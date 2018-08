Vodovod planira za dvije do tri godine provesti kanalizacijski sustav od Zadarske ulice do Velikog Brda, a koji bi bio vrijedan oko 180 milijuna kuna. 'Riječ je o 10 kilometara cjevovoda na kojemu bismo za početak imali oko 900 priključaka, a uz to je, među ostalim, potrebno sagraditi dvije crpne stanice i uređaj na Biloševcu. Sredstva planiramo dobiti iz EU fondova nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole jer lokacijsku već imamo. To je doista velik i zahtjevan projekt ako se uzme u obzir da cijela Makarska sada ima 35 kilometara cijevi kanalizacijskog sustava - objašnjava direktor Borić

Da novosagrađena zgrada Vodovoda Makarska vrijedna 7,5 milijuna kuna nije spojena na kanalizacijski sustav, to već svi znaju kao što je poznato i da kanalizacijski sustav nije još ''došao'' do predjela iznad magistrale na Voliciji kao i do oko 900 luksuznih vila i kuća u Velikom Brdu i na predjelu Požara gdje svi objekti imaju septičke jame.



No, sigurno je malo poznato da je i hotelski kompleks "Romana", otvoren prije dvije godine i vrijedan 50 milijuna eura, spojen na septičku jamu. Zvuči blesavo i nevjerojatno, ali je istinito što znači da je svih 105 apartmana u kojim se nalazi više od 110 zahoda priključeno na običnu jamu u koju ''odlaze'' fekalne vode.



Ako ćemo ublažiti cijelu stvar, onda možemo iznijeti podatak da septičku jamu luksuznog hotelskog kompleksa sa 17 bazena i kapaciteta oko 400 gostiju, baš kao i zgrada Vodovoda, ne treba prazniti jer je riječ o biorotoru, uređaju za aerobno biološko pročišćavanje otpadnih voda.



Ove nam je informacije potvrdio direktor Vodovoda Šimun Borić koji kaže da je "Romana" prilikom izgradnje imala sve potrebne uvjete za priključak na kanalizacijski sustav, ali je na koncu zbog povećanog broja kapaciteta spojena ujedno i na septičku jamu, pardon biorotor.



A rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Romane" slijedi u budućnosti kada započne gradnja prvog lti hotela u Hrvatskoj koji je prema lanjskim najavama već trebao biti i otvoren, ali se čitava stvar malo zakomplicirala, o čemu smo i pisali.



Kanalizacijski sustav, i to onaj pravi, novi hotel "Romana", također vrijedan 50 milijuna eura, imat će za dodatnih 267 soba, a isti će o svom trošku platiti tvrtka "Romana" kao investitor i grupa DER Touristik Hotels (DTH) koja će upravljati hotelom.







- Istina da je hotel "Romana" dijelom spojen na septičku jamu, odnosno biorotor koji biološki pročišćava otpadne vode, ali je spojen i na kanalizacijski sustav, a to znači da su svi apartmani zapravo priključeni na biorotor. Prilikom gradnje hotela nije bilo predviđeno spajanje na biorotor, međutim, tada je to bilo jedino rješenje s kojim zapravo nema problema jer se pročišćeni sadržaj pretvara u vodu kojom se zalijeva cvijeće - kaže Borić.



Naš sugovornik dodaje kako će se u sklopu rekonstrukcije kanalizacijskog sustava hotela morati izvesti najbolje rješenje za ''pojačanje'' cijevi koje vode do hotela "Rivijera". Kako navodi, isti slučaj kao i s Romanom je i sa zgradom Vodovoda.



- Naša novosagrađena zgrada ima tek četiri zahoda spojena također na biorotor, a viškom vode se može zalijevati cvijeće ili sadržaj u vidu pročišćene vode istječe u upojne bunare i sustav odvodnje. I Super Konzum je povezan na septičku jamu koju im ne prazni Vodovod već za to ovlaštena tvrtka, a zadnji koji su spojeni na kanalizacijski sustav su tvrtka "Apfel" i trgovački centar "Kaufland" te kuće i vile uz cestu na Voliciji - kaže Borić.



Napominje kako je Vodovod planirao graditi kanalizacijski sustav za Voliciju, ali Hrvatske ceste ne daju odobrenje sve dok se ne sagradi nova prometna petlja, odnosno rotor. Tako sve kuće na Voliciji iznad magistrale imaju septičke jame koje se prazne otprilike jednom godišnje, a veći potrošači biorotore.



Kao što smo na početku spomenuli, i oko 900 kuća i luksuznih vila u Velikom Brdu i na Požarima spojeni su na septičke jame ili pak na privatne biorotore čiju pročišćenu vodu koriste za zalijevanje cvijeća. Vodovod pak planira za dvije do tri godine provesti kanalizacijski sustav od Zadarske ulice do Velikog Brda, a koji bi bio vrijedan oko 180 milijuna kuna.



- Riječ je o 10 kilometara cjevovoda na kojemu bismo za početak imali oko 900 priključaka, a uz to je, među ostalim, potrebno sagraditi dvije crpne stanice i uređaj na Biloševcu. Sredstva planiramo dobiti iz EU fondova nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole jer lokacijsku već imamo. To je doista velik i zahtjevan projekt ako se uzme u obzir da cijela Makarska sada ima 35 kilometara cijevi kanalizacijskog sustava - objašnjava Borić.