ o vrlo opterećenoj županijskoj prometnici kojom je prošlog ljeta svakodnevno u prosjeku prolazilo oko 15.000 vozila, što je znatno više nego na većini državnih cesta, projekt se odvija bez zatvaranja kolnika.

- Ovo je sada stvarno frekventna dionica, jer se skoro cijeli promet prema Omišu prebacio na Žrnovnicu i dalje na Tugare i Gata. Ljudi stvarno rade, nemam što reći, ali čini mi se da je pet-šest radnika ipak premalo s obzirom na gužvu i broj vozila. Evo, baš sam prije neki dan išla u Žrnovnicu, ali zbog kolone se uopće nisam mogla priključiti na cestu s Magistrale - požalila nam se jedna naša čitateljica.

Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste koja je investitor projekta, svjestan je gužvi, no napominje da se one najviše događaju u večernjim satima, kada je na snazi regulacija prometa semaforom s obje strane prometnice.

- Preko dana se obavlja ručna regulacija, a iza 17 sati se pali semafor, koji nažalost svi ne poštuju, odnosno krše propise i krenu na crveno, ranije nego što trebaju, i odmah se stvori gužva. Obavijestili smo vozače da se dionica snima, pa se nadamo da će biti oprezniji.

Čak smo razmišljali o tome da prekinemo radove preko ljeta, ali s obzirom da se oni sada odvijaju u koritu rijeke Žrnovnice, a počeli smo u travnju, želimo taj podvodni dio riješiti do jeseni, do prvih kiša, kako se cijeli zahvat ne bi dodatno produžio. Sada su zapravo idealni uvjeti za to - kazao nam je Škorić i dodao bi radovi trebali biti gotovi do kraja ove godine.

Inače, radi se o dionici ceste Strožanac - Žrnovnica, dugoj kilometar i pol, čija vrijednost, uključujući izvlaštenja privatnih zemljišta, arheološka istraživanja i same radove, iznosi čak 19 milijuna kuna.